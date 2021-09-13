В Роскосмосе заявили о недопустимости односторонних санкций в космической сфере В России оценили размеры марсианской станции 13 сентября 2021, 14:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Экспедиционный комплекс, который может быть использован для полетов на Марс и организации там пилотируемых миссий, по размерам будет практически аналогичен Международной космической станции на околоземной орбите, заявил заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Деречин. На международной Гагаринской конференции Деречин представил презентацию, согласно которой масса Марсианского экспедиционного комплекса составит около 500 тонн (масса МКС – около 450 тонн). Марсианская станция будет, как и околоземная, постоянно обитаемой, передает РИА «Новости». В то же время Марсианский комплекс потребует большей защиты от радиации и будет более автономным. Двигатели нового комплекса будут работать либо на солнечной, либо на ядерной энергии. Продолжительность одной марсианской миссии будет составлять порядка двух с половиной лет. Ранее российские ученые изобрели новый способ поиска жизни на Марсе.

Эксперт прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами Жванецкого 12 сентября 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами сатирика Михаила Жванецкого. «Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, у людей горе, они хотят поторговаться. Нормально», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал сообщение источника РИА «Новости» в военном ведомстве Судана о том, что власти республики хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. По имеющейся у источника данным, в Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. При этом источник отметил, что Россия еще не ответила на предложение. В середине июля МИД Судана опроверг предположение о давлении иностранных держав, в том числе Соединенных Штатов, из-за решения Хартума разместить ПМТО ВМФ России. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В июне российское правительство одобрило проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. В начале декабря 2020 года Россия заключила соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ РФ. В апреле СМИ сообщали, что Судан якобы приостановил действие соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности. Грузинский дзюдоист научил российских олимпийцев кричать «Да здравствует Грузия!» 13 сентября 2021, 08:41

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Чемпион Олимпиады в Токио по дзюдо Лаша Бекаури рассказал о знакомстве с российскими спортсменами во время церемонии открытия соревнований, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В интервью телекомпании «Имеди» грузинский дзюдоист сказал, что «предложил российским волейболистам вместе прокричать «Сакартвелос гаумарджос» – «Да здравствует Грузия!». «И мы это сделали! А потом один из них меня спрашивает: «А что это значит?». Я ответил: «Что-то хорошее», – вспомнил олимпийский чемпион. Лаша Бекаури также сказал, что пожелал российскому волейболисту выиграть Олимпиаду. После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, однако активно поддерживаются экономические и гуманитарные контакты. Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий» 12 сентября 2021, 15:53

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом». «Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости». Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда 13 сентября 2021, 09:33

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти, сообщил источник. Этиленгликоль используют как компонент для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, кремов для обуви и антифризов. Попадание его в организм человека может привести к летальному исходу, передает «Пятый канал». 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob 12 сентября 2021, 16:46

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Сайт Antijob с негативными отзывами о работодателях был заблокирован Роскомнадзором, на сайте публиковались негативные отзывы о работодателях. По данным администрации сайта, доступ к базе данных непорядочных работодателей закрыли временно по решению суда. «Нас блокируют несколько раз в год. Иногда чаще», – сообщается в Telegram-канале портала. По данным канала, блокировка «играет на руку недобросовестным работодателям, которые любят прикидываться «жертвами клеветы и поруганной репутации». Ранее Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство. Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке 13 сентября 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы в рамках «Прямого разговора» рассказал, что сам выехал на конечную остановку маршрута № 35 и, как и другие пассажиры, не смог дождаться общественного транспорта. Во время прямого эфира с губернатором школьница Эвелина пожаловалась, что мерзнет на остановке, когда пытается уехать в школу и стоит там каждое утро по полчаса, передает РИА «Новости». «Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута № 35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят. Здесь находится Александр Михайлович (Сапожников – руководитель администрации Читы). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери, пенсионеры и так далее», – сказал Осипов. Губернатор отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21.00. Он находился там до 22.00 и не смог дождаться маршрутку. В России отреагировали на задержание Чехией участника «Крымской весны» 13 сентября 2021, 08:31

Фото: alexander dzalati/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти, который был одним из участников событий «Крымской весны», является опасным прецедентом, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов. «Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал РИА «Новости» Молохов. Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма. «И если ранее подобные бесстыдные действия в отношении россиян могли позволить себе только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты», – подчеркнул Молохов. Также он отметил, что после задержания у Франчетти резко обострились имеющиеся хронические заболевания. Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Эксперты: Задержанием Франчетти Чехия подтвердила статус враждебного России государства 13 сентября 2021, 11:44

Фото: franchettialeksandr/Instagram

Текст: Наталья Макарова

«То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия?» – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. «Чехия подтверждает, что ее правильно включили в список недружественных России стран. Сам факт задержания россиянина по абсурдному обвинению украинской стороны показателен», – считает глава Союза политэмигрантов Украины, политолог Лариса Шеслер. «То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия – непонятно, – отметила собеседница. – Кроме того, Франчетти не воевал с оружием в руках, не участвовал в событиях в Донбассе. Он был сторонником «Крымской весны», дежурил на перевале, препятствуя проникновению украинских диверсантов в Крым». Шеслер полагает, что «чешская сторона уже приняла решение о выдаче задержанного россиянина Украине». «В таком случае наверняка последует разрыв отношений между Москвой и Прагой, что больно ударит по экономике Чехии. А самого Франчетти, возможно, удастся включить в список для обмена удерживаемых лиц», – прогнозирует политолог. В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что «в последнее время из Праги поступило несколько заявлений, которые можно интерпретировать как нежелание Чехии идти на дальнейшую эскалацию с Россией». «Если это так, – рассуждает эксперт, – то выдача россиянина Украине была бы нелогичным шагом. Это спровоцирует новый виток кризиса в отношениях Праги с Москвой с негативными последствиями для Чешской Республики». При этом собеседник убежден, что Киев будет оказывать серьезное давление на Прагу. «В случае выдачи Франчетти, на Украине его ждет судебный процесс, причем Киев постарается его раздуть. В любом случае это может стать подарком для СБУ», – резюмировал собеседник. Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». «Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал он. Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президента Польши обвинили в оскорблении Меркель 13 сентября 2021, 07:40

Фото: REUTERS/Paul Hanna

Текст: Дмитрий Зубарев

Варшава оказала не самый теплый прием канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а польский президент Анджей Дуда оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи, говорится в статье германского издания Die Welt. Автор статьи Филипп Фриц написал, что, по его данным, встреча Меркель с Дудой планировалась заранее, однако по прибытии в Варшаву немецкому канцлеру пришлось изменить программу визита, передает РИА «Новости». «Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», – говорится в публикации. Издание отметило, что польские СМИ за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что встреча с Дудой может не состояться, так как последний должен был посетить памятные мероприятия в Катовице. Автор подчеркнул, что во время «прощального турне» канцлера приняли президенты не входящих в ЕС США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, при этом глава члена союза Польши ей во встрече отказал. По мнению Фрица, таким образом польская сторона решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин. Журналист заявил, что ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше так холодно, как в Германии, и шаг Варшавы – это оскорбление, свидетельствующее о конфликте между двумя государствами. Автор материала отметил, что Польша обогнала Италию по объему товарооборота с Германией и заняла пятое место в списке ее торговых партнеров, но в политическом смысле Варшаве и Берлину «нечего сказать друг другу». Между странами все больше разногласий, в польских СМИ выставляют Германию врагом, да и в целом в Варшаве все чаще обсуждают возможность выхода из Евросоюза. Ранее Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2». В Сети возмутились бирками для новорожденных в украинском роддоме 13 сентября 2021, 09:59 Текст: Евгения Шестак

Украинские интернет-пользователи раскритиковали нововведение в акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской горбольницы на Украине, где новорожденным начали выдавать бирки, стилизованные под этикетку для одежды. «Отныне в акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской центральной городской больницы при рождении ваш ребенок получит собственную бирочку», – говорится в сообщении больницы в Facebook. На бирках написаны стандартные данные: имя ребенка, рост, вес, дата и время рождения. Но помимо этого там добавили «состав» ребенка: 50% – мама, 50% – папа. А также специальные символы, которые используются на бирках для одежды: не гладить утюгом, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка. Стирать «изделие» можно при температуре 30 градусов. «Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!» – отмечается в сообщении. Однако новый дизайн бирок для новорожденных вызвал негодование в соцсетях, так как бирки очень похожи на те, которые прикрепляют на товары. Однако новый дизайн бирок для новорожденных вызвал негодование в соцсетях, так как бирки очень похожи на те, которые прикрепляют на товары. «Нет, это не мыло!!! Знаки с этикетки для одежды. Ребенок – не вещь, он человек!!! А если ребенка родила одинокая мама, а папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот «ценник» реагировать?» – написала в комментариях пользователь Алла Онищук. Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги 12 сентября 2021, 18:56 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги. «Председатель Следственного комитета России поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», – говорится в сообщении на сайте СК. В СК подчеркнули, что «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета России поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства». Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной. Теннисист Медведев стал победителем US Open 13 сентября 2021, 01:46

