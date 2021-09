«Спутник Лайт» одобрили в Иране В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист 15 сентября 2021, 19:35 Текст: Елена Мирошниченко

Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал. По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости». «Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он. Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса. «Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста. По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака». В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.

Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки 15 сентября 2021, 14:49

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ. Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером). При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни. Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа. Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии. Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября. Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом. Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости». Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет. В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус 14 сентября 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

В российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус, считает председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко. По ее словам, данная мера особенно актуальна в период сезонных заражений различными инфекциями, пишет «Вечерняя Москва». «Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать. Все знают, какое количество детей в школах, и решить этот вопрос возможно, – уверена Петренко. По ее словам, также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование. Осенью, когда многие заболевают ОРВИ и гриппом, это поможет быстро отличить COVID-19 от других инфекций и, конечно, вовремя приступить к необходимому лечению, заключила Петренко. Серийное производство вакцины «Спутник V» началось в Узбекистане 14 сентября 2021, 20:47 Текст: Елизавета Булкина

В Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис». Препарат планируется начать поставлять на узбекский рынок в октябре, сообщило издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов. «Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра [Узбекистана] параллельно идет контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана]», – передает его слова ТАСС. Саипов добавил, что образцы вакцины «Спутник V», серийно произведенной» в Узбекистане, отправлены для контроля качества разработчику препарата – российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана. В августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни» 14 сентября 2021, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС. Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом». «Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Путин не исключил скорого ухода на карантин 13 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин. «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758. В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых 13 сентября 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet. «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет. Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса. Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. ВОЗ назвала дискриминационным требование прививочных паспортов при нехватке вакцин 14 сентября 2021, 18:55 Текст: Елизавета Булкина

Требование к путешественникам иметь прививочные паспорта дискриминационно в условиях нехватки вакцин, однако позже оно может быть введено, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы», – передает его слова РИА «Новости». Гебрейесус добавил, что в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ начала работать с государствами, чтобы определить унифицированный вариант подобного документа. Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что ковид-сертификаты в Евросоюзе должны статьвременной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий. Названа дата саммита под председательством США по борьбе с COVID-19 13 сентября 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

В сентябре под председательством США состоится глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, сообщили СМИ. Washington Post опубликовала текст приглашения на саммит, в котором сообщается, что глава американского государства Джо Байден намерен призвать страны, бизнес, международные и неправительственные организации «объединиться» для прекращения пандемии, передает РИА «Новости». «Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего» собираются провести 22 сентября, то есть во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Участники «определят круг конкретных действий и поставят амбициозные задачи», которые нужно решить, чтобы урегулировать ситуацию с COVID-19. Кроме того, указывается на необходимость «подготовить мир к будущим угрозам в сфере безопасности здравоохранения». WP не уточняет, кому приглашения уже были направлены. Напомним, об инициативе проведения такого саммита в конце прошлой недели сообщали американские СМИ. Ожидается, что мероприятие пройдет в виртуальном формате. Кремль сообщил, что пока не получал конкретики от Вашингтона о саммите. Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России 15 сентября 2021, 09:01 Текст: Алина Назарова

Количество заболевших коронавирусом заметно увеличится в России в конце сентября, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Мы и сейчас не сильно просели, но в конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению. Мои изначальные прогнозы были, что мы упадем ниже 15 тысяч случаев ковида в сутки, и по смертям уж точно не 800», – сказал Ura.ru Крючков. По его словам, четвертая волна коронавируса начнется с больших городов России. «Все проэпидемические факторы начинают работать в сентябре, тем более, для крупных городов. Ожидаем рост в самых крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, в первую очередь. С начала октября заметный уже подъем заболеваемости. Да, смертность не сразу увеличится, примерно через две-две с половиной недели», – добавил он. С его прогнозом согласился и врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекции еще не подняла голову, но недели через две, скорее всего, мы увидим рост заболеваемости, если в классах будет выявлена коронавирусная инфекция и начнется передача инфекции от ученика к ученику. Мы еще не знаем, насколько дети передают друг другу новый штамм «Дельта», соответственно будут показания к переводу на карантин, хотя бы на две недели», – отметил Тимаков. Ранее глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что в столице велика вероятность возникновения еще одной волны коронавируса. Установлены симптомы «постковидного» синдрома у россиян 14 сентября 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость проявляются у россиян, которые перенесли коронавирус, следует из исследования HeadHunter. Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2 тыс. 386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы. Каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%), передает РИА «Новости». Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей «безопасность» (63%), «медицина и фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама, PR» (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%). Из переболевших 46% заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. Почти половина (49%) переболевших отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни. Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19, в основном это слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%). Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%). В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости. Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от двух месяцев до полугода, 17% – от одной до двух недель, 12% – от полугода до года, 15% – менее месяца. Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни. Вместе с тем 58% респондентов заявили, что у них нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инфекционист назвал уход Путина на самоизоляцию примером ответственного поведения 14 сентября 2021, 14:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Если человек знает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильно это сделать вне зависимости от того, вакцинирован ли он, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, комментируя решение Владимира Путина временно изолироваться в связи с из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент России Владимир Путин рассказал, что вынужден на какое-то время уйти на самоизоляцию, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусной инфекцией. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер полностью здоров. «Конечно, сейчас режим самоизоляции у нас в стране не так контролируется, как раньше, но с начала пандемии ничего не изменилось: если человек находился в контакте с заболевшим инфекцией гражданином, то он должен изолироваться на две недели. Сейчас, безусловно, мы полагаемся на дисциплину и воспитание наших граждан, ибо человек, который был в контакте с заболевшим, может сам заразиться, а также распространить на других людей инфекцию», – говорит Малышев. Эксперт подчеркивает, что решение президента – пример ответственного поведения в подобной ситуации, поскольку даже если после контакта с заболевшим у человека нет никаких признаков болезни, это не значит, что он не болен бессимптомно. Кроме того, врач отметил, что вакцинация против коронавируса не освобождает человека от ношения медицинской маски в общественном месте, а также от самоизоляции в случае контакта с заболевшим. «Известно, что люди, которые вакцинировались, как правило не заражаются. Но есть определенный процент, в зависимости от вакцины, штаммов, это примерно от 2,5 до 20 %, кто могут заразиться, а, следовательно, способны переносить. То есть, если человек узнает, что он был в контакте с заболевшим COVID-19, и у него есть возможность уйти на самоизоляцию, то правильнее было бы это сделать, вне зависимости от того, вакцинирован ли он», – резюмировал инфекционист. Ранее компания SuperJob провела опрос, согласно которому выявила, что 21 % российских граждан считает, что в стране вновь нужно ввести режим самоизоляции, поскольку коронавирусная инфекция никуда не делась. В России выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса за сутки 13 сентября 2021, 11:34

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758. Всего в стране выявили 7 158 248 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 402 126 человек, из них 12 469 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 193 468 человек. Накануне, 12 сентября, в России выявили 18 554 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 376. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.