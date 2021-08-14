Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС 14 августа 2021, 16:24 Текст: Вера Басилая

Выплаты пострадавшим от паводков должны быть завершены к 1 сентября, а инфраструктура в регионах и все социальные объекты – восстановлены к 1 августа 2022 года, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, на совещании с президентом Владимиром Путиным по ликвидации подтоплений и природных пожаров. «Единственная проблема, которую я в этом вижу, – это авансовые выплаты. В 2013 году, когда вы, Владимир Владимирович, поручали заниматься последствиями наводнений, там был такой порядок, что регионы направляют заявку в Минфин. Оперативно – там это делают буквально в течение суток, они получают эти средства, потом идет полный расчет, Министерство финансов выделяет деньги. Сейчас субъекты сначала выплачивают, потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область и Забайкальский край, это невозможно, поэтому это сильно сдерживает выплаты. Я бы просил поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок», – приводятся слова Трутнева на сайте «Единой России». Предложение поддержал Минфин, озвучив схемы авансирования. «Сегодня есть два механизма. Один предполагает прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами. Тогда мы передаем средства регионам. Второй вариант - об этом просили сами регионы несколько лет назад - когда регион может самостоятельно, с опережением, чтобы быстрее вопросы решились, провести необходимые работы и представить расчеты на возмещение. Мы готовы по субъектам, которые выбирают второй путь, также оперативно смотреть финансовое состояние и авансировать при необходимости те трансферты, которые уже у нас есть, а также предоставлять целевые средства», – сказал замминистра финансов Михаил Котюков. Он напомнил, что есть соответствующее поручение председателя правительства по итогам совещания на Дальнем Востоке. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии.

В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов 12 августа 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

«На Западе готовят почву для попыток организации массовых противоправных акций после выборов в Государственную думу», – прокомментировала доклад Amnesty International о «праве на свободу собраний в России» член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. «Цель такой неприкрытой попытки вмешаться в наши внутренние дела понятна из самого текста доклада. Запад пытается давить на Россию, чтобы облегчить себе задачу по организации массовых беспорядков после завершения выборов. На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами. В открытую признаются, что намерены платить за организацию таких протестов и другие политические акции», – приводятся ее слова в телеграм-канале комиссии. По ее словам, «один из авторов доклада, Петер Франк, в комментарии для Deutsche Welle откровенно говорит, что после выборов в России возможны протесты. Получается, что в «Эмнести» уже знают о готовящихся на Западе планах и предлагают России фактически отменить любое регулирование массовых акций, чтобы расчистить дорогу для инспирированных из-за рубежа беспорядков». «Россия не позволит диктовать себе, каким образом ей реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», – подытожила член Комиссии. Ранее глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Соцопрос показал, что КПРФ набрала бы на выборах всего 11% голосов 13 августа 2021, 19:45 Социальные опросы показывают, что у избирателя снизились абсентеистские настроения, вырос рейтинг как и у партии власти, так и у малых партий, в результате при текущем положении дел КПРФ смогла бы набрать не больше 11% голосов, сообщил «Независимый общественный мониторинг». Согласно данным социологического опроса «Фомнибус», в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье первое место бы заняла «Единая Россия» с результатом 29% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, на четвертом оказалась – «Справедливая Россия – За правду» с результатом 6%, сообщается на сайте НОМ. Рост рейтинга партии власти, связан, по всей видимости, с социальными инициативами партии и ее «Народной программой», считают эксперты. Число опрошенных, заявляющих, что не намерены принимать участие в выборах, составило 14%, 21% граждан заявили, что затрудняются ответить. 