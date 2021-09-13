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В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпиады
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Церемония вручения высоких госнаград российским атлетам, завоевавшим серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио, прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, награды спортсменам вручил помощник президента Игорь Левитин.
«Мы прекрасно помним Рио, когда многие из вас были вынуждены пропустить эти важные соревнования по абсолютно надуманным причинам. К сожалению, мы столкнулись с политизированным и, конечно, несправедливым решением по отношению к вам. Однако сила воли, настоящий бойцовский характер не позволили вам опустить руки, и даже сложные обстоятельства, связанные новой коронавирусной инфекцией, вы преодолели и наглядно показали, что вы можете преодолеть все», – передает РИА «Новости» слова Левитина.
Он поздравил российских паралимпийцев с их успехами на Играх в Токио и подчеркнул, что они «наглядно продемонстрировали всему миру безграничные возможности человека и умение преодолевать самые сложные жизненные обстоятельства».
Отдельные слова благодарности Левитин адресовал наставникам и врачам, поблагодарил родных и близких спортсменов за их поддержку.
Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)».
Медалисты Паралимпийских игр по распоряжению президента получат ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота.
Ранее российские паралимпийцы исполнили гимн России на Красной площади.
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В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады
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Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.
«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.
В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.
«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.
Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.
«Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
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Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин.
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1».
По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин.
Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Теннисист Медведев стал победителем US Open
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Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, передает ТАСС.
Общий призовой фонд US Open – заключительного турнира Большого шлема – составил 57,5 млн долларов.
Медведев стал первым россиянином за 16 лет, победившим на турнире Большого шлема. В 2005 году на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Сафин также побеждал на US Open в 2000 году. Россиянин Евгений Кафельников становился победителем турнира в Австралии (1999) и Открытого чемпионата Франции (1996). В женском разряде в последний раз из россиянок на турнирах Большого шлема побеждала Мария Шарапова в 2014 году во Франции.
В минувшую субботу Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и вышел
в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Напомним, Медведев во второй раз пробился в финал US Open – в 2019 году он уступил в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю. Отметим, что в 2021 году возник повод говорить о возрождении в России большого тенниса.
Тимановская подала документы на получение гражданства Польши
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства, чтобы выступать за эту страну на соревнованиях.
«Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее начать выступать за Польшу», – заявила Тимановская в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».
Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссиии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
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Путин посочувствовал российским гимнасткам в связи со скандалом на ОИ
Президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
«Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло», – сказал российский лидер после выступления главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, передает РИА «Новости».
«Когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична», – отметила Винер-Усманова.
«Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», – ответил Путин.
Глава государства отметил, что это отдельная тема, выразил надежду, что Винер-Усманова обсудит это с министром спорта Олегом Матыциным и с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.
Путин призвал добиваться справедливого судейства, и не только в этом виде спорта.
«Это ж не военные учения», – передает слова президента ТАСС.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр
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Президент Владимир Путин вручил в Москве госнаграды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио. Среди награжденных – двукратная чемпионка Игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и двукратный чемпион по плаванию Евгений Рылов.
Награду из рук президента получили также получили двукратная чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, чемпионы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный, Денис Аблязин, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, Давид Белявский и Артур Далалоян, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин наградил чемпиона по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберта Батыргазиева, чемпиона Игр XXXII Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов Мусу Евлоева, чемпионок по синхронному плаванию в группе Полину Комар, Марию Голядкину и других.
До этого помощник президента России Игорь Левитин вручил госнаграды российским олимпийцам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
«Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись как при подготовке к играм, так и во время их проведения, российская команда в Японии завоевала 71 одну медаль различного достоинства, превзойдя достижения трех предыдущих Олимпийский игр», – отметил Левитин.
Согласно указу президента, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Токио, российские атлеты получили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Арину Аверину, которая заняла 4-е место на Играх XXXII Олимпиады по художественной гимнастике в индивидуальной программе.
«Яркое групповое выступление в очередной раз наглядно продемонстрировало всему миру превосходство российской школы художественной гимнастики, красоту и эстетику этого вида спорта», – отметил Левитин.
Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
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Медведев вручил призерам Олипиады ключи от машин
Российские победители и призеры Олимпиады получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев, ключи от машин спортсменам вручил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей.
Вместо номеров у машин временно установлены именные таблички – они будут использоваться до момента регистрации автомобиля в ГИБДД, передает ТАСС.
Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 – золотым медалистам.
Ранее президент России вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.
Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
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Из дома теннисистки Весниной в Подмосковье украли олимпийские медали
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Олимпийские медали похитили в Подмосковье из дома чемпионки ОИ в Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Токио теннисистки Елены Весниной.
«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», – приводит слова Весниной ТАСС.
По ее словам, грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитан.
Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома.
В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка. «Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – сообщили в полиции.
Напомним, Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призерами ОИ в Токио. Золото Олимпиады завоевали теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.
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Путин призвал изучить ситуацию со спортивными клубами
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно посмотреть, что происходит с клубами по семи видам спорта, по которым сборная России не прошла отбор на Олимпиаде в Токио.
«Есть некоторые виды спорта, по которым впервые наши спортсмены, наши атлеты не смогли получить олимпийские медали. Есть и такие виды, где без медали остались уже во второй раз, но по семи видам спорта наши спортсмены вообще не прошли отбор на Олимпийские игры», – сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, передает РИА «Новости».
Как пояснил президент, особенно вызывает вопросы, почему ни женская и мужская команда по баскетболу не попали на турнир.
По его словам, «вроде в клубных соревнованиях показывают очень хорошие результаты», поэтому «надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами».
«И зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет?» – отметил Путин.
Ранее Путин раскритиковал идею о снятии ограничений на численность легионеров в футболе, а также поручил включить плавание в систему образования.
Президент Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Он заявил, что успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны.
Путин назвал очевидной политизацию решений Спортивного арбитража в отношении России
Очевидна политическая окраска решений, которые принял Международный арбитражный спортивный суд в отношении российских атлетов и страны в целом, но их следует выполнять, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
«При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий, неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», – сказал Путин.
Он добавил, что «к январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров».
Глава государства также заявил о необходимости принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта и модернизировать инфраструктуру подготовки атлетов.
«Важно сделать и следующий шаг – обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо использовать уникальное географическое положение России, огромную территорию, позволяющую спортсменам готовиться к соревнованиям, которые будут проходить в любой точке мира, на территории страны. Так Путин заявил, что «предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке. Подготовка к Играм в Токио и Пекине подтвердила актуальность такой площадки».
При этом Путин заявил, что уже дано поручение о совершенствовании систем управления спортом высших достижений, и эту работу надо максимально быстро провести. «Уже есть поручение принять меры по совершенствованию систем управления спортом высших достижений, включая вопросы нормативного обеспечения. Знаю, что правительство сейчас этими вопросами как раз вплотную и занимается. Нужно максимально быстро провести соответствующую работу», – сказал он.
Ранее Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
Путин назвал Россию лидером в художественной гимнастике
Президент Владимир Путин считает, что Россия сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, а спортсмены достойно сражались, несмотря на политизацию решений в адрес сборной.
«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», – приводит ТАСС слова Путина.
Также президент отметил, что россияне достойно сражались в Токио, несмотря на политизацию решений в свой адрес.
Путин отметил, что он сам и вся страна понимает, как это было непросто, а подчас – запредельно трудно. «Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды», – добавил президент.
Ранее Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.
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Путин назвал олимпийскую сборную гордостью России
Президент Владимир Путин назвал олимпийскую сборную гордостью страны, а золотой призер Игр Альберт Батыргазиев пригласил главу государства на совместную тренировку.
«Дорогие друзья, смотрю в зал – вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные и вроде бы было бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях. Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине. Связали даже сегодняшний день и награды с выдающимся деятелем нашей страны – Александром Невским», - сказал Путин после вручения госнаград российским олимпийцам, передает РИА «Новости».
