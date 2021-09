Мишустин объявил о создании единого оператора газификации Мишустин пообещал помощь всем пострадавшим от паводков и пожаров 16 сентября 2021, 15:44 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин, говоря о помощи россиянам, пострадавшим от паводков и пожаров, заявил, что ни один человек не должен остаться без помощи. Мишустин на заседании правительства распорядился держать на контроле данный вопрос, подчеркнув, что важно, чтобы «никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь», передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство направит Забайкальскому краю еще свыше 4 млрд рублей, из них большая часть – 3 млрд 900 млн рублей на новое жилье для людей, которые лишились его из-за паводков. «И еще 350 млн на капитальный ремонт поврежденных стихией домов. Также более 900 млн рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году», – сказал премьер. Ранее вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС.

Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа 16 сентября 2021, 04:32

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости». «Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию 15 сентября 2021, 17:18

Фото: gpk.gov.by

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области. «На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо. «Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины. Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру «Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант. В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021». Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 19:54

Фото: REUTERS/Todd Korol

Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Эксперт назвал поставку «Железного купола» Украине «дубиной в руках обезьяны» 15 сентября 2021, 18:14

Фото: flickr.com/idfonline

Текст: Андрей Резчиков

«Железный купол» ни физически, ни технически не интегрируется в ПВО Украины. Сейчас ПВО этой республики, состоящее из комплексов С-300 и «Буков», оставляет желать лучшего. Причина в отсутствии запчастей и новых ракет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о возможных поставках Украине американо-израильской системы ПРО. Стоимость батареи (защищает до 150 квадратных километров) составляет 50 млн долларов, а пуск одной ракеты – 30-40 тыс. долларов. «Зачем США вкладывать такие большие деньги в украинскую ПВО?» – недоумевает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Эксперт полагает, что поставка Украине подобных систем не оправдана ни с финансовой, ни с военной точки зрения. «На Украину никто не налетал. Со стороны России тем более никто не собирается делать этого. Поэтому для США это будет пустая трата денег», – уверен эксперт. Если же «Железный купол» и появится на Украине, то тогда важно, где именно разместят батареи, уточнил эксперт. «России будет не холодно не жарко лишь в случае, если Киев не попытается распространить действие новой ПВО, дальность стрельбы которой от четырех до 70 километров, на Крым или на какие-то спорные территории», – заверил он. Дрозденко предупредил, что «дубина в руках обезьяны представляет угрозу», напомнив о трагическом инциденте осенью 2001 года, когда украинский комплекс С-200 сбил над Черным морем российский Ту-154 – и кстати, «Киеву, который долго отрицал свою причастность к произошедшему, ничего не было за это». «Даже если поставка таких комплексов ПРО и состоится, скорее всего, она станет чисто символическим жестом: например, им подарят не более одной батареи. Толку от одной батареи будет немного. Этого недостаточно, чтобы создать большую интегрированную систему ПВО», – добавил он. Допустим, в рамках транша в 275 млн долларов Украине удастся купить не одну, а несколько батарей «Железного купола», предположил Дрозденко. «Это ничего в принципе не меняет. В Израиле «Купол» – это только четвертый этап их ПВО, кроме него, есть еще «Праща Давида» и другие средства перехвата. И все равно израильтяне не смогли перехватить в недавнем конфликте все допотопные палестинские ракеты типа «Град». Дело в том, что «Купол» нужен исключительно для перехвата ракет малой и средней дальности, это ПВО для узких задач», – пояснил Дрозденко. «И в любом случае у российской армии есть системы подавления ПВО», – подытожил эксперт. О том, что Киев рассчитывает получить от США системы израильской противоракетной обороны «Железный купол», сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского. Там пояснили, что это стало возможным за счет договоренностей Зеленского с коллегой из США Джо Байденом. Правда, в качестве повода для заявления в администрации Зеленского использовали обычную публикацию в американской прессе. «Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – отметили в администрации. Согласно поправке, Пентагон должен подать в Конгресс отчет, описывающий варианты продажи или передачи таких систем Киеву. В законопроекте уже упоминается военная помощь Украине на 275 млн долларов, но пока ничего не говорится о поставках системы ПВО или ПРО. Как известно, «Железный купол» создан израильской компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon. Эта оборонная система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, она сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет. Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил телеканалу «Украина 24» о том, что Киев планирует использовать «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры. «Например, она способна прикрыть Мариуполь», – пояснил Арестович. По его словам, сама эта система не станет панацеей для украинской обороны, но сможет повысить боеспособность армии. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич назвал важной перспективу получения от США средств противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России». Глава «Альянса врачей» заявила о разочаровании в ФБК 16 сентября 2021, 12:45

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава так называемого «Альянса врачей*» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева заявила о разочаровании в руководителях Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) и попросила впредь не ассоциировать ее и альянс с ФБК*. «Друзья, мне тяжело писать эти слова, но в связи с последними событиями, которые происходят со мной и моими единомышленниками, я хочу сказать о наболевшем. Наш «Альянс врачей*» появился в августе 2018 года. Я решила заняться профсоюзной деятельностью, чтобы облегчить жизнь моим коллегам врачам. Это всегда было и остается моей главной мотивацией. В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули», – пожаловалась Васильев в Facebook. Она добавила, что очень «очень разочарована» случившимся. «Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит», – добавила Васильева. «С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей» с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается», – заключила она. Отметим, что многие пользователи не поверили в искренность поста и предположили, что аккаунт Васильевой был взломан, либо сам пост написан под давлением. Между тем, пресс-секретарь Васильевой подтвердил Telegram-каналу Mash, что аккаунт не был взломан и пост написан лично главой альянса. Напомним, Васильева была помещена под домашний арест по расследованию дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января незаконной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор она обязана не уходить из дома с восьми вечера до восьми утра. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Умер муж Хакамады 15 сентября 2021, 19:43

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бизнесмен, финансист и писатель Владимир Сиротинский скончался, об этом сообщила его супруга Ирина Хакамада в социальных сетях. «Последний сэт мужа. Он ушел», – написала Хакамада в сториз в Instagram. Владимир Сиротинский – четвертый супруг Хакамады. С 2017 года он руководил разработчиком образовательного сервиса LinguaLeo. В пиццерии в Москве дважды изнасиловали девочку 16 сентября 2021, 13:37 Текст: Алексей Дегтярев

В одной из столичных пиццерий дважды изнасиловали 11-летнюю девочку, подозреваемого в преступлении задержали, сообщают СМИ. О преступлении против ребенка сообщила мать девочки, правоохранительные органы установили личность подозреваемого, сообщает РЕН-ТВ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его также проверяют на причастность к другим преступлениям. Ранее в городе Искитим Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН 15 сентября 2021, 23:43

Фото: Li Muzi/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса. «Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН. «Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме. «Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме. Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее». Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 15 сентября 2021, 17:48

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, заявил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему. «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – заявил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского Нафтогаза заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода. Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях» 16 сентября 2021, 13:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль». «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram. В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Немецкие экологи потребовали пересмотреть решение по «Северному потоку – 2» 16 сентября 2021, 10:47 Текст: Алина Назарова

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение. «DUH опротестовала решение (BSH) не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию», – говорится в заявлении экологов, передает ТАСС. В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Процесс получения разрешения на газопровод «Северный поток – 2» от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев. Франция сочла ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам 16 сентября 2021, 10:49

Фото: DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана. По его словам, это соглашение обсуждалось в течение двух лет – с 2014 по 2016 год. Глава МИД Франции подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он. В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявления о создании партнерства AUUKUS сообщил, что Соединенное Королевство не намерено каким-либо образом провоцировать враждебность с Францией. «Австралия приняла это решение... Мы не намерены делать что-либо, чтобы вызывать враждебную реакцию со стороны Франции, Франция является одним из наших ближайших союзников в военной сфере в Европе», – сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии «обычную подводную лодку исключительного качества». В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности. МИД Франции назвал «прискорбным» решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUUKUS (Австралия – Великобритания – США). В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности. В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Напомним, в четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. Литву обеспокоил рыбный промысел России в Балтийском море 16 сентября 2021, 08:50

Фото: Лисицын Виктор/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Делегация Литвы в Совете Евросоюза призвала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими властями по вопросу управления запасами Балтийского моря, говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики. Литовские политики считают, что Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы. «Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», – говорится в документе, передает RT. При этом в комментарии подчеркивается, что все страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря. Как пояснил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договоренности с европейскими коллегами. Существующие международные комиссии, в том числе в Балтийском море, работают эффективно и определяют объемы промысла. «Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону», – прокомментировал он заявление литовской делегации. Савельев также напомнил, что в 2015 году Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из стран Балтии из-за ряда нарушений. В прошлом году в Евросоюзе решили сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Латышским рыбакам, которые занимались добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию. Оставшиеся без работы рыбаки были вынуждены покинуть Латвию и переехать в Россию. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО 16 сентября 2021, 05:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе. «Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости». С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать. «Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО. Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины. Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400. Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО». В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД