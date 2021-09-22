Российское общество «Знание» объявило о запуске викторины «Лига Знаний»

Российское общество «Знание» запускает «Лигу Знаний» – всероссийскую интеллектуальную онлайн викторину, которая в течение года будет проходить в формате квиз-чемпионата.

Проект станет продолжением первого Всероссийского квиз-марафона, который вошел в Книгу рекордов России как квиз-игра с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Игры будут проходить в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями. Участники будут соревноваться в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер. Для участия в викторине нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. Участие бесплатное, первая игра «Лиги Знаний» состоится 25 сентября.

«Сейчас модно быть умным и эрудированным, учиться даже на отдыхе и совмещать досуг с интеллектуальной деятельностью. В нашей стране много активных и любознательных людей, и мы рады, что можем объединить их в «Лигу Знаний», предложить им интересно и с пользой провести время, почувствовать дух команды и побороться за «Поездку мечты» в самые живописные места России», – сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Первый сезон «Лиги» будет длиться в течение года и завершится в сентябре 2022 года. В его рамках пройдет три больших тура, отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. Финалы каждого тура и Гранд-финал сезона для 48 команд состоятся в очном формате в Москве.

Попасть в гранд-финал можно также в обход сезонного отбора – для этого нужно выиграть одну из «секретных игр» сезона. Ее объявят всего за неделю, и задания будут более сложные – зато команда-победитель игры сразу отправится в гранд-финал.

Участники финалов каждого тура и гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители получат сертификаты на путешествия по России.

Трансляцию игр можно будет посмотреть на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе Вконтакте.