Памфилова назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной

Несмотря на то, что избирательная кампания в России внешне проходит спокойно, агитация идет очень широко, чувствуется накал борьбы и конкуренции, у избирателей будет широкий выбор, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ. И еще много кампаний разных уровней», – приводит заявление Памфиловой перед стартом голосования РИА «Новости».

Она напомнила, что некоторые избиратели получат до девяти бюллетеней. «Такая сложная, интересная, жаркая кампания. Мы посмотрели сегодня, какое количество агитационных материалов поступило от всех 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму, это рекорд, вдвое больше, чем на кампании по выборам президента. Такой накал», – подчеркнула председатель ЦИК, добавив, что считает кампанию очень конкурентной.

«Внешне, казалось бы, кампания, спокойная, но на самом деле очень широко идет агитация, конкуренция между нашими кандидатами. И я глубоко убеждена, что у наших избирателей довольно широкий, разнообразный выбор. Есть, из кого выбрать по партийным предпочтениям и по индивидуальным предпочтениям. И это радует», – сказала Памфилова.

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В целом на этих выборах, предупредила председатель ЦИК, будет много провокаций, на что, по ее словам, выделены большие средства, сообщает «Российская газета».

«Не поддавайтесь ни на какие провокации, давление тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки», – обратилась Памфилова к коллегам. Она предупредила, что такие провокаторы, чтобы получить незаслуженный результат на выборах, потом «пихнут» таких членов избиркома «под камеры позора».

«Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим, – обещала глава комиссии. – Будем защищать и не позволим разного рода мерзавцам, кто бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому, профессиональному достоинству». Что касается горячей линии, то она будет специально открыта в целях поддержки членов избиркома. «Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно исполнять долг», – подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова выразила уверенность, что предстоящие выборы должны пройти так, чтобы «каждый из 900-тысячной армии членов комиссий мог дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать».

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров».

Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.