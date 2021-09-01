Белый дом исправил расшифровку выступления Байдена про Афганистан в четырех местах

Пресс-служба американской администрации внесла правки в расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.

Корректировке подверглись сообщенные Байденом данные о доли американцев, которые планировали покинуть страну. Президент сказал, что вывезти удалось 90% граждан США, тогда как в письменном варианте заявления сообщается о 98% желающих покинуть Афганистан, передает РИА «Новости».

Это значение было зачеркнуто в тексте транскрипции, а рядом с этим отмечено, что правильно читать 98%.

Также корректура была сделана еще в трех местах, в основном это незначительные грамматические исправления: Байден сказал, что операция США называлась «Спасение союзников», пресс-служба Белого дома уточнила «Убежище для союзников»; президент США сказал «многовековая история афганцев», Белый дом уточнил – «Афганистана»; Байден рассказал о волонтерах, которые помогли «выявить» нуждающихся в эвакуации, пресс-служба поменяла на «идентифицировать».

Ранее президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявил, что Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

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