«Я, когда выступал в начале, сказал серьезные слова: вы гордость России. Хочу подтвердить это еще раз. Так и есть», – заявил президент. «Впереди и на лихом коне тот, кто добивается успеха. Это вы», – добавил Путин.
В свою очередь, олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку на одну из олимпийских баз.
«Для нас это будет огромным стимулом для будущих побед», – заявил чемпион, передает ТАСС.
Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.
Ранее Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.
Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
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Глава ОКР назвал число вернувшихся с Игр спортсменов с медалью
С Олимпийских игр в Токио почти каждый российский спортсмен вернулся с медалью, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Игры в Токио стали самыми сложными Играми в современности, как для участников, так и для организаторов. Наиболее успешно выступили команды по спортивной борьбе, фехтованию, синхронному плаванию, пулевой стрельбе и тхэквондо. Весомый вклад в общий успех внесли представители плавания, спортивной гимнастики, бокса и тенниса. Представителями России были завоеваны медали в 19 видах спорта, а с наградами из Токио вернулись 128 спортсменов – почти каждый третий. Отмечу Светлану Ромашину, которая стала семикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. Слова, которые она говорила от лица команды на встрече с президентом России перед Играми в Токио, не разошлись с делом», – передает его слова РИА «Новости».
Поздняков отметил, что в этом сыграло большую роль «искреннее внимание руководства страны к спорту — искренние напутствия, поздравительные телеграммы, к которым спортсмены относятся очень эмоционально».
«И, конечно, встреча «золотого рейса» на Красной площади. Это незабываемые моменты в истории страны. Не могу не поблагодарить коллег, причастных к подготовке и участию в ОИ, и спортивные федерации, которые максимально ответственно подошли к рекомендациям по антикоронавирусным протоколам, информационному сопровождению Игр и предотвращению нарушений антидопинговых правил. Этим направлениям было уделено повышенное внимание», – отметил глава ОКР.
Между тем самого Позднякова президент России Владимир Путин поздравил как тренера с победой дочери на Олимпийских играх.
«Спасибо, Станислав Алексеевич. Поздравляю Вас и с успешным выступлением нашей команды, ну и с вашими успехами как тренера – я так понимаю, что так или иначе все-таки Вы причастны к тренировочному процессу вашей дочери. Так что у вас двойной праздник, двойная победа, поздравляю вас», – сказал глава государства.
«Спасибо большое», – ответил Поздняков.
Российская саблистка София Позднякова завоевала золото в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Токио. Также Позднякова, Софья Великая, Ольга Никитина, Светлана Шевелева принесли России золото в командном турнире по фехтованию на саблях.
Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Сборная России, выступавшая из-за санкций Спортивного арбитражного суда в статусе команды ОКР, завоевала 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали) и заняла пятое место в неофициальном зачете. По общему количеству наград россияне стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
Путин оценил выступление российских спортсменов на Играх в Токио
Президент Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
«Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением», – передает ТАСС слова Путина, открывшего Совет по развитию физической культуры и спорта.
«Безусловно, наши спортсмены молодцы, и, чтобы они уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе, и прежде всего, со стороны государства. Нужны новые современные решения на всех уровнях – от детских секций и клубов до национальных сборных», – передает РИА «Новости» слова президента России.
Ранее Путин заявил, что успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны.
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Кремль оценил потенциал России в спорте
Россия смогла очень быстро нарастить потенциал в спорте после распада СССР, когда многое было потеряно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Причина в том, что раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна стала с населением гораздо меньше, и вот в развале этой страны мы все потеряли: и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном. Но несмотря на это, Россия очень быстро начала наращивать свой потенциал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что российская олимпийская сборная за 20 лет не смогла побить рекорд 2000 года по количеству золотых медалей.
По его словам, президент России Владимир Путин в субботу вручит госнаграды олимпийцам и пообщается с ними в Екатерининском зале Кремля.
«Отдельно президент в Георгиевском зале пообщается с олимпийскими чемпионами», – добавил Песков.
Ранее Путин заявил, что успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны.
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