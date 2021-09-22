Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции

«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова.

«Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России также, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог.

Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник.

«Поэтому, Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог.

«Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар».

Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму.

В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции, и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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