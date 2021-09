Мишустин поручил в короткие сроки выстроить взаимодействие с новой Думой В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму 21 сентября 2021, 14:54

Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии. «Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму 21 сентября 2021, 10:59

Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг 20 сентября 2021, 18:24

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. «Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано о том, что в Евросоюзе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей. По словам Захаровой, «в этом году прогнозируется разрастание немецкого парламента, так как с 2012 года в Германии применяется система распределения «сверхпропорциональных» и «дополнительных» мандатов». «В России выборы в Государственную Думу 2021 года мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств», – подчеркнула она. «И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии?», - спрашивает Захарова. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов 21 сентября 2021, 06:37

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы. Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму 20 сентября 2021, 20:03

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. «Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ. Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. В Госдуме предложили поменять подход к выдаче гражданам оружия 20 сентября 2021, 18:30

«Оружейное законодательство в России должно измениться – нужен больший контроль за тем, для чего, собственно, отдельно взятый гражданин приобретает ствол», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя бойню, устроенную студентом в пермском вузе. «Речь не идет о новом механическом поднятии планки возраста получения лицензии на оружие. Нужно концептуально определиться с подходом к пониманию, для чего вообще гражданину оружие. Понятно, когда винтовку приобретает охотник, живущий в сельской местности, для которого этот вид деятельности – образ жизни. А когда гладкоствольное ружье покупает 18-летний горожанин? Тут уже появляются вопросы», – пояснил депутат Госдумы седьмого созыва, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Депутат напомнил, что для самообороны сейчас есть много средств, не требующих лицензии: начиная от газового баллончика и заканчивая так называемым «короткостволом», и в покупке ружья для этой цели нет никакой необходимости. Парламентарий также призвал обратить внимание на ситуацию с охраной учебных заведений и видеонаблюдением в России в целом и конкретно в данном университете. «Кроме того, нужно понять, почему в этом пермском университете, помимо кнопки тревожного вызова, заведенной на пост централизованной охраны, не было других средств оповещения? Почему охранявшие вуз сотрудники ЧОП звонили на номер 112, если у них есть прямая связь с подразделениями вневедомственной охраны?» – задался вопросами единоросс. Как уже сообщалось, утром в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным Следственного комитета, погибли шестеро, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации следствия, студент купил турецкую гладкоствольную охотничью винтовку Huglu калибра 12/76 в мае нынешнего года. Срок действия его лицензии истекает в мае 2026 года. Сделанное еще до нападения признание Бекмансурова в соцсетях о том, что выявить его реальные замыслы психиатры не смогли, поскольку он «научился мастерски их скрывать», Хинштейн прокомментировал так: «В этой части законодательство уже недавно было скорректировано. Теперь получателей лицензии обязали проходить более жесткое медицинское, психиатрическое исследования. Весь вопрос в том, сможет ли претендент обмануть врача? Конечно, может. Крайне сложно выстроить систему, которая позволит на сто процентов гарантировать, что оружие не попадет в руки человека с отклонениями. Но к этому надо стремиться – и мы стремимся», – подчеркнул депутат. «В любом случае трагедия в Перми показывает, что ни о каком смягчении оружейного законодательства в России говорить не приходится», – резюмировал Хинштейн. МИД КНР оценил результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 16:51 Текст: Елена Мирошниченко

Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай и дальше будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу России прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа», – приводит его слова со ссылкой на сайт МИД КНР РИА «Новости». По словам представителя МИД КНР, будучи стратегическим партнером России, «Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития». Также он заявил, что Китай готов после формирования нового состава Госдумы России углублять межпартийные связи и сотрудничество законодательных органов двух стран. «После формирования нового созыва Госдумы России Китай готов продолжить углублять сотрудничество законодательных органов двух стран и продвигать двусторонние межпартийные связи», – заявил дипломат. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Турция назвала состоявшиеся в Крыму выборы в Госдуму «нелегитимными» 20 сентября 2021, 23:23

Анкара считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России «нелегитимными», сообщило министерство иностранных дел Турции. «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС. Ранее в понедельник в Крыму огласили результаты выборов в Госдуму России. Как сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев после подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Республике Крым заручилась поддержкой 63,33% избирателей, КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 5,93%, ЛДПР – 7,75%. Явка на выборах в Государственную думу по Крыму составила 49,75%. Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. В прошлую пятницу на Украине решили ввести санкции против организаторов голосования на выборах в Государственную думу России на территории Крыма и Донбасса. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия отвергла голословные заявления США по выборам в Госдуму 21 сентября 2021, 03:31

Заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права, подчеркнули в российской дипмиссии в Вашингтоне. «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17–19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЦИК обработал данные электронного голосования на выборах в Госдуму 20 сентября 2021, 15:56

Подсчитаны результаты 99,71% протоколов голосования, которые были введены в ГАС «Выборы», в том числе все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС «Выборы», корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», – уточнил Булаев, передает ТАСС. Он добавил, что «на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам». Тем временем в «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным на 8.00 понедельника 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более 2 млн заявок. В компании также уточнили, что в этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса. «Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования», – уточнили в «Лаборатории Касперского». По оценке специалистов, время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях. При этом в ДИТ подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%. На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России 21 сентября 2021, 05:56

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Самое интересное, что всю канитель – извините за это слово, другого не подберешь – с наблюдателями они сами заварили», – приводит слова Захаровой РИА «Новости». «Мы же готовы были принять 50 человек, это не вместо кого-то, а непосредственно дать место БДИПЧ ОБСЕ для 50 наблюдателей, учитывая, что и другие есть наблюдатели, учитывая ковидные ограничения и учитывая их отношение. Нет, 50 их не устроило. Сказали, 500 должно поехать. То есть заведомо пошли на провокативные действия для того, чтобы потом господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель, и его пресс-секретарь, и все остальные могли сказать, что якобы международных наблюдателей в России нет, а те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ», – сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами 21 сентября 2021, 00:32

Страны Евросоюза своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрозами введения санкций предпринимали попытки запугивания России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». «Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания», – приводит слова Захаровой ТАСС. В связи с этим дипломат напомнила, что 16 сентября (за день до начала голосования) Европарламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов». «Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что подготовка к этому витку запугивания со стороны ЕС началась задолго и до самих выборов, и до этого доклада Европарламента. В этой связи она напомнила, что заявления о намерении не признавать выборы в России делались комитетом по международным делам ЕС еще в июле. «И когда перед выборами люди, наделенные властью, представляющие в Европарламенте как бы свои страны и народы, потому что они не представляют интересы этих стран и народов, они представляют интересы тех лоббистских групп, которые им отправили такие методички, говорят о санкциях и это происходит до выборов, то как это можно по-другому квалифицировать?» – резюмировала Захарова. Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму Европарламент принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад Европарламента классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Путин поблагодарил граждан за активную явку на выборах 20 сентября 2021, 17:38

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. «Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% – это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», – передает его слова ТАСС. Глава государства подчеркнул, что от работы Госдумы зависит стабильность, процветание России, и движение страны вперед. Путин выразил надежду, что депутаты сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей. Памфилова в свою очередь назвала прошедшую кампанию самой сложной за время работы ЦИК. «Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю [в ЦИК]. Она самой сложной оказалась», – отметила глава ЦИК. Она добавила, что в ходе выборов умерла член избирательной комиссии, еще несколько человек увезли в больницу с сердечными приступами. «Кампания эта далась нелегко», – подчеркнула Памфилова. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. Памфилова заявила о мощных кибератаках на ресурсы ЦИК 20 сентября 2021, 15:57

Ресурсы Центризбиркома подверглись «беспрецедентным кибератакам», заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Коллеги, что осложнило нашу жизнь в этот раз? Беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы. Впервые за много лет были определенные технические нюансы, проблемы. Удивительно, что мы выдержали все эти кибератаки», – передает ее слова ТАСС. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Памфилова назвала сроки подведения итогов выборов 20 сентября 2021, 19:25

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции рассказала, что официальные итоги выборов в России будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы. «Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах, поскольку у нас, помимо кампании в Госдуму, еще в общей сложности было 4400 разного рода кампаний, чтобы [они] не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», – приводит ее слова ТАСС. Памфилова рассказал, что по ее просьбе региональные избиркомы до подведения итогов выборов должны внимательно рассмотреть все жалобы и обращения, «чтобы никаких сомнений не было в результатах голосования». «Поскольку мы так много сил вложили, чтобы обеспечить чистоту проведения избирательной кампании, не хотелось бы, чтобы какие-то небрежные отношения могли бы ударить по репутации того, что мы сделали», – рассказала глава ЦИК. По ее словам, в ЦИК поступило минимальное количество обращений и жалоб. «Несмотря на то, что жалоб, обращений и самих нарушений, по сути, стало меньше, все они становятся известными. Все тайное очень быстро становится явным, система на это стала работать, ничего невозможно скрыть. Этому способствует и то, что у нас беспрецедентно большое было число наблюдателей, это 491 тысяча с лишним человек», – заключила Памфилова. «Если выявили какие-то нарушения, если хоть есть малейшие сомнения – нещадно отменять выборы, нещадно отменять», – призвала глава ЦИК. Она подчеркнула, что избирательная система сейчас оценивается специалистами очень высоко, а работающие в ней люди представляют «весь социально-политический срез общества», поэтому «хотелось бы, чтобы она работала на развитие». Памфилова отметила, что все кандидаты, их штабы и наблюдатели имели доступ к системе видеонаблюдения на участках, а сами записи будут храниться в течение года. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%. На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. Грузии не понравилось проведение выборов в Госдуму в Абхазии и Южной Осетии 21 сентября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Александров,

Председатель парламента Грузии Каха Кучава назвал «нелегитимными» выборы в Госдуму России в Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Весь мир поддерживает территориальную целостность Грузии, в то время как политика России (в отношении Абхазии и Южной Осетии) не имеет поддержки международного сообщества», – заявил он. «Факт в том, что никакого правового обоснования голосования (в Абхазии и Южной Осетии) нет», – подчеркнул председатель парламента Грузии. МИД Грузии также откликнулся на «незаконное открытие до 20 избирательных участков на оккупированных территориях», как Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию, и назвал это «очередным деструктивным шагом Москвы против суверенитета и территориальной целостности Грузии». «Это процесс де-факто аннексии» Абхазии и Южной Осетии, заявило министерство иностранных дел Грузии.