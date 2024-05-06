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Госдума одобрила запрет иноагентам быть кандидатами на выборах
Госдума приняла пакет поправок к законопроекту, которые запрещают иностранным агентам баллотироваться на выборах всех уровней, быть наблюдателями и занимать посты в органах власти.
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется нормой о том, что кандидат должен прекратить статус иноагента к моменту предоставления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов. Это касается выборов в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов России, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления, передает ТАСС.
В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» устанавливается прямой запрет иностранным агентам замещать выборные должности. Нормы закона не ограничивают право иноагентов избираться, однако им запрещено занимать назначаемые должности в органах публичной власти, быть госслужащими, а также членами избирательных комиссий.
Кроме того, Госдума приняла поправку о досрочном прекращении полномочий иноагентов в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона они не были исключены из реестра иностранных агентов.
Также иностранным агентам запрещается быть наблюдателями на выборах. В этот список добавляются сенаторы, а также люди, включенные в реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.