В Сети возмутились бирками для новорожденных в украинском роддоме

Украинские интернет-пользователи раскритиковали нововведение в акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской горбольницы на Украине, где новорожденным начали выдавать бирки, стилизованные под этикетку для одежды.

«Отныне в акушерско-гинекологическом отделении Нововолынской центральной городской больницы при рождении ваш ребенок получит собственную бирочку», – говорится в сообщении больницы в Facebook.

На бирках написаны стандартные данные: имя ребенка, рост, вес, дата и время рождения. Но помимо этого там добавили «состав» ребенка: 50% – мама, 50% – папа. А также специальные символы, которые используются на бирках для одежды: не гладить утюгом, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка. Стирать «изделие» можно при температуре 30 градусов.

«Как это мило, правда? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!» – отмечается в сообщении.

Однако новый дизайн бирок для новорожденных вызвал негодование в соцсетях, так как бирки очень похожи на те, которые прикрепляют на товары.

«Нет, это не мыло!!! Знаки с этикетки для одежды. Ребенок – не вещь, он человек!!! А если ребенка родила одинокая мама, а папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот «ценник» реагировать?» – написала в комментариях пользователь Алла Онищук.