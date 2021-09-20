МИД: Резкий обвал ситуации в Афганистане привел к росту экстремистских рисков для России

Экстремистские и террористические риски для России и стран Центральной Азии возросли в результате резкого изменения ситуации в Афганистане, заявил замглавы МИД Андрей Руденко на конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия».

«Резкий обвал ситуации в Афганистане привел к росту террористических и экстремистских рисков для большинства наших центрально-азиатских партнеров и России», – сказал Руденко, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия готовится к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в текущем году, в ходе которого будет подписан солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере. «Подготовлен очень серьезный пакет документов. В первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе в оборонной», – отметил дипломат.

По словам замглавы МИД, Москва и Ташкент рассчитывают, что этот визит станет действительно исторической вехой.

В начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.