Фото: Zou Zheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, передает ТАСС. Общий призовой фонд US Open – заключительного турнира Большого шлема – составил 57,5 млн долларов. Медведев стал первым россиянином за 16 лет, победившим на турнире Большого шлема. В 2005 году на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Сафин также побеждал на US Open в 2000 году. Россиянин Евгений Кафельников становился победителем турнира в Австралии (1999) и Открытого чемпионата Франции (1996). В женском разряде в последний раз из россиянок на турнирах Большого шлема побеждала Мария Шарапова в 2014 году во Франции. В минувшую субботу Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и В минувшую субботу Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Напомним, Медведев во второй раз пробился в финал US Open – в 2019 году он уступил в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю. Отметим, что в 2021 году возник повод говорить о возрождении в России большого тенниса. Эксперт указал на географические ошибки Зеленского в заявлении об Украине и Афганистане 13 сентября 2021, 11:30

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Зеленскому следовало бы повнимательнее изучить опыт Афганистана, а заодно освежить в памяти знания по географии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за короткий срок «нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина», и призвал не сравнивать ее с Афганистаном. «Это заявление – свидетельство некомпетентности президента Украины. Он даже не представляет себе размеры Афганистана», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Если он думает, что это маленькая страна, то пусть заглянет в энциклопедию и узнает, что по территории площадь Афганистана превосходит площадь Украины. Кроме того, Афганистан из-за гор географически более сложен, чем Украина. А по численности населения они примерно сопоставимы, – считает эксперт. – Но, видимо, география – это наука не для комиков». «Зеленскому следовало хотя бы иногда в перерывах между КВН заглядывать на лекции в университет. К тому же его заявления наносят непоправимый удар по репутации Криворожского экономического института, где он получал диплом», – с иронией отметил Корнилов. Кроме того, по словам политолога, «с момента захвата оружия во Львове и Львовской области 18-19 февраля 2014 года до незаконного вооруженного переворота прошло всего три дня». «Получается, что украинская легитимная власть пала гораздо быстрее, чем длилось сражение талибов* (движение запрещено в РФ) с американскими войсками в представлениях Зеленского», – пояснил Корнилов. При этом эксперт обратил внимание на слова Зеленского «о необходимости наращивания американского присутствия на Украине». «Если он хочет, чтобы США вошли на Украину так, как они вошли в Афганистан, то следует ожидать коврового бомбометания по городам и столице страны. Также пусть Зеленский вспомнит, как США совершили ракетный удар по жилому кварталу Кабула – столице формально главного союзника США вне НАТО, – почеркнул собеседник. – Тогда он узнает, что такое полномасштабное присутствие американских военных на территории той или иной страны. В целом это довольно странное пожелание из уст президента как бы независимой Украины». Корнилов уверен, что «урок Афганистана очень полезен для Украины». «Зеленскому бы следовало его повнимательнее изучить, а заодно освежить в памяти знания по географии. Он бы многое для себя открыл, в том числе по поводу статуса главного союзника США вне НАТО, которого он совсем недавно так сильно добивался», – резюмировал он. Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов. «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – сказал Зеленский. Также он отметил, что «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения». «Как я сказал президенту [США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский. Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов. В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Компании «с мировым именем» обвинили в обмане властей России 13 сентября 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

Ряд компании «с мировым именем» предоставляют недостоверную информацию об утилизации товаров и упаковки, тем самым обманывая российское правительство, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Глава ведомства напомнил о поручении президента Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50% и увеличить их сортировку до 100%. В вопросе выполнения указания главы государства Козлов отметил важность отслеживать всю историю производимых товаров до того момента, как они пройдут сортировку и утилизацию. «То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», – рассказал Козлов РБК. Летом президент Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.