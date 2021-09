Кай Метов попал в больницу после аварии в Белоруссии Таксист насмерть сбил пешехода на Рублевском шоссе 19 сентября 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

В подмосковном поселке Усово такси на перекрестке сбило переходившего дорогу пешехода, сообщают СМИ. Пешехода сбили на Рублево-Успенском шоссе в 10 км от МКАД, передает РЕН ТВ. Это произошло на перекрестке, мужчина скончался еще до приезда скорой помощи, пишет «Московский комсомолец».

Лукашенко объявил польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями 18 сентября 2021, 02:27

Фото: kremlin.ru

Белосток и Вильнюс являются белорусскими землями, но Минск не напоминает об этом Польше и Литве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На форуме «Символ единства», посвященном белорусскому Дню народного единства, Лукашенко заявил, что «к драматическим урокам первой половины прошлого столетия» Минск «возвращается не для того, чтобы кого-то упрекнуть». По его словам, «соседи» Белоруссии «даны от Бога». Он заверил, что Минск «стремится к миру и дружбе» с ними, не «зарится на чужой каравай или клочок земли», Белоруссия «даже не напоминает, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: «Ну ладно, была Хатынь – там памятник». И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем», – сказал Лукашенко. Он заявил: «Если мы забудем их, точно так забудут нас». Президент призвал «не допустить этого», ведь такая память – «в славянских сердцах и помыслах». Лукашенко заверил, что в Белоруссии не станут героизировать «убийц белорусского народа». В стране, по его словам, «нечего делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию». Напомним, Лукашенко впервые поздравил сограждан с недавно утвержденным Днем народного единства. Идея установления Дня народного единства прозвучала в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Лукашенко поддержал инициативу и подписал 7 июня указ об учреждении нового государственного праздника. На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. В США назвали главный козырь российского Су-25 18 сентября 2021, 15:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН. Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день. Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора. Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой 18 сентября 2021, 11:55

Фото: Сычёв подкаст и Денис Казанский/YouTube

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что уволился с «Матч ТВ» из-за эфира с участием Ольги Бузовой. Ему было обидно, что это интервью посчитали самым ярким во время Евро-2020. «С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне сложно представить, что люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу», – рассказал Казанский в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола», передает Ura.ru. Ранее Казанский заявлял, что его увольнение никак не связано с финансовой составляющей. До этого Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Он отметил, что считает материал, которого от него добивались на канале, слишком «желтым» и скандальным для спортивной журналистики. Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также ушла с поста. Теперь она назначена замглавы холдинга «Газпром медиа», куда входит телеканал. Карпов отреагировал на иск грузинской шахматистки против Netflix 18 сентября 2021, 14:36

Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили обратиться в суд против компании Netflix за то, что в сериале «Ход королевы» ее назвали русской. «Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь и никто никогда не называл», – объяснил иск шахматист. Его удивило, что консультант фильма Гарри Каспаров пропустил этот киноляп, приводит «Комсомольская правда» слова гроссмейстера. Ранее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы», Спортсменку возмутили два эпизода. Во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии. Во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. Netflix уже подтвердил уважение к Ноне Гаприндашвили, но также там усомнились в обоснованности иска. Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины 18 сентября 2021, 19:15

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости

Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер. «Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости». По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Актриса Васильева призвала отправить интеллигенцию в шахты 18 сентября 2021, 18:27

Фото: 153ГОРЫ/YouTube

У российской интеллигенции есть «сатанинское начало», заявила народная артистка РСФСР и актриса Екатерина Васильева в интервью своему сыну Дмитрию Рощину. Интеллигенция, по словам ушедшей в монахини актрисы, пыталась изменить мир под себя и навязать свои правила, не считаясь с установками из религии. «Это сродни сатанинскому началу», – заявила инокиня в интервью YouTube-каналу «153 горы», передает «Московский комсомолец». Она добавила, что интеллигенция «совратила народ», и призвала отправить ее в шахты. «Это самое тяжелое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая», – продолжила артистка. Монахиня вспомнила, что ее духовник как-то поставил перед ней выбор – либо бог, либо театр. И она выбрала то, «где должна быть». Васильева пояснила, что ей горько из-за пропущенных ранее воскресных служб из-за лени. Артистка живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. В 1993 году актриса решила уйти из театра и кино, она стала послушницей в Толгском монастыре. В 1996 году она возвращалась в кино, снявшись в нескольких сериалах и кинофильмах. В августе 2021 года Васильева вновь ушла из мирской жизни, ее сын сообщал, что артистка отправится в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь. На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2» 18 сентября 2021, 17:02

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды». Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага. Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград». Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью. Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС. Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода. Премьер Грузии поблагодарил Киев за выдачу «саакашвилевского садиста» 18 сентября 2021, 16:06

Фото: YVES HERMAN/EPA/ТАСС

Дипломат предсказал неизбежное наказание для Лондона со стороны Парижа 18 сентября 2021, 17:14

Британии не получится избежать ответных мер за срыв контракта Франции по подлодкам для Австралии, заявил бывший британский посол в Париже Питер Риккетс. «Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Британию лишь сообщником», – сказал дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Экс-посол отметил, что Лондон все равно не сможет избежать дальнейших мер со стороны Парижа, Франция накажет все три стороны, которые отобрали у нее заказ на строительство подлодок, уверен Риккетс. Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы. В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука 18 сентября 2021, 16:41

Фото: US Navy

Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн. Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости». Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). «В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала. По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами. В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. Австралия «поняла разочарование» Франции 18 сентября 2021, 03:44

Фото: Justin Qian/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Правительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне. Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем. Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке 18 сентября 2021, 09:51

Фото: кадр из видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга устроил перепалку с журналистом, который задал вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK на YouTube. В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском, тот в ответ заявил, что «не совсем понял» его суть, передает РИА «Новости». «Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», – сказал он. Данилов заявил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что чиновник является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык. «Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», – заявил Данилов. Ранее он предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД