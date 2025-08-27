Финалисты ArtMasters встретились в Музее Победы на Поклонной горе

Торжественная встреча финалистов и организаторов национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters прошла в Музее Победы. В этом году в финал основной категории вышли 200 человек из 30 тыс. участников из регионов России и 51 зарубежной страны. Призовой фонд шестого сезона составляет 36 млн рублей.

Первый замруководителя администрации президента и председатель наблюдательного совета чемпионата Сергей Кириенко в приветственном слове отметил: «С каждым годом ArtMasters развивается – появляется все больше компетенций, расширяется география, увеличивается количество иностранных участников. Ваши таланты и идеи ломают стену между закулисьем и авансценой».

В индивидуальных соревнованиях основной возрастной категории участвуют представители 20 компетенций, включая новые направления «Креативный продюсер», «Промт-инженер» и «Дизайнер архитектурной среды».

Экспертный совет пополнили Федор Бондарчук, Артемий Лебедев и Николай Шумаков. Победители в каждой компетенции получат денежные сертификаты на сумму от 250 до 750 тыс. рублей, которые можно потратить на образование, проекты и профессиональное оборудование, а также на путешествия по России при поддержке партнера чемпионата – АНО «Больше, чем путешествие».

Согласно сообщению организаторов, финальные защиты продлятся до конца августа на ключевых площадках Москвы, а победители будут объявлены 30 сентября 2025 года в Большом театре России.