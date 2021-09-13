Объявлены основные кандидаты на президентских выборах во Франции

Политические партии Франции объявили своих кандидатов, готовых участвовать в президентских выборах.

Так, в воскресенье мэр Парижа Анн Идальго официально объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах во Франции в 2022 году. Идальго представляет Социалистическую партию. Она была избрана мэром Парижа в 2014 году, став первой женщиной на этом посту, передает РИА «Новости».

Также о своем желании участвовать в следующих президентских выборах заявили лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

Французские власти объявили, что первый тур президентских выборов в 2022 году состоится 10 апреля, а второй – 24 апреля.