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11 сентября, суббота | Последнее обновление — 20:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России
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В МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России
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Существуют документальные подтверждения вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы – политические процессы, электоральные процессы, выборы», – сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
По ее словам, реакции и заявлений со стороны США пока нет.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
Захарова заявила о связи всех разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
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Вызов американского посла Джона Салливана в МИД связан с поддержкой США «Умного голосования» – проекта ФБК* («Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США», – сказала дипломат эфире «Радио России», передает РИА «Новости».
По ее словам, все участвовавшие в разработке приложения «Умное голосование» компании так или иначе связаны с Пентагоном.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь.
В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы.
Американский дипломат спрогнозировал реакцию США на присоединение Украины к России
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Соединенные Штаты применят к России очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», – заявил Хербст в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такие санкции могут «разрушить» российскую экономику. Дипломат выразил уверенность, что война обернется большими потерями с обеих сторон.
«Очень плохой прогноз», – подвел он итог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Глава МИД Сергей Лавро отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства IT-гигантов из США в выборы в России
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Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы, сообщил МИД.
«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Послу было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
Также Салливан и Рябков поговорили о других вопросах двустороннего характера.
В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.
Источник сообщал, что Салливана вызвали из-за вмешательства США во внутрироссийские дела. Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией.
Посла США вызвали в МИД России
Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.
Джон Салливан был вызван сегодня в Министерство иностранных дел России, о причинах не сообщается, передает ТАСС.
Салливан отказался назвать цель своего визита журналистам, спустя 20 минут он покинул здание министерства, передает РИА «Новости».
Песков: Россия не будет подстраиваться под США
Несмотря на давление со стороны американских властей и санкции, Россия продолжит независимую политику, и не будет подстраиваться под США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы настолько адаптировались уже к этому давлению [со стороны США], к санкционным издержкам и так далее, что, наверное, эта политика себя достаточно давно исчерпала», – приводит ТАСС слова Пескова.
По его словам, эта линия со стороны Вашингтона «не способна привести к тому, что Россия как-то будет подстраиваться под Америку, тем более менять свою главную линию во внешней политике».
Также Песков отметил, что США будут продолжать оказывать давление на Россию, вопрос только в том, насколько интенсивно.
«Линия на сдерживание нашей страны была, есть и будет. Другой вопрос, насколько интенсивно нынешняя администрация [Белого дома] будет продолжать давление», – заявил Песков.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год действие исполнительного указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов.
Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым Москве вмешательством в американский избирательный процесс.
В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США.
Россия предложила США отказаться от спора по диппредставительствам
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Россия предлагает США отказаться от постоянного спора по диппредставительствам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Замглавы российского МИДа рассказал, что Россия предложила США конкретные меры по «обнулению» ситуации с дипломатами, но Вашингтону удобнее лукавить, создавая видимость дискриминации, передает его слова «Коммерсант».
По словам Рябкова, США категорически отказываются двигаться в направлении решения визовых проблем с Россией, ситуация в этой области лишь усугубляется.
«Здесь не просто нет никакого продвижения, а ситуация только усугубляется. Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. Я обратил внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно задиристые сигналы относительно численности нашего персонала в США и американского в России», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытаются прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».
Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В Совфеде напомнили об американском следе в «Умном голосовании»
МИД подтвердил ранее озвученную информацию о связях США с сайтом «Умное голосование», сообщил сенатор Андрей Климов, который также указал на «спланированную предвзятость западных СМИ» в отношении предстоящих 19 сентября парламентских выборов в России.
В субботу председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов сообщил, что МИД подтвердил сделанное в четверг на площадке МИА «Россия Сегодня» «заявление об американском следе псевдо «умного голосования», авторство которого связывают с доморощенными иноагентами из группировки гр. Навального А.А. (они же уличены в экстремизме)».
В сообщении со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марию Захарову говорится о том, что Вашингтон поддерживает проект ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией* – запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) «Умное голосование», разработчики которого «так или иначе связаны с Пентагоном».
Захарова отметила, что пятничный визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан «именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России и предстоящие выборы в Госдуму, в частности». В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». «Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование»... в основном идут из США», – сказала Захарова.
Климов заверил, что возглавляемая им комиссия «продолжает работу по мониторингу и, в частности, констатирует явно спланированную предвзятость западных СМИ». По его словам, с 4 по 10 сентября было выявлено 65 публикаций в странах НАТО.
«Все о наших выборах. Основные публикации в США, ФРГ и Великобритании. Во всех соотношение относительно нейтральной информации и однозначно негативной (антироссийской по сути) примерно 1:10 (как по заказу!). Основа публикаций – фейки от СМИ-иноагентов и все тех же ставленников Запада из числа иноагентов (физических лиц, организаций и аффилированных с ними граждан и политических структур). Цель очернения избирательной кампании в РФ – обосновать запланированное еще весной в Вашингтоне «непризнание мировым сообществом» итогов думских выборов», – отметил Климов.
Сенатор предупредил, что заявления о «нелегитимности» российских выборов по западным графикам «намечены на период 14-21 сентября». «Заседание нашей комиссии по этому поводу планируется на 21 сен. (трансляция с 16.00 мск из СФ)», – подытожил Климов.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к одноименному сайту был ограничен Роскомнадзором. В июле в интернет, по разным оценкам, утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования». Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
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В Госдуме назвали причину вызова посла США в МИД
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Посол США в Москве Джон Салливан вызывался в МИД в качестве предупреждения Вашингтону не вмешиваться в российский избирательный процесс, считает депутат Госдумы Василий Пискарев. Салливан накануне был вызван в МИД, где с ним 20 минут беседовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Вызов посла – мера предупредительная. Это значит, что вмешательство США в избирательный процесс в России давно перешло все допустимые границы. Ранее американской стороне уже были сделаны предупреждения как по парламентской линии, так и регулятором в адрес крупных IT-компаний», – считает глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь.
В Госдепартаменте США полагают, что Салливан обсуждал с Рябковым вопросы двусторонних отношений. Госдеп предпочел не комментировать заявления о нарушении законов цифровыми гигантами США перед парламентскими выборами России 19 сентября.
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Лавров сравнил отношение россиян и американцев к «корням»
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Жители России «более консервативные в хорошем смысле слова», чем американцы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
На форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021» он заявил, что нужно «читать Есенина, Пушкина, других наших великих поэтов и писателей». Лавров указал, что Россия – «это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы», а также «твои родители, дай бог им здоровья у кого они живы», и друзья, «ощущение вот этих корней».
«Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров возмутился тем, что «учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну». Он полагает, что в «нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, очень важно как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился». Министр полагает, что у жителей России «это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит».
Он сравнил россиян с американцами – в США человек «родился в одном месте, учился где-то в другом, потом через всю Америку или в Европу уехал работать – это у них в порядке вещей». «Мы все-таки чуть-чуть более консервативные в хорошем смысле слова. Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять», – сказал он.
Напомним, Лавров заявил, что у россиян особое чувство национального достоинства, которое должно сопровождаться достатком семьи. Он идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
США увеличили импорт российской нефти
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США нарастили импорт нефти из России в результате срыва нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
По данным агенства, в Мексиканском заливе все еще закрыты 77% добывающих мощностей, сокращение объема добываемой нефти составило 20,6 млн барр, передает РБК.
По оценке Bloomberg, ураган «Ида» нанес больший урон энергетическому сектору США, чем любой другой шторм за последние 13 лет. Это вынуждает американские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативу сырью из Мексиканского залива.
В итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума. Если до урагана эта марка была дешевле Brent на 1,95 доллара, то теперь только на 1,05 доллара.
При этом с января по май 2021 года импорт российских нефтепродуктов в США вырос на 78% – до 6,7 млрд долларов.
Импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до 6,7 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром символически растут после снижения торговым днем ранее, в то время как эксперты оценивают скорость восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида».
Напомним, ливни обрушились на северо-восток США в среду, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Не менее 45 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида». Президент США Джо Байден поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов.
Американцы оценили вероятность помощи Украине после заявлений Зеленского о войне
Американские читатели сайта телеканала Fox News посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией.
Ряд читателей посоветовали Украине не полагаться на президента США Джозефа Байдена, вспомнив о его сомнительных, по их мнению, действий, передает РИА «Новости».
Байден был вице-президентом, когда Крым воссоединился с Россией, напомнил читатель под ником IndependentVoter808.
«Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится», – написал он.
«Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож», – добавил Kamano55.
По мнению Usvet63, война России с Украиной возможна только при Байдене. «Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится», – отметил он.
«Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях», – написал Vince273.
Часть читателей напомнили о распространении «прогрессивных» идей в США при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Banhungryhungryhippo пошутил, что Вашингтону важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны.
Другие читатели напомнили коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера на Украине.
«Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках», – написал Libertyordeath275.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Госдеп озвучил свою причину вызова Салливана в МИД России
В Госдепартаменте США полагают, что американский посол Джон Салливан обсуждал в МИД России вопросы двусторонних отношений.
Госдеп не стал комментировать заявления о нарушении законов цифровыми гигантами США перед выборами России. В Вашингтоне полагают, что посла США вызвали в МИД России для обсуждения двусторонних отношений, передает ТАСС.
Ранее в пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.
Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова главы американского дипломатического представительства Джона Салливана.
В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы
«Вызов посла США в МИД говорит об открытости нашей позиции и серьезности наших намерений пресекать попытки вмешательства во внутренние дела страны. Пусть потом никто не обижается», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он отреагировал на пятничный визит американского дипломата Джона Салливана в МИД.
«Это уже не первое предупреждение США. Еще в 2007 году на Мюнхенской международной конференции по безопасности президент Владимир Путин заявлял о неприемлемости вмешательства извне в суверенные дела России кого бы то ни было. Именно тогда началось усиленное санкционное давление на Россию и расширился круг НКО, которые сегодня по праву именуются иностранными агентами. Тогда же началось массированное использование цифровых платформ для продвижения разного рода фейковых новостей и различных хитрых технологий, позволяющих, как им кажется, изменить ситуацию на выборах», – считает зампредседателя сенатского комитета по международным делам, замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Климов.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут.
Политик напомнил, что возглавляемая им временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России неоднократно давала понять, в том числе американским цифровым платформам, о недопустимости таких действий. По его словам, на Смоленской площади американскому послу должны были напомнить о том, что российское законодательство «категорически исключает возможность любого иностранного влияния на наши выборы». А работающие в стране зарубежные интернет-платформы обязаны «уважать наш закон». «В противном случае мы будем использовать весь арсенал средств, имеющихся в руках государства. В этом смысл вызова американского посла», – пояснил сенатор.
Климов считает, что подобная реакция МИД указывает на наступательную позицию. «Мы предупреждаем американцев заранее, чтобы не было никаких недоразумений. В прошлом американцы даже карты публиковали с маршрутами протестов, как в сторону Кремля двигаться. Все было! Но сейчас мы начали говорить об этом не постфактум, а заранее. Мы знаем, кто что делает, как и откуда. А дальше США должны сделать свои выводы. Но иллюзий (что они это сделают) особых нет», – сказал сенатор.
Собеседник счел наивным полагать, что беседа Рябкова с Салливаном существенным образом повлияет на отношение американских цифровых кампаний к России вообще и к ее выборам в частности. «Но не предупредить о возможных последствиях мы не можем. Если бы мы этого не сделали, то юристы этих компаний начали бы говорить, что им ничего не объясняли. Чтобы нам так не отвечали, пришлось вызывать посла», – уверен Климов.
Сенатор утверждает, что зарубежные цифровые компании, СМИ-иноагенты и прочие ресурсы «расширяют возможности антироссийской деструктивной подрывной работы». «Это один из элементов системы сдерживания России. Все это прямо провозглашено в американском законодательстве, а IT-гиганты США не имеют права нарушать американские законы», – отметил собеседник.
Сенатор также рассказал о случае двухлетней давности, когда в стране удалось «поймать за руку одну американскую лоббистскую компанию». Как удалось выяснить, в ее офисе один из российских сотрудников отправлял письма влиятельным людям, в том числе членам СПЧ, чтобы они от своего имени «по кальке написали разного рода воззвания в пользу наших иноагентов-экстремистов». Сама компания отвергала свою причастность к произошедшему словами о том, что не имеет никакого отношения к тому, чем занимался ее сотрудник на рабочем месте.
Климов напомнил и о разработанной в России системе мер законодательного реагирования на попытки вмешательства извне. «Эти законы вступили в действие. Теперь нам необходимо применять их в полном объеме в случае, если потребуется адекватная реакция. По окончанию выборов, если будет надо, мы приведем некоторые законодательные нормы в соответствие с новыми вызовами», – заверил сенатор.
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Названа причина вызова посла США в МИД
Посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана вызвали в российское Министерство иностранных дел из-за вмешательства США во внутрироссийские дела, сообщил дипломатический источник.
Салливан был вызван в МИД из-за вмешательства США в выборы в России, заявил собеседник ТАСС.
Между тем в американском посольстве сообщили, что Салливан провел встречу с замглавы МИД Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой главы Белого дома Джозефа Байдена к стабильным отношениям с Россией, передает РИА «Новости».
«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», – заявил пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц.
В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.
В США пообещали продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»
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США будут и дальше сдерживать запуск газопровода «Северный поток – 2», несмотря на завершение его строительства, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.
Хохштайн заявил на форуме YES Brainstorming, что «Северный поток – 2» – это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам», потому «США не прекратят усилий для воздействия на «Северный поток – 2», будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС», передает ТАСС.
Представитель Госдепа считает, что предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода дали результаты.
«Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние России», – добавил представитель Госдепартамента.
Касаясь опасений Украины относительно прекращения российского газового транзита по ее территории, он отметил, что действующий контракт Киева с «Газпромом» действует до 2024 года.
Кроме того, он подтвердил помощь Украине по развитию альтернативной и ядерной энергетики.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
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