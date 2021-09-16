В Москве на Патриарших прудах появилась «медленная зона» для самокатов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы по просьбе жителей обустроил медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах, также пересмотрено движение и размещение парковок в этом районе.

«Это наше совместно решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу. Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Всего в Москве уже больше 100 медленных зон», – заявил дептранс в Telegram.

Также было решено в целом пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много. На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов.

Ранее министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин озвучил свое отношение к использованию в городе электросамокатов и связанным с ними проблемам.

Так же мэрия Москвы также разработала новые правила езды на электросамокатах.