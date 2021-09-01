В Хабаровске заложили капсулу нового терминала аэропорта

На площадке международного аэровокзала в Хабаровске прошла церемония закладки памятной капсулы нового пассажирского терминала международных воздушных линий, в ней принял участие врио губернатора Михаил Дегтярев и замминистра транспорта Игорь Чалик.

В церемонии также участвовали гендиректор объединенной дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, по видеосвязи принимал участие заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Артем Довлатов, сообщается на сайте правительства края.

«Этот проект очень важен для нашего региона. С его появлением будет более эффективно развиваться авиасообщение края с зарубежными странами. Обновление аэропортового комплекса в Хабаровске проходит в два этапа. Уже построено здание для обслуживания внутренних рейсов. На втором этапе будет построен пассажирский терминал международных линий. Он станет частью аэровокзального комплекса, который будет связан с первым», – сказал Дегтярев.

По его словам, возможная пропускная способность терминала составит 600 пассажиров в час и до 1 млн в год. Инвесторы оценивают этот проект примерно в 5 млрд рублей. В правительстве региона привлекают средства ведущих институтов развития страны – ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ.

«Аэропорт – часть территории опережающего развития «Хабаровск». Ее резиденты получают льготные ставки по налогам на прибыль, имущество, землю и страховым взносам. Это также поможет воплотить такой масштабный проект на территории края. Для того чтобы старт этой стройки был дан, приложено много сил. И это придает уверенности, что проект будет успешно реализован», – подчеркнул Дегтярев.

Врио губернатора отметил, что действующий аэропорт Хабаровска и терминал внутренних авиалиний – ворота всего Дальнего Востока. «Думаю, никого из дальневосточников убеждать не надо, что это лучший аэропорт в регионе, никого не надо убеждать, потому что все могут сравнить качество обслуживания, материалы, логистику, другие атрибуты современного сервиса Хабаровского аэропорта», – заявил он.

Общий объем инвестиций в строительство нового терминала международных авиалиний (МВЛ) площадью 20,5 тыс. кв м составит 4,8 млрд рублей. Здание будет интегрировано с действующим терминалом внутренних авиалиний. Попасть из одного здания в другое можно будет в стерильной и общей зонах аэровокзалов. Новый терминал будет оснащен двум телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Кроме того, его обустроят современным пунктом пропуска государственной границы России. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий «Доступной среды».

«Транспорт один из важнейших аспектов в решении государственных задач по обеспечению достойных условий проживания на Дальнем Востоке. Сегодня список приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры региона расширится еще одним большим проектом. Появление нового терминала международных авиалиний, без сомнения, поддержит деловую активность Хабаровского края, повысит его инвестиционную и туристическую привлекательность», – заявил Чалик.

Он выразил надежду, что строительство будет завершено в установленные сроки, и пожелал успехов инвесторам, подрядчику и всем участникам проекта.

По словам члена правления ВЭБ.РФ Артема Довлатова, строительство и модернизация аэропортовой инфраструктуры – одно из важных направлений деятельности организации. Такие проекты способствуют повышению инвестиционной и туристической привлекательности регионов, а также транспортной мобильности населения.

«Ранее при финансовой поддержке ВЭБ.РФ в Хабаровске был открыт новый терминал внутренних авиалиний, который способен ежегодно обслуживать по самым современным стандартам до трех миллионов пассажиров, теперь высокое качество услуги аэропорт сможет предоставлять и на международных направлениях», – отметил он.

Авиакомпания «Аврора» давно ожидала нового терминала международных линий, заявил гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик.

По его словам, географическое положение делает Хабаровск самым удобным пунктом с точки зрения географии полетов. «Его по праву можно считать транспортной столицей Дальнего Востока. Наша авиакомпания – базовая в макрорегионе гарантирует пассажирам и авиаторам регулярность выполнения рейсов, пунктуальность, высокий сервис. Я поздравляю всех с праздником и надеюсь, что следующий шаг в Хабаровском крае мы будем делать совместно с правительством региона в базовом аэропорту города Хабаровска – узловом пункте региональной сети развития авиации на всем Дальнем Востоке», – сказал он.

председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк отметил, что терминал внутренних авиалиний был построен с участием ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ, проектировщиком выступила «Ди Би Си Консультантс», генеральным подрядчиком – «ЛимакМаращСтрой».

«Мы планируем, что уже через 18 месяцев новый терминал встретит первых пассажиров международных авиарейсов. Начиная строительство сегодня, когда еще действуют пандемийные ограничения на международное авиасообщение, мы действуем на перспективу, чтобы с возобновлением полетов хабаровчане, гости края могли путешествовать с максимальным комфортом и по самым современным стандартам, через красивый и удобный терминал. И очень рассчитываем, что новый международный аэровокзал аэропорта станет такой же точкой притяжения для Хабаровска и его жителей, как и аэровокзал внутренних линий, – сказал Басюк.