Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

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12 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
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Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией

Граждан Белоруссии и России уравняют в правах Егор Еремов/РИА Новости
Россия и Белоруссия делают серьезный шаг к еще более тесному экономическому союзу. План состоит из 28 союзных программ, каждая из которых касается объединения конкретной экономической сферы: начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. Кто – Россия или Белоруссия – выиграет от этого союза? И как будет выглядеть единый нефтегазовый рынок? Подробности...
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Как защитить «Северный поток – 2» от украинских гибридных атак

Киев хочет обернуть себе на пользу тот факт, что газопровод достраивало российское судно «Фортуна» Jens Büttner/ dpa/picture-alliance/ТАСС
Завершение строительства второго «Северного потока» не стало для Украины поводом прекратить борьбу с проектом. Теперь Киев пытается не допустить сертификации трубопровода. Новой мишенью для атаки выбрана «Фортуна» – российское судно, уложившее трубы на дно Балтики, а точнее, его якорная система. Зачем Украина цепляется к якорям «Фортуны»? И стоит ли Москве опасаться таких угроз? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, что теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Зачем Гитлер похитил Муссолини

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера. Подробности...

Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Обсуждение: 10 комментариев

Провал ЦРУ на Украине

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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Главная тема


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    странное судейство


    Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде

    вопросы языкознания


    Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу

    стратегический газопровод


    В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»

    Видео

    «Запад-2021»


    Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

    деструктивный культ


    Китай уничтожает репетиторов ради детей

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    уроки истории


    Алексей Алешковский: Сталин сегодня – это мы сами

    время итогов


    Геворг Мирзаян: Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

    по дороге в Европу


    Елена Герасимова: Украина попала в зависимость от российского электричества

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

    12 сентября 2021, 15:52

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля.

    «13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля. 

    Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства. 

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. 


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    В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады
       11 сентября 2021, 17:43
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.

    «Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.

     

    В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.

    Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.

    «Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.

    Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.

    «Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

    Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

    Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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    Коментарии (155)
    Путин принял участие в открытии мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» у Чудского озера
       11 сентября 2021, 18:41
    Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    На берегу Чудского озера в Псковской области прошла церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента Владимира Путина.

    В церемонии также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает ТАСС.

    Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

    Комплекс представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур Невского и витязей, над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу изображены щиты и доспехи поверженного врага. Высота памятника – более 20 метров.

    На обратной стороне находится мозаичное панно, обращенное к предполагаемому месту битвы в 1242 году.

    Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского.

    Прозвище Невский он получил после победы над шведами в 1240 году. Известен как политик и дипломат. В 1547 году был причислен к лику святых как благоверный князь.

    В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

    Коментарии (29)
    В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко
       12 сентября 2021, 12:16
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    «Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (16)
    Путин наградил посмертно подорвавшегося в Сирии подполковника

    11 сентября 2021, 20:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно подполковника Вооруженных сил Алексея Шнайдера, погибшего при подрыве машины в Сирии.

    «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича – заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)», – цитирует указ президента ТАСС.

    Глава государства также наградил губернатора Курганской области Владимира Шумкова орденом Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

    Кроме того, президент наградил орденом Невского главу Башкирии Радия Хабирова.

    «За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича – главу республики Башкортостан», – говорится в указе.

    Хабиров с 2003 по 2008 годы руководил администрацией президента Башкирии, с 2009 по 2016 был заместителем начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

    В сентябре 2019 года вступил в должность главы Башкирии.

    Подрыв машины в Сирии произошел во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, сообщали в Минобороны.

    Российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых скончался через некоторое время, несмотря на медицинскую помощь. 

    Коментарии (0)
    Путин заявил о важности фигуры Александра Невского для России

    11 сентября 2021, 19:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена, заявил президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области.

    «Мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что любовь российского народа к Александру Невскому переходит из поколения в поколение. Этого правителя чтут как человека, радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата.

    «И, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной и нравственной силы», – отметил глава государства.

    Невский жил в период, когда угроза древнерусской государственности могла стать реальностью, так как все княжества пережили разрушительные вражеские нашествия. Последним рубежом на борьбу с врагами «могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками», добавил президент России.

    «Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что масштаб личности Невского грандиозен, а судьба князя – сложна и многотрудна.

    «Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства», – заявил президент.

