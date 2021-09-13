Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии 13 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Москва и Минск продолжат развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Совместные военные учения – это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся учений «Запад – 2021». Он добавил, что «тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне». «Это сотрудничество также будет развиваться», – заверил он, передает ТАСС. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап учений.

В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Набиуллина оценила идею создания единой валюты для России и Белоруссии 10 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для России и Белоруссии, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет с участием Путина и Лукашенко 10 сентября 2021, 15:09 Текст: Наталья Ануфриева

Высший госсовет России и Белоруссии с участием президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко – планируется провести 4 ноября, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что «Александр Григорьевич (Лукашенко) уже сказал, что (президенты) говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября», эта дата действительно «предварительно взята за основу», передает ТАСС. Он добавил, что после переговоров в Кремле и последовавшей за ними пресс-конференции 9 сентября лидеры двух стран «продолжали обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции». При этом вопросы признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Белоруссии не обсуждались на данных переговорах. Песков сделал акцент на том, что «президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы». Напомним, ежегодно 4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства. В четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ. Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США». Климкин испугался «окружения» Украины Россией 11 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России 11 сентября 2021, 01:25

Фото: Sodurileht/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», заявил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – заявил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет». Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV. Напомним, в Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко 12 сентября 2021, 12:16

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. «Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. Лавров назвал договоренности России и Белоруссии лучшим ответом на санкции 10 сентября 2021, 20:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Договоренности президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Все, что сделано сегодня по поручению президентов, – это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится и сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», – заявил министр. Видеозапись с выступлением Лаврова опубликована в телеграм-канале «Правительство России». Он отметил, что встреча президентов в Москве и достигнутые договоренности были закреплены на заседании союзного совета министров, документы подписали председатели правительств. Окончательное одобрение состоится на заседании Высшего государственного совета, которое намечено на ближайшее время. «Теперь у нас появляется дополнительная основа. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене», – добавил глава МИД. Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Пушков высмеял слова эстонского командующего о «скором нападении» России 11 сентября 2021, 14:56

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков указал на нелепость высказывания командующего эстонскими силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема о якобы «скором нападении» России на страну. «Россия нападет на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию?», – выразил свое удивление Пушков в Telegram. Он отметил, что уже не раз приходилось отмечать – «такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов, которые так «накачивают» значение Эстонии в НАТО и ЕС», так как «если для Эстонии нет угрозы, если это не «прифронтовое государство», которое может чуть ли не завтра стать объектом атаки России, то кому она вообще будет интересна, кроме нескольких торговых партнеров?». «Кому она вообще будет нужна как субъект политики, кроме самих эстонцев? Рассуждения о грядущем нападении России придают Эстонии весомость, которой она не обладает. И, конечно, демагогия такого рода – обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств. Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5% ВВП - и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», – заключил сенатор. Ранее Херем заявил, что Россия якобы может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет». В Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Кремль анонсировал визит Путина в Минск 12 сентября 2021, 17:01 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, такие планы есть», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября. Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021» 11 сентября 2021, 12:45 Текст: Вера Басилая

На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты. «При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны. Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков. Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки. «За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны. Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». Белоруссия решила закупить российское оружие на 1 млрд долларов 12 сентября 2021, 13:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Белоруссия намерена закупить российское вооружение на сумму более чем 1 млрд долларов, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко БелТА со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня». Глава государства отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности. «Затянула конкретика – от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», – отметил президент Белоруссии. Ранее Лукашенко заявил, что на западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась. Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021» 10 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. «Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС. По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021». В России впервые провели ночное массовое десантирование военных 12 сентября 2021, 10:06

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России, сообщило Минобороны России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники, передает РИА «Новости». «На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», – отметили в российском военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что координация действий военных проведена с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники десантники «захватили» полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО. В проведения десантирования под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления. Авиационное прикрытие выполнили Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Управление строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ. Ранее Минобороны сообщили, что в подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море 12 сентября 2021, 10:25 Текст: Евгения Шестак

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. «Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. На флоте уточнили, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты. «По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», – добавили в пресс-службе. Ранее жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства. Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021» 10 сентября 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Информация о якобы заболевших в ходе учений «Запад-2021» российских военнослужащих является дезинформацией с территории Украины, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что в СМИ появилась информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в учении «Запад-2021», что «является фейком и абсолютно не соответствует действительности». «Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения «Запад-2021», – добавили в Минобороны, передает РИА «Новости». Вымышленная информация поступила на электронные адреса многих российских редакций СМИ, продолжили в ведомстве. «К сожалению, отдельные средства массовой информации опубликовали данный фейк без какой-либо проверки», – подчеркнули в министерстве. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии.