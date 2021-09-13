В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпиады

Церемония вручения высоких госнаград российским атлетам, завоевавшим серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио, прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, награды спортсменам вручил помощник президента Игорь Левитин.

«Мы прекрасно помним Рио, когда многие из вас были вынуждены пропустить эти важные соревнования по абсолютно надуманным причинам. К сожалению, мы столкнулись с политизированным и, конечно, несправедливым решением по отношению к вам. Однако сила воли, настоящий бойцовский характер не позволили вам опустить руки, и даже сложные обстоятельства, связанные новой коронавирусной инфекцией, вы преодолели и наглядно показали, что вы можете преодолеть все», – передает РИА «Новости» слова Левитина.

Он поздравил российских паралимпийцев с их успехами на Играх в Токио и подчеркнул, что они «наглядно продемонстрировали всему миру безграничные возможности человека и умение преодолевать самые сложные жизненные обстоятельства».

Отдельные слова благодарности Левитин адресовал наставникам и врачам, поблагодарил родных и близких спортсменов за их поддержку.

Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)».

Медалисты Паралимпийских игр по распоряжению президента получат ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота.

Ранее российские паралимпийцы исполнили гимн России на Красной площади.

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