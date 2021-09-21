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Захарова заявила о провале попыток западных интернет-платформ дискредитировать выборы
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Зарубежным интернет-платформам не удалось дискредитировать выборы в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России – половина их этих атак зафиксирована с территории США, – а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки и проведение выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», – передает ее слова ТАСС.
Захарова прокомментировала также утверждения американских властей о том, что выборы в Госдуму были непрозрачными: «Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнеры присоединились к русофобскому хору из Европарламента».
«Выборы прошли на всех ранее заявленных участках, их было 348. Явка составила 192 194 человек. Для сравнения в 2016 году – 205,2 тыс. человек, президентские выборы 2018 года – 474,4 тыс. человек. Я бы хотела обратить внимание на важное отличие: речь идет о ситуации проведения волеизъявления граждан в условиях пандемии. В каждой стране существуют свои ограничения, но, несмотря на это, наши загранучреждения справились с задачей», – добавила дипломат.
Она добавила, что угроз безопасности на зарубежных участках не было.
«В ряде стране – речь идет о Нидерландах, США, в частности о генконсульстве в Хьюстоне, – имели место демонстрации, пикеты сторонников так называемой несистемной оппозиции, которые не повлияли на функционирование зарубежных участков. Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было», – отметила представитель МИД.
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».
Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
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Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов
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Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Турция назвала состоявшиеся в Крыму выборы в Госдуму «нелегитимными»
Анкара считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России «нелегитимными», сообщило министерство иностранных дел Турции.
«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее в понедельник в Крыму огласили результаты выборов в Госдуму России. Как сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев после подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Республике Крым заручилась поддержкой 63,33% избирателей, КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 5,93%, ЛДПР – 7,75%. Явка на выборах в Государственную думу по Крыму составила 49,75%.
Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. В прошлую пятницу на Украине решили ввести санкции против организаторов голосования на выборах в Государственную думу России на территории Крыма и Донбасса.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Россия отвергла голословные заявления США по выборам в Госдуму
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Заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права, подчеркнули в российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17–19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России.
В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ.
В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России
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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Самое интересное, что всю канитель – извините за это слово, другого не подберешь – с наблюдателями они сами заварили», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
«Мы же готовы были принять 50 человек, это не вместо кого-то, а непосредственно дать место БДИПЧ ОБСЕ для 50 наблюдателей, учитывая, что и другие есть наблюдатели, учитывая ковидные ограничения и учитывая их отношение. Нет, 50 их не устроило. Сказали, 500 должно поехать. То есть заведомо пошли на провокативные действия для того, чтобы потом господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель, и его пресс-секретарь, и все остальные могли сказать, что якобы международных наблюдателей в России нет, а те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ», – сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России.
В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ.
В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами
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Страны Евросоюза своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрозами введения санкций предпринимали попытки запугивания России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания», – приводит слова Захаровой ТАСС.
В связи с этим дипломат напомнила, что 16 сентября (за день до начала голосования) Европарламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов».
«Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так», – подчеркнула дипломат.
Захарова указала, что подготовка к этому витку запугивания со стороны ЕС началась задолго и до самих выборов, и до этого доклада Европарламента. В этой связи она напомнила, что заявления о намерении не признавать выборы в России делались комитетом по международным делам ЕС еще в июле.
«И когда перед выборами люди, наделенные властью, представляющие в Европарламенте как бы свои страны и народы, потому что они не представляют интересы этих стран и народов, они представляют интересы тех лоббистских групп, которые им отправили такие методички, говорят о санкциях и это происходит до выборов, то как это можно по-другому квалифицировать?» – резюмировала Захарова.
Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму Европарламент принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад Европарламента классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
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Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии.
«Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
«Зеленые» предложили «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться
Партия «Зеленые», занявшая по итогам выборов в Госдуму девятое место, предложила «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» войти в их состав, чтобы в будущем сформировать единую экологическую фракцию, заявил сопредседатель партии Сергей Шахматов.
«С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», – предложил Шахматов, передает РИА «Новости».
Кроме того, в партии не против конструктивного взаимодействия с парламентскими партиями. «Эксперты от партии «Зеленые» готовы входить в рабочие группы при комитете Госдумы по экологии для повышения качества законодательных инициатив», – добавил Шахматов.
В то же время лидер «Зеленых» Андрей Нагибин назвал отличным показателем итоговые 0,91% голосов избирателей и общую девятую строчку партии. «За нас проголосовали более полумиллиона человек, мы превысили результат предыдущих выборов. И это с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшей процент голосов», – заявил Нагибин.