8% опрошенных изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий. Из 2% за партию «Новые люди», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и «Родина» получили бы по 1% голосов, остальные – менее 1%. По мнению экспертов, такие показатели говорят о том, что фокус внимания избирателей смещается с традиционных партий в сторону сил, не представленных в парламенте. «Как видим, электорат парламентских партий остается в целом стабильным, показатели не меняются. На фоне оживления политической активности это означает – интерес к ним ослабевает. Мы видим, что число абсентеистов и не определившихся сокращается: неделю назад на выборы не собирались идти 17%, сейчас – 14%. Однако те, кто принимает решение об участии в голосовании, смотрят в большей степени в сторону малых партий», – отметил политолог, замглавы департамента политологии Финансового университета при правительстве России Роман Парма. По его словам, люди ищут «достойных кандидатов среди тех, кто пока в Думе не работал». «Если партии ухватят эти настроения и смогут грамотно выстроить коммуникацию с избирателем, консолидировать вокруг себя хотя бы часть из тех 8%, которые хотят другую партию, у нас есть шанс увидеть одну из них в составе парламента. Правда, это будет непросто – разброс в симпатиях граждан достаточно велик», – добавил Парма. Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский указывает на рост показателей «Единой России», связывая это с умелой работой партии с социальной повесткой, затрагивающей всех без исключения граждан: от инициатив, связанных с обеспечением санитарной безопасности выборов, до контроля цен на продукты и решения вопросов газификации частных домов. «Например, как раз в период проведения опроса на повестке у партии была тема, связанная с дополнительными предложениями к программе капитального ремонта школ. Полагаю, избиратель оценил высказанные инициативы», – указал доктор наук. Эксперт также прогнозирует, что по мере приближения даты голосовании, позиции партии власти будут усиливаться. «Людям нравится предложенная идея «Народной программы», им нравится интерактивность, готовность к диалогу. Думаю, продолжение работы в таком ключе позволит партии снискать симпатии еще многих граждан» – пояснил он. Опрос проводился 6 – 8 августа среди 3 тыс. респондентов в 207 населенных пунктах 73 субъектах России по заказу Фонда «Общественное мнение», статистическая погрешность не превышает 2,5%. Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России 14 августа 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он. Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре 12 августа 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости». Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов. «Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд. Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы. Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов. Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла. «Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд. Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Эксперт: Фургал переоценил собственную поддержку среди хабаровчан 13 августа 2021, 13:18 Текст: Анастасия Куликова

«Штаб Антона Фургала понял, что подписи собираются неважно, дело безнадежное, и решил разыграть эту историю медийно, но получилось скорее комедийно», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее избирком отказал сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регистрации на выборах в Госдуму из-за брака в подписях избирателей. «Очевидно, что избирком не стал бы отказывать Антону Фургалу в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму, если бы его подписи были должного качества. Но 48% недействительных и недостоверных подписей не оставляют комиссии иного решения. На мой взгляд, это показывает, что у Фургала не было серьезного подхода к сбору подписей», – считает политолог Анна Федорова. Эксперт предположила, что Фургал вовсе не собирался вести кампанию, а брак с подписями был допущен специально, чтобы разыграть спектакль «о том, как Фургал хотел баллотироваться в депутаты, но власть его не пустила». «Сейчас он будет говорить о том, что власть его испугалась», – предположила Федорова. Более того, «быть чьим-то сыном для того, чтобы получить народную поддержку – недостаточно». «Мне кажется, у Фургала совершенно неадекватное представление о его реальном уровне поддержки в Хабаровском крае. Мы видим, что далеко не все готовы его поддержать только потому, что его фамилия Фургал», – указала Федорова. «Я думаю, штаб Фургала понял, что подписи собираются неважно, дело безнадежное, и решил разыграть эту историю медийно, но получилось скорее комедийно», – резюмировала эксперт. Ранее избирательная комиссия Хабаровского края отказала Антону Фургалу, сыну экс-губернатора края Сергея Фургала, в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсант». Причиной стало превышение уровня брака в подписях избирателей, собранных в поддержку его самовыдвижения. В частности, Фургал предоставил в избирком 15,9 тыс. подписей. Комиссия проверила 5,4 тыс. штук и признала недействительными 48,2% из них, или 16,5% общего числа. Допустимый для регистрации порог брака составляет 5%. Часть подписей была забракована из-за того, что Фургал указал в документах адрес регистрации в Хабаровске, тогда как в действительности он зарегистрирован в Благовещенске. На части подписных листов отсутствовало заверение со стороны кандидата. Самовыдвиженец с выводами комиссии не согласился и пообещал их обжаловать. Напомним, Антон Фургал собирался баллотироваться в Комсомольском округе №70, где на выборах в 2016 году побеждал его отец. На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей 13 августа 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго. «В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона. Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Эксперты: Взывая к президенту, «Голос» вводит общество в заблуждение 11 августа 2021, 18:12 Президент России не может вмешиваться в работу Центризбиркома, поэтому обращение движения «Голос» (иноагент) с просьбой дать поручение изыскать средства на организацию общедоступной трансляции с избирательных участков направлено не по адресу, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. «В России действуют сотни общественных и правозащитных организаций, но новый порядок видеонаблюдения за выборами критикует горстка организаций, отнесенных к иностранным агентам», – прокомментировал обращение «Голоса» исполнительный директор – руководитель Аппарата Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Антон Бибаров-Государев. «Напомню: решение об изменении порядка было принято в связи с тем, что голосование продлится три дня. Трансляция должна будет вестись непрерывно в течение почти трех суток, включая две ночи. В общей сложности на участках будет установлено более 100 тысяч камер (в 2016 году их было порядка 40 тысяч). Это делает Россию лидером среди стран, использующих видеокамеры как инструмент контроля выборов», – отметил он. По словам Бибарова-Государева, «Голос» подталкивает к технически не проработанному решению, последствия которого может стоить всей легитимности выборов. «Расчетом возможности реализации своей идеи, стоимости ее исполнения, маршрутизации и хранения такого объема данных они явно не занимались. Кроме прочего, их призывы к президенту выглядят как попытки ввести в заблуждение избирателей – ведь согласно закону глава государства не может вмешиваться в работу ЦИК», – заключил он. Директор ГКУ РК «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» Александра Афонина также напомнила об этом законе и пояснила, что «Голос» ссылается на мнение президента Владимира Путина высказанное им в 2011 году. «Но это мнение было принято во внимание ЦИК и как раз с учетом его и выстраивается технология видеонаблюдения. Центры видеоналюдения в регионах создаются усилиями общественных палат, они открыты в том числе для рядовых граждан. Например, в нашем регионе такой центр будет работать на протяжении трех дней, круглосуточно. Что может быть доступнее и демократичнее? Полагаю, «Голос» просто пытается в очередной раз подорвать веру жителей России в институт выборов как таковой», – сказала она. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш напомнил, что «когда «Голос» готовил свои предыдущие «доклады», он старательно игнорировал результаты видеонаблюдения, свидетельствовавшие в 99,9% о легитимности выборов, продвигая несколько «информационных изделий» с сомнительными кадрами». Стадион, рынок и завод подтопило в Керчи 13 августа 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

В результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», сообщили в администрации города. Подтопление произошло из-за подъема вод в реках Катерлез, Восточный Булганак, на реке Мелек-Чесме «дежурит мониторинговая группа», передает ТАСС. 11 августа в Керчи выпало 15 мм осадков, в Судаке – 10 мм, в Симферопольском районе – 10 мм, в Ялте – 6 мм, в Феодосии – 6 мм. 12 августа на территории Кировского района – 36 мм, в Ленинском районе – 21 мм, в Керчи – 40 мм. В пятницу на востоке Крыма, в Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление ветра, сильный дождь, град, грозы, шквалы 21–26 м/с. Врио главы администрации Святослав Брусаков сообщил, что власти Керчи считают ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной, речи об эвакуации населения сейчас не идет. Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Выборы-2021: КПРФ зовет на выборы 100% избирателей, «зеленые» требуют квот на экопродукты 12 августа 2021, 08:52 Текст: Тимофей Изаров

Член федеральной пятерки ЕР Анна Кузнецова предложила разрешить подработку несовершеннолетним детям в семьях, получающих пособия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал добиваться стопроцентной явки на выборах в Госдуму. «Зеленые» потребовали обязать торговые сети продавать экопродукты. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая вошла в пятерку общефедерального списка кандидатов в Госдуму от «Единой России», предложила включить в предвыборную программу партии пункт о введении более гибких критериев предоставления льгот семьям с детьми, сообщает ТАСС. «Даже случайный заработок несовершеннолетнего ребенка учитывается в доходах, семья не может получить положенные пособия, льготы и выплаты. Мы создаем серьезную проблему – ребенок понимает, что работать не нужно», – сказала она. Кроме того, Кузнецова призвала создать федеральный ресурсный центр – для поддержки детей с особенностями развития и орфанными заболеваниями: «Запрос на него высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя мам с такими детьми один на один с этой ситуацией». Она напомнила, что ранее в свою программу единороссы уже включили другие инициативы по поддержке семей с детьми. