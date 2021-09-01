Эксперт объяснил попытки зарубежных стран переписать историю войны

В последнее время Россия постоянно отвечает на попытки переписать историю войны, а также рассекречивает документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов и их приспешников, заявил председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член Исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин.

«Наши партнеры в Японии десятилетиями оскорбляют честь и память советских солдат-освободителей, ведут у себя в стране и за рубежом пропаганду якобы «ненужности» участия Советского Союза в войне с Японией, незаконном вступлении в нее и захвате якобы исконных японских территорий. В последнее время российские власти стали давать отпор этой пропаганде, переходя «в контрнаступление», – сказал Кошкин во время онлайн конференции о роли Советского Союза в разгроме милитаристской Японии, его слова приводятся на сайте Российского военно-исторического общества (РВИО).

По его словам, «одним из примеров является рассекречивание ФСБ документов о злодеяниях японских извергов в белых халатах, которые на живых людях испытывали бактериологическое оружие, которое применялось и против СССР на Халхин-Голе, проводились диверсии. В этом вопросе наконец окреп голос Министерства иностранных дел, который напоминает Японии об ответственности за развязывание войны».

Председатель Научного совета (РВИО) подчеркнул, что именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром японских милитаристов.

«Вступив в войну, Советский Союз внес решающий вклад в разгром японских сухопутных сил, что лишило японское военное руководство шансов на продолжение боевых действий. Это спасло сотни тысяч, если не миллионы человеческих жизней, в том числе и самих японцев. К сожалению, то, что происходит в настоящее время в политике нашего восточного соседа, свидетельствует, что японцы забывают об этих итогах, не признают их и выдвигают всевозможные претензии», – добавил Кошкин.

В свою очередь старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Алексей Исаев, говоря об использовании атомного оружия США в Хиросиме и Нагасаки, отметил, что этот фактор не был решающим при принятии решения о капитуляции Японии.

«Мощность атомных бомб 1945 года в 20 килотонн – это не так много, и бомбардировки Токио, которые были в марте 1945 года по своей разрушительной силе были сравнимы с Хиросимой и Нагасаки. Японцев этим напугать было уже весьма сложно. Атомные бомбы были неэффективными с точки зрения использования делящегося материала, их мощность оставляла желать лучшего, а по стоимости каждая из них примерно была равна легкому крейсеру», – рассказал он.

Исаев добавил, что «вступление в войну Советского Союза означал для японцев удар, который действительно будет тяжелым для всей военной экономики. Этот удар и был нанесен Красной Армией в 1945 году,- рассказал Алексей Исаев».

Он также отметил, что нельзя оставлять без ответной реакции попытки западных историков исказить события тех лет.

«Российских историков иногда упрекают в том, что они все время обращаются к событиям прошлого. Однако помимо того, что это наш долг, к этому вынуждают и действия тех историков, которые работают в США и Европе», – отметил Исаев.

Он напомнил, что в 2021 году «вышла книга историка Шона Макмикина «Война Сталина: Новая история Второй мировой», где отдельный раздел посвящен событиям на Дальнем Востоке. Естественно, там Красную Армию обвиняют во всех смертных грехах. Это не просто журналист, а действительно квалифицированный историк написал целую книгу с тем, чтобы обвинить нас. Естественно, подобного рода обвинения нельзя оставлять без ответа. Если сегодня и сейчас мы не будем отвечать, то вкладывание в мозги обывателей таких установок могут привести к негативным последствиям в будущем».