Политолог рассказал об иностранном управлении «Умным голосованием» Юрист опроверг заявления о безопасности приложения «Навальный» 9 сентября 2021, 16:39 Приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», раскрывает данные использовавших его пользователей, заявил юрист Илья Ремесло. «С приложением все вообще просто: оно скачивается через официальный магазин Apple/Android, с аккаунта пользователя. Соответственно, каждый скачавший приложение оставляет след и свои личные данные, по которым его легко можно впоследствии установить», – заявил Ремесло в своем Telegram-канале. Он напомнил, что недавно в Сеть утекли данные 10 тыс. пользователей базы этого приложения, которым теперь может грозить статья о сотрудничестве с экстремистской организацией ФБК* (признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). По словам юриста, беглый директор ФБК Иван Жданов лжет о том, что приложение не собирает и не передает личные данные пользователей. «В privacy policy приложения прямо указано обратное: «I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information (Я хочу проинформировать пользователей этого сервиса, что эти третьи стороны имеют доступ к вашей личной информации – прим. ВЗГЛЯД)», – привел выдержку из соглашения Ремесло. Он предположил, что приложение может оказаться бесполезным, так как Роскомнадзор научился блокировать его работу. «Так что скачать-то его может кто и скачает (тем самым, предоставив о себе всю необходимую информацию), а вот воспользоваться не получится», – заключил юрист. Политолог Максим Григорьев, комментируя газете ВЗГЛЯД сообщение о том, что один из создателей приложения «Умное голосование» Роман Рубанов работает в компании Momentus Space Inc., связанной с Пентагоном, отметил, что речь идет о непосредственном управлении работой приложения из-за рубежа.

Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова 8 сентября 2021, 18:56

Фото: alexemelyanenko/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Накануне боя с блогером Артемом Тарасовым российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову. «Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – написал он в своем Instagram. На фото Емельяненко одет в футболку, на которую нанесены слова, приписываемые Лаврову: «Who are you to f***ing lecture me?». Их можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) В 2008 году лондонские СМИ обвинили главу МИД России в использовании нецензурной лексики при разговоре с британским министром Дэвидом Милибэндом. Сам Лавров категорически отверг обвинения в том, что он якобы использовал ненормативную лексику, сообщают «Вести». Тогда, по словам Лаврова, «в ходе разговора Дэвид Милибэнд возлагал исключительно на Россию вину за произошедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа. Милибэнд не только отказывался признать факт нападения грузинской армии на спящий Цхинвал, но и всячески выгораживал Саакашвили как большого демократа». «Дабы ознакомить Милибэнда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик», – объяснил глава российского МИД.



«Вот, собственно, и все, - сказал министр. - Это была цитата, которая преследовала цель доказать британскому министру альтернативные взгляды на фигуру нынешнего президента Грузии. Все остальное из поведанного на блоге «Дейли телеграф» оставлю на совести анонимных инсайдеров». Бой между Емельяненко и Тарасовым запланирован на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Емельяненко высоко оценил свои шансы на победу, сообщает «Матч ТВ», Тарасов уже провел два боксерских поединка, уступив Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону. Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки» 8 сентября 2021, 20:51

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции. «По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе. «Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он. Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию. Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2» 9 сентября 2021, 06:58

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ. По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости». «Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели. Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия). Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы. Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки запуска «Северного потока – 2» 8 сентября 2021, 17:22

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется запустить в начале октября, пишут СМИ со ссылкой на источники. Газпром рассчитывает запустить поставки по этому трубопроводу с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg. В начале сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. В Москве резко выросло число изнасилований 9 сентября 2021, 09:41 Текст: Наталья Ануфриева

Число изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы. В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)». Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня. Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей. Также на 4,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности. Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева 9 сентября 2021, 10:17

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант». По предварительным данным, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью. В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК). Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минфин США спрогнозировал истощение резервов страны к октябрю 8 сентября 2021, 18:39

Фото: Yin Bogu/Imago/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Существующие у США резервы закончатся в октябре, необходимо будет снова нарастить американский госдолг, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. «Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», – цитирует письмо Йеллен законодателям ТАСС. Глава ведомства отметила, что, по последним данным, «средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре». Промедление в вопросе повышения потолка госдолга нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым рынкам, предупредила министр. Напомним, потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. В начале августа министерство финансов начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга. Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев 8 сентября 2021, 22:13 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек. «В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости». Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века. Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России. Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии 8 сентября 2021, 22:45

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана. Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане. По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил, почему Лукашенко начал качать нефть через Украину 9 сентября 2021, 14:46

Фото: ANDREI LIANKEVICH/

EPA/ТАСС

Текст: Ольга Самофалова

Остановка Белоруссией транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, комментирует отраслевой эксперт Игорь Юшков. По словам эксперта, остановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти – это скорее технический момент, который, однако, имеет отношение ко встрече Путина и Лукашенко в четверг в Москве. «Приостановка «Белнефтехимом» транзита российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию – это скорее технический момент. Думаю, что это отголосок прошлого большого нефтяного конфликта с Россией, который разразился в начале 2020 года», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг ранее «Транснефть» сообщила, что «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды». Произошло это в намеченный день встречи двух президентов России и Белоруссии, которая начнется в 17.00 мск. «Во время конфликта с Россией Белоруссия грозила найти альтернативного поставщика нефти. И купила партии нефти у США и Саудовской Аравии, то есть у поставщиков, которых больше всего раздражали Россию. С саудитами тогда как раз случился разлад. Видимо, тогда и был заключен среднесрочный контракт с Азербайджаном о поставках нефти из этой страны по нефтепроводу «Одесса – Броды». А также транзитный контракт с Украиной, возможно, на условиям «качай или плати», – говорит Игорь Юшков. То есть договоренности с Азербайджаном и Украиной изначально были попыткой шантажировать Россию в рамках нефтяного конфликта. Но теперь этого конфликта с Россией нет, однако исполнять те обязательства приходится, чтобы закрыть контракты. С другой стороны, решение исполнить контракт с Украиной и Азербайджаном именно в день встречи президентов России и Белоруссии сложно признать случайностью. «Возможно, Лукашенко делает намек на то, что страна не находится в изоляции в плане нефти, что она может покупать ее не только у России, а значит, это инструмент давления, то есть не все козыри из рук белорусского Батьки выбили. Но Россия вряд ли считает это элементом давления, поэтому такой намек не будет эффективным», – считает эксперт ФНЭБ. Пока Белоруссия получает нефть из России по ценам ниже рыночных, покупки ее у любых других поставщиков по рыночной цене априори для Минска невыгодны. Не говоря уже о меньших затратах на логистику при поставке нефти из соседней России. Еще один момент заключается в том, что сейчас поставки азербайджанской нефти в Белоруссию могут иметь новый смысл в связи с санкциями США, которые запрещают поставки нефти на один из двух белорусских НПЗ – новополоцкий НПЗ «Нафтан», не исключает Юшков. Ведь этот контракт подписан до американских санкций, значит, на него их действия не распространяются. В любом случае, по мнению эксперта, речь идет о небольших объемах поставок азербайджанской нефти – точно меньше 1 млн тонн в этом году. «Для России нет ничего страшного в том, что на несколько дней остановили поставки нашей нефти. На белорусских НПЗ всегда есть запасы нефти. И к срыву поставок российской нефти в Центральную и Юго-Восточную Европу это тоже не приведет», – уверяет собеседник. Эксперт: Использовавшиеся для постройки корабля «Буран» технологии уже устарели 8 сентября 2021, 19:17

Фото: Пушкарев Альберт/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Смысла разбирать на винтики и исследовать в лаборатории сохранившийся в Казахстане космический челнок «Буран» сейчас нет – вся документация по нему сохранилась. Версия, что хотят посмотреть, как все это было сделано, маловероятна, рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Второй летный образец советского космического челнока «Буран», по которому уже третий год идет судебное разбирательство о его возможном возврате в госсобственность Казахстана, на данный момент принадлежит казахстанской компании – АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Ее гендиректор Даурен Муса заявил, что корабль пытаются забрать не в музей, а в лабораторию НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран», однако он его не отдаст. «Буран» – это, наверное, вершина технологий Советского Союза с точки зрения авиации и космоса. Там действительно огромное количество технологий. Я рассматриваю программу «Энергия – Буран» не как космическую, а как попытку советского руководства вытащить Советский Союз на новый технологический уровень. Потому что водородные технологии, которые там использовались, технологии, связанные с управлением – сложнейшие системы. Они позволяли совершить технологическую революцию», – говорит Ионин. Он поясняет, что Советскому Союзу так и не удалось массово выйти на новый технологический уровень. Тем не менее челнок «Буран» – советское достижение, которое как минимум заслуживает место в музее России, олицетворяя отечественный прогресс, как бы показывая тот «Советский Союз, который мы потеряли». «Что касается того, что это разберут якобы на винтики и будут исследовать в лаборатории, то это, на мой взгляд, скорее конспирологическая теория. Не технологии утрачены, а люди, которые этим занимались, какие-то навыки, но документация точно осталась. Поэтому смысла все это разбирать нет. Можно, конечно, представить, что хотят посмотреть, как все это было сделано, но это как-то маловероятно. Выглядит это очень конспирологически. Поэтому я склонен к первой версии», – считает эксперт, добавив: то, что Муса не хочет отдавать «Буран», он просто «цену набивает». Собеседник подчеркивает, что на данный момент те технологии, которые использовались в постройке корабля «Буран», устарели. А космические аппараты вышли на совершенно другой уровень, что демонстрирует, например, американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск, который создает то, что еще недавно казалось просто невозможным. «Кто думал 20–30 лет назад, что спутники можно будет выпускать на конвейере по две штуки в день? А Маск это делает в рамках проекта Starlink. У нас несколько штук в год – уже достижение. Кто думал, что можно использовать столько двигателей на одной ракете? Во времена создания советской ракеты Н-1, где на первой ступени стоял 31 двигатель, считалось, что так много использовать нельзя, потому что происходит разбалансировка и ракета падает. А у Маска Falcon Heavy с 27 двигателями прекрасно летает. Поэтому, безусловно, какие-то общие решения нужно использовать, но в целом технологии давно ушли вперед», – заключил Ионин. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль, а позже Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. После этого пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях. В мае прошлого года Рогозин заявлял, что Роскосмос намерен создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана». Цена газа в Европе обновила годовой максимум 9 сентября 2021, 10:39

Фото: Stefan Klein/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Стоимость газа в Европе в ходе торгов продолжила рост и превысила 675 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В частности, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 676 долларов за 1 тыс. куб. м, или 55,85 евро за МВт·ч. Таким образом, стоимость газа обновила годовой максимум, передает ТАСС. Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м. По словам начальника департамента Газпрома Александра Иванникова, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет. 6 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа зря ждет падения цен на газ.