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал к стопроцентной явке на предстоящих выборах в Госдуму. С его точки зрения, это необходимо для снижения вероятности нарушений и подтасовок, сообщает РИА «Новости». «Тогда любая комиссия видит, что пришли, нет пустых клеток: трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать», – пояснил Зюганов. По его мнению, на избирательных участках должны находиться «минимум миллион» подготовленных наблюдателей – на каждом участке «минимум три-четыре человека». В России следует ввести норму о предоставлении в торговых продовольственных павильонах не менее 10% площади для органической продукции, чтобы помогать развивать данный рынок и «обеспечить людей вкусными и безопасными продуктами питания», заявили в партии «Зеленые». В партии указали, что российский рынок находится в самом начале своего развития, его доля в структуре продовольствия – около 0,1%, в основном это импорт. «Россия с точки зрения развития органического сельского хозяйства находится в выгодном положении», – полагает лидер партии Андрей Нагибин. Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, инициативы детского омбудсмена Анны Кузнецовой, скорее всего, попадут в предвыборную программу единороссов, однако их не стоит рассматривать лишь в контексте избирательной кампании. «Тезис для народной программы нужный, да и сам подход, замечу, вполне реалистичный. И дело тут, разумеется, не только в предвыборной борьбе. Главное в том, что позитивного может сделать государство в социальном плане», – сказал эксперт. Григорьев уверен, что идеи Кузнецовой будут позитивно восприняты всеми заинтересованными сторонами. «К сожалению, действительно для многих наших сограждан инициативы Кузнецовой очень актуальны. Но тот факт, что партия не боится столь острых и деликатных тем, безусловно, найдет свой дополнительный отклик у более широкого избирателя», – сказал политолог. Призывы к стопроцентной явке на сентябрьском голосовании – вполне в духе и КПРФ в целом, и Геннадия Зюганова лично, отмечает эксперт. «На мой взгляд, в ЦК КПРФ уже готовятся к ситуации, когда получат достаточно небольшой процент на выборах. Коммунисты понимают, что могут оказаться не на том месте, на которое претендуют, и естественно уже готовят для себя какие-то объяснения своей неэффективности, оправдания перед своими избирателями. После выборов они будут говорить о нарушениях, о том, что только из-за них КПРФ не получила больший процент голосов», – сказал Григорьев. Кроме того, призыв Зюганова нацелен на максимальную мобилизацию своего электората, добавил эксперт. Призыв ввести квоты в продовольственных магазинах для органических продуктов означает, что «Зеленые» хотят ассоциироваться у избирателей с этой темой, полагает Григорьев. И это вполне в логике их избирателей, многие из которых не доверяют ГМО или химическим удобрениям. «Но даст ли это какой-то серьезный дополнительный плюс к рейтингу партии? Думаю, не даст. Пока что не такое уж большое количество наших граждан интересуется экопродуктами. А те, кто интересуется, и так находят в магазинах то, что им нужно, – без всякой помощи «зеленых». Поэтому вряд ли такие заявления привлекут к партии Андрея Нагибина новых сторонников», – подытожил политолог. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Политолог назвал визит руководства КПРФ в Хакасию провальным 12 августа 2021, 12:56 Текст: Елена Лексина

«Низкая популярность коммунистов в Хакасии – это результат их красивых речей, не подкрепленных делом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мяхар, комментируя результаты визита руководства КПРФ в Хакасию. «Коммунисты сталкиваются с имиджевыми трудностями не только в Хакасии, но и в других регионах страны», – считает общественный деятель, политолог Александр Мяхар. По его словам, низкая популярность КПРФ в Хакасии – «это результат красивых слов, звучащих на митингах, но не подкрепленных делом». По мнению политолога, визит первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина и директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в Хакасию связан с предстоящими выборами в Госдуму. «В регионе уже циркулирует мнение, что коммунисты приезжают туда именно в период выборов, но не более того: они приезжают, говорят красивые речи и уезжают, – подчеркнул Мяхар. – Фактически за 2,5 года под управлением коммунистов мало того, что экономика субъекта находится в хаосе, так еще и не было получено обещанной помощи». В частности, по его словам, не возникло ни новых совхозов, ни новых предприятий государственного и частного партнерства. «Ничего из того, что постоянно декларируют коммунисты, нет», – констатировал эксперт. Мяхар считает, что визит руководства КПРФ можно назвать провальным. «Во-первых, народ не пошел к ним на встречу. Во-вторых, они четко ощутили запрос общества на конкретные действия. Красивыми речами уже никого не удивить. Соответственно, Афонин и Грудинин, столкнувшись с холодным приемом, собрались и ретировались отсюда», – считает политолог. Собеседник полагает, что о кризисе в партии свидетельствует выдвижение в Госдуму от КПФР бывшего члена ЛДПР Валерия Старостина. «Как известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилюдно выгнал этого человека из партии. Его выдвижение от коммунистов о многом говорит, – отмечает он. – Внутри партии идет полный разлад. У них нет собственных достойных кандидатов, которые могли бы представлять партию на выборах». Также Мяхар обратил внимание на низкий рейтинг действующего главы региона – коммуниста Валентина Коновалова. «Управлять таким регионом – это все-таки не игрушки. Это кропотливый труд, требующий определенных умений, навыков и усидчивости. У коммунистов, к сожалению, всего этого нет. Говорить умеют все, а делать могут лишь единицы», – заключил эксперт. В среду первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин в ходе рабочей поездки в Хакасию провели встречи с жителями республики, работниками ряда предприятий и партийным активом КПРФ. Об этом сообщается на сайте партии. Напомним, Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управлял своими активами на территории России. Выборы-2021: ЕР требует от регионов снизить цены на овощи, Майданов поддержал Буланову 13 августа 2021, 08:50 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Единороссы выступили с предостережением в адрес властей регионов, в которых дорожают продукты. Коллеги по шоу-бизнесу массово поддержали выборную кампанию кандидата «Родины», певицы Татьяны Булановой. На фоне разлива нефти в Черном море «Зеленые» предложили ввести «экологическое» страхование промышленных объектов. «Единая Россия» передаст в администрацию президента список регионов, в которых не выполняется поручение главы государства по снижению цен на овощи, пообещал замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин. Выступая на заседании специальной рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, он указал на значительную разницу стоимости продуктов у торговых сетей и на рынках. По данным единоросса, в 54 регионах представители торговых сетей обсудили данную тему с производителями и заключили 114 соглашений. Особо активно над решением проблемы работают в Туве, Липецкой, Калининградской и Псковской областях, сообщил Кобылкин. В целом же по стране Росстатом «фиксируется общее снижение цен более чем на 11% по отношению к предыдущей неделе», добавил он. По инициативе ЕР на рынках в регионах выделяются места для фермеров и садоводов, «значительно увеличилось количество ярмарок для реализации фермерской продукции», указал Кобылкин. Тем временем Центризбирком на своем заседании зарегистрировал федеральный список «Единой России», сообщает ТАСС. Территориальный избирком окончательно отказал певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в ЗакСобрание Петербурга, передал «Интерфакс». Однако певица пока остается кандидатом в Госдуму по списку партии «Родина». На фоне этих сообщений поддержку Булановой выразили сразу несколько коллег, в том числе и певец Денис Майданов, который также выдвинулся в Госдуму, но от партии «Единая Россия», сообщает ресурс «Экономика сегодня». Солидарность с Булановой также выразил музыкальный продюсер Бари Алибасов, певицы Анна Калашникова и Ирина Савушкина. После сообщений о масштабной утечке нефти в районе Новороссийска «Зеленые» потребовали ввести обязательное страхование промышленных объектов. Предлагается страховать от пикового и аварийного загрязнения окружающей среды, а также от нанесения непоправимого урона здоровью населения. В партии призывают создавать автоматические стимулы для природопользователей к защите окружающей среды. Штрафы за экологические катастрофы должны быть выше стоимости ликвидации последствий этих событий, указали «Зеленые». В целом ряде регионов действительно началось снижение цен на продукты, это стало в том числе и результатом деятельности ЕР, подтвердил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Чаще всего речь идет о работе губернаторов, но иногда – и о законодательных инициативах единороссов, которые позволили снизить цены на продукцию, особенно на борщевой набор. В первую очередь, на это повлияло открытие рынков и переговоры об ограничении наценки с ритейлерами», – указал аналитик. Что касается причин отказа каждого из регионов от выполнения поручения Путина, то тут нужно разбираться отдельно, считает аналитик. «У Майданова есть профессиональная внутрицеховая солидарность с музыкантами и одновременно – партийная солидарность внутри «Единой России», – сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя кампанию в поддержку певицы Татьяны Булановой. «Майданов просто пожелал удачи коллеге по шоу-бизнесу. Даже на спортивных соревнованиях мы желаем удачи соперникам, нашим конкурентами в борьбе за медали. Это нормальная человеческая история», – подчеркнул политолог. При этом эксперт уверен, что самой «Родине» такая