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Россия призвала США объяснить кибератаки во время выборов в Госдуму
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Россия рассчитывает, что власти Соединенных Штатов предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории, говорится в заявлении российского посольства в США.
«В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook.
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе подготовки к выборам и их проведения власти столкнулись с многочисленными попытками вмешательства в избирательные процессы, во внутренние дела России; было зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования.
В понедельник глава Минцифры Максут Шадаев информировал, что во время выборов в России на системы онлайн-голосования проводились кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак велась с территории США, еще 25% – из Германии.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.
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Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России.
Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.
«Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook.
По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.
Между тем в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России.
ЕР победила на выборах в Госдуму в Калининградской области
Партия «Единая Россия» получила поддержку 41,12% избирателей на выборах в Госдуму в Калининградской области, сообщил областной избирком после обработки 100% протоколов.
«Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной думы [в Калининградской области]. В голосовании по федеральному округу приняли участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 41,12%, КПРФ получила 20,17%, ЛДПР – 9,59%», – приводит текст сообщения областного избиркома ТАСС.
Пятипроцентный барьер смогли преодолеть партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (8,96%), а также партия «Новые люди», получившая 6,17% голосов избирателей.
На территории области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября прошли выборы федерального, регионального и местного уровней. По итогам выборов замещено 167 мандатов: два мандата депутатов Государственной думы, 40 мандатов депутатов Калининградской областной думы и 125 мандатов депутатов представительных органов восьми муниципальных образований.
Выборы депутатов Калининградской областной думы прошли по пропорциональной (смешанной) избирательной системе: 20 депутатов в новый созыв областного парламента избирали по партийным спискам, еще 20 – в одномандатных избирательных округах. Было зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включили 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвовали 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, включая Калининград, где проходили выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля численность избирателей в регионе составляла 822129 человек, уточнили в облизбиркоме.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Вассерман сказал, будет ли соблюдать строгий дресс-код в Госдуме
Телеведущий, избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который до сих пор появлялся перед зрителями исключительно в знаменитой жилетке, снабженной десятками карманов, рассказал газете ВЗГЛЯД будет ли он соблюдать дресс-код в нижней палате парламента.
«Скорее всего, строгий дресс-код я соблюдать не буду. Но посмотрим. Возможно, придется как-то согласовать ношение моей жилетки с думской охраной», – заявил Вассерман газете ВЗГЛЯД, отвечая на вопрос, стоит ли ждать его появления в классическом костюме с галстуком.
Напомним, самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней.
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Фракцию «Единой России» в Госдуме может возглавить Васильев
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Фракцию партии «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, действующий лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов может занять другую высокую должность, сообщил источник, близкий к партии.
«На пост руководителя фракции, скорее всего, будет предложен Владимир Васильев, который до того, как стал главой Дагестана, занимал эту должность», – отметил ТАСС.
При этом, по его словам, нынешний лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, который прежде, чем возглавить фракцию, семь лет занимал должность секретаря генсовета партии, «будет предложен новым депутатским составом фракции на высокую должность».
Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».
Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий»
Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
«Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу».
По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он.
Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов.
Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов.
Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов.
По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов.
«Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он.
Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.
В Кремле выразили сожаление о позиции Турции по выборам в Крыму
Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы не приемлем такие заявления (о непризнании итогов выборов в Крыму) и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма – это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», – сказал Песков.
Он также указал, что «по Крыму российская сторона никак не может менять позицию». «В целом, Крым – это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно – и мы будем – помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор», – заявил Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России и «наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов».
В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Турции по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей мере нелогичной. «В западных странах, с оглядкой за океан на старшего брата, идет вирус непризнания выборов в российском Крыму. В стороне, к сожалению, не осталась и Турция. Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России», – заявил Умеров РИА «Новости».
По его словам, власти Турции упорно не хотят слышать коллег из России, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать. «Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям», – подчеркнул Умеров.
Он добавил, что турецким властям, прежде чем делать столь опрометчивые заявления, стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове. «Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из «Меджлиса» (признанная экстремистской и запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа*»), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров», – подчеркнул Умеров.
По его мнению, только посещение иностранными делегациями Крыма, знакомство с темпами его развития и непосредственное общение с крымчанами позволят сформировать объективную картину о жизни на полуострове. «Итогом такого посещения будет незамедлительное признание Крыма российским», – уверен Умеров.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.