    Невский, по мнению Путин, показал себя и как искусный дипломат, и как и мудрый государственный деятель. «Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить традицию древнерусской государственности», – добавил он.

    Глава государства заметил, что на памятнике также изображены и герои современности.

    «Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле», – сказал Путин. «Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений», – заявил он.

    Глава государства выразил особые слова благодарности скульптору Виталию Шанову за воплощение героических образов воинов-защитников.

    Бой, в котором принимали участие десантники шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, проходил в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.

    Рота вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков.

    После сражения в живых остались только шестеро бойцов. В бою пали 84 военнослужащих шестой и четвертой рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

    В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

    Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

    Коментарии (20)
    Белоруссия решила закупить российское оружие на 1 млрд долларов
       12 сентября 2021, 13:55
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Белоруссия намерена закупить российское вооружение на сумму более чем 1 млрд долларов, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко БелТА со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Глава государства отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.

    «Затянула конкретика – от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», – отметил президент Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что на западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (11)
    Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
       12 сентября 2021, 15:19
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин.

    «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия-1».

    По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. 

    Ранее завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

    Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

    Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Путин прибыл в Псковскую область на открытие памятника Невскому

    11 сентября 2021, 18:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин приехал в Псковскую область, он будет участвовать в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

    Президент также проведет рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым, передает ТАСС.

    Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» находится на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. В комплекс входят шесть монументов спешившихся витязей, три конные фигуры, доспехи поверженного врага и флаговая группа.

    В 2021 году в России отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского. 

    Коментарии (9)
    В Белоруссии исключили потерю суверенитета из-за договора о Союзном государстве

    11 сентября 2021, 20:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Воплощение союзных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предполагает потери политического и экономического суверенитета стран, заявил белорусский премьер Роман Головченко.

    «Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Белоруссии», – сказал Головченко в эфире «Беларусь-1», передает ТАСС.

    Он добавил, что Белоруссия обсуждает возможность создания собственного грузового порта и кооперацию с Россией в транспортировке нефтепродуктов и калийных удобрений.

    «С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийным удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно», – заявил глава белорусского правительства.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

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    Владимир Путин сравнил студента с Александром Невским

    11 сентября 2021, 21:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками молодежного лагеря в Псковской области сравнил командира студотряда с князем Александром Невским.

    Глава государства после открытия памятника «Князь Александр Невский с дружиной» пообщался с участниками молодежного проекта по благоустройству деревень Самолва и Кобылье Городище, которые находятся рядом с мемориальным комплексом, передает ТАСС.

    Молодые люди рассказали президенту о своей работе, и о том, что провели спартакиаду в свободное время.

    Участник встречи, командир студотряда «Скобарь» Егор Карпов сообщил Путину, что ему 19 лет.

    «Ты командир, да? Представляешь, в 19 лет и Александр Невский был командиром. Ему было 20, когда он командовал дружиной», – сказал ему президент.

    Он отметил, что брат Невского командовал дружиной уже в 14 лет. «Так что Александр – командир, и Егор – командир», – добавил он, и пожелал юноше успехов.

    Также представитель общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова сообщила Путину о тематической смене в молодежном лагере «Самолва».

    В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

    Глава государства подчеркнул, что память о полководце Александре Невском переходит у россиян от поколения к поколению. Князь, по его мнению, был как искусным военным, так и дипломатом.

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    Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск
       12 сентября 2021, 14:21
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ.

    «Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

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    Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой»

    11 сентября 2021, 17:29

    Текст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами.

    «Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – заявила канцлер, передает ТАСС.

    По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.

    Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

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    Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства
       12 сентября 2021, 13:24
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    На западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время награждения участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021» военнослужащих.

    «Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», – цитирует БелТА Лукашенко. 

    По его словам, армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости»

    «Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», – сказал он. 

    Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты «безмозглые» санкции. По его словам, председатель Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. «Это несолидное поведение», – сказал Лукашенко.

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».

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    Путин рассказал о своем сломанном носе
       12 сентября 2021, 15:26
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос.

    «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

    По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя.

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    Стало известно о планах Путина понаблюдать за учениями «Запад-2021»

    12 сентября 2021, 14:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства, сообщили СМИ.

    «За проведением военных учений президент РФ будет наблюдать на полигоне Мулино в Нижегородской области... Также глава государства проведет совещание с членами правительства», – говорится на сайте «Вести.ру».

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. 

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