поддержка ничего не даст. «Агитация из уст музыкальных звезд мало что решает. Данные социологических исследований показали любопытный факт: люди не приветствуют появление в Госдуме звезд шоу-бизнеса. Люди считают, что дело музыкантов петь, а не заниматься политикой. В этом смысле у самой Булановой тоже сомнительная перспектива с электоральной точки зрения», – подчеркнул эксперт. Что касается инициативы «Зеленых», то Матвейчев не видит в ней попытки только лишь заработать предвыборные очки на экологической катастрофе. «Нормальная здравая идея. Естественно: если сейчас на повестку дня вышла тема разлива нефти, то уж «зеленые» должны по ней высказаться, на то они и экологи. Идею они предложили весьма конструктивную. Этот механизм активно используется в мире, он может быть внедрен и у нас. А на предвыборном рейтинге партии эта инициатива отразится позитивно. Процент голосов она может прибавить», – спрогнозировал Матвейчев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Жителей и гостей Ялты предупредили о возможности схода селей 11 августа 2021, 23:51 Текст: Антон Никитин

Штормовое предупреждение объявили в Ялте на четверг, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила мэр города Янина Павленко. «Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий», – говорится в сообщении на странице Павленко в соцсети «Вконтакте». Мэр города призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских. По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Названо количество партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу 12 августа 2021, 17:24 Текст: Елизавета Булкина

За думские мандаты будут бороться 14 партий, имеющие «парламентскую льготу». Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отмечают, что на выборах представлен весь политический спектр и найти близкую ему партию сможет любой избиратель. Центризбирком 12 августа зарегистрировал федеральный список партии «Единая Россия», завершив таким образом регистрацию участников предвыборной гонки. В списке «Единой России» 394 кандидата, в его федеральную часть входят: министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Единая Россия» стала последней партией, список которой зарегистрирован для участия в думских выборах, говорится в сообщении на сайте НОМ. Таким образом, в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут 14 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Российский общенародный союз, намеревавшийся принять участие в выборах, не смог собрать нужное количество подписей. Жеребьевка по определению порядковых мест партий в избирательном бюллетене пройдет 16 августа. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш считает, что у избирателя более, чем широкий выбор. «На выборах представлен весь политический спектр: центристы, левые и правые разной степени умеренности, нишевые партии. Позиции некоторых из них радикально расходятся с курсом государства по многим вопросам. Я очень удивлюсь, если кто-то всерьез будет утверждать, что среди участников выборов нет партии, ценности которой были бы ему близки – потому что реально представлены все», – сказал он. Директор благотворительной организации «Право и порядок», эксперт НОМ Олег Иванников также обращает внимание: в выборах участвуют только партии, обладающие «парламентской льготой» – то есть те, представители которых были избраны в региональные парламенты. «Это значит, что «парламентская льгота» – очень правильное стимулирующее решении. Партии нарастили активность на региональных выборах, конкуренция на этом уровне возросла и это в значительной степени оживило всю политическую систему», – отмечает эксперт. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней 12 августа 2021, 21:50 Текст: Вера Басилая

Экскурсионным туристическим группам рекомендовали воздержаться от поездок по достопримечательностям Керчи до воскресенья. В ближайшие два дня ожидаются сильные дожди и возможны новые подтопления. «В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа», – говорится в сообщении администрации города. Отмечается, что «также жителям и гостям города Керчи рекомендовано воздержаться от посещения и выезда с палатками в места, не оборудованные для отдыха». Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня. Ранее штормовое предупреждение объявили в Ялте, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Среди голосующих онлайн москвичей решили разыграть 20 квартир и 100 машин 12 августа 2021, 15:21 Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в рамках акции «Миллион призов – #ВыбираемВместе», сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте. По его словам, к программе присоединились компании строительного сектора и автомобильной промышленности, передает «Москва 24». «Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно», – сказал Мохте. Он добавил, что уже свыше 70 компаний присоединились к программе. Среди них – «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса» и «Детский мир». Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.