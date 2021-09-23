Политолог: Результаты ДЭГ в Москве не повлияли на расклад сил в новой Госдуме

В некоторых округах Москвы по итогам «бумажного» голосования был один лидер, а после публикации ДЭГ лидер сменился. Но разница между ними составляла лишь около процента. При этом коммунисты сами призывали свой электорат голосовать только «ногами». Неудивительно, что ДЭГ в итоге принесло им так мало голосов. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя протесты КПРФ по поводу онлайн-голосования.

«На старте избирательной кампании партия власти оказалась в некомфортных для себя условиях – из-за падающих рейтингов, усталости людей от второго года пандемии и снижения доходов населения, – отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – ЕР взяла на себя послевкусие непопулярной пенсионной реформы. Правящая партия по идее должна была потерять голоса по сравнению с выборами 2016 года. Вся эта ситуация давала козыри в руки оппозиции, той же КПРФ».

Но «Единая Россия», переосмыслив эту историю, провела классическую блестящую кампанию, считает эксперт. «И поддержка президента как лидера нации, и удачно подобранная федеральная пятерка ЕР, в которую вошли два самых популярных министра, помогли партии в итоге вновь завоевать конституционное большинство в парламенте», – отмечает он.

«Независимо от политических предпочтений или личных симпатий, люди из федеральной пятерки ЕР все равно пользуются высокой поддержкой в обществе, поскольку они явные профессионалы в своем деле», – пояснил эксперт. По его словам, с учетом социологических замеров на старте кампании, единороссы не ставили себе целью получить конституционное большинство и даже 280-290 мандатов расценивали бы как успешный результат. «Партия власти всегда отвечает за все, за любые кризисы. Только у победы много отцов, а кризис, как правило, – сирота. Единороссы были бы рады и простому большинству. Но у нас золотые люди», – пояснил политолог.

«Теперь оппозиция ищет нарушения, примеры каких-то передергиваний, излишней административной ретивости некоторых чиновников на местах. Но все это частности. Для таких больших цифр это непринципиально. ЕР получила более 57 млн голосов. Такой результат невозможно смастерить с помощью манипуляций, он достигается благодаря поддержке подавляющего большинства граждан», – подчеркнул политолог.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в некоторых одномандатных округах столицы кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Он также пообещал провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости».

Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

«По итогам выборов стало ясно, что электронный голос больше ничем не отличается от бумажного. А то, что случилась заминка при выгрузке этого блокчейна и результаты ДЭГ были опубликованы не сразу, произошло, в том числе, из-за беспрецедентной хакерской атаки, организованной из-за пределов нашей страны. Плюс к тому, подобные масштабные системы отлаживаются только в процессе реальной практики. Нынешний опыт голосования в семи регионах будет, безусловно, учтен и в будущем появится техническое решение, которое позволит быстрее выгружать такие данные и при этом максимально защитить эту систему от атак извне», – считает Мартынов.

В любом случае, результаты ДЭГ в Москве не смогли бы изменить расклад сил в новой Госдуме – единороссы все равно завоевали конституционное большинство, добавил политолог.

«Посмотрим внимательно на данные по тем округам, где по итогам «бумажного» голосования был один лидер, а после прибавления результатов ДЭГ лидер сменился. Оказывается, разница между первым и вторым местом составляла считанные проценты, а то и доли. Например, в округе 196 кандидат от КПРФ Валерий Рашкин до внесения данных ДЭГ набирал 31,72%, а самовыдвиженец Тимофей Баженов – 30,24%. В округе 210 разрыв был еще более узкий: коммунист Михаил Таранцов получал 33,22%, а единоросс Роман Романенко – 32,97%, – перечисляет Мартынов. – То есть после подсчета бумажных голосов разрыв составлял от силы полтора процента».

«Зюгановцы» теперь старательно пытаются не вспоминать, что всю избирательную кампанию они игнорировали инструмент электронного голосования для мобилизации своего электората, напоминает Мартынов.

«Более того, они вели «анти-кампанию», запрещая своим сторонникам пользоваться ДЭГ, мотивируя тем, что это «шайтан-машина», в которой черт ногу сломит, что лучше всего идти «ногами» на участок, причем в самый последний день голосования. Поэтому естественно, что электронным голосованием в большей степени воспользовались сторонники партии власти. Единороссы призывали везде, где это возможно, голосовать дистанционно, потому что это надежно и экономит время. И что самое главное – это безопасно с медицинской точки зрения. В условиях непрекращающейся пандемии это лишняя страховка от заражения», – поясняет директор Института новейших государств.