Белый дом исправил расшифровку выступления Байдена про Афганистан в четырех местах

|
1 сентября, среда | Последнее обновление — 08:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье
Разделы
Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле.
Подробности...
Последние скандалы вокруг американского президента Джозефа Байдена показывают, что с ним нужно что-то делать. Вопрос только в том, что именно.
Подробности...
Семья находится под ударом как стихийных, так и совершенно сознательных сил, которые ее разрушают. И нам – как отдельным людям, так и обществу в целом – необходимо решать, по какую сторону линии фронта мы хотим встать.
Подробности...
За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...
В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
|
|
Белый дом исправил расшифровку выступления Байдена про Афганистан в четырех местах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пресс-служба американской администрации внесла правки в расшифровку заявления президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана.
Корректировке подверглись сообщенные Байденом данные о доли американцев, которые планировали покинуть страну. Президент сказал, что вывезти удалось 90% граждан США, тогда как в письменном варианте заявления сообщается о 98% желающих покинуть Афганистан, передает РИА «Новости».
Это значение было зачеркнуто в тексте транскрипции, а рядом с этим отмечено, что правильно читать 98%.
Также корректура была сделана еще в трех местах, в основном это незначительные грамматические исправления: Байден сказал, что операция США называлась «Спасение союзников», пресс-служба Белого дома уточнила «Убежище для союзников»; президент США сказал «многовековая история афганцев», Белый дом уточнил – «Афганистана»; Байден рассказал о волонтерах, которые помогли «выявить» нуждающихся в эвакуации, пресс-служба поменяла на «идентифицировать».
Ранее президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявил, что Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе.
«Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова.
Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Талибы начали наступление на Панджшер
На единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, сообщают СМИ.
Ожесточенные бои начались на перевале Хавак в Панджшерском ущелье, пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.
Несколько часов назад талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
До этого талибы заявляли об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
Американцы оценили фото покидающего Афганистан последнего солдата США
Зрители американского телеканала Fox News оценили фотографию с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, отметив, что США провалили операцию.
«Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту «Титаника», готовящегося сесть в спасательную лодку», – выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt, передает РИА «Новости».
«Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство», – возмутился AmericaFirstSteve.
«Последний солдат, покинувший Афганистан, – это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат», – отметил CosmicCowboy.
«Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китай и России. Американские военные, бегущие под натиском Талибана, не добавляют этим угрозам убедительности», – подытожили комментаторы.
-
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Пентагон бросил служебных собак в Кабуле
|
|
Американская НКО American Humane, защищающая права животных, осудила американские власти за то, что они не вывезли служебных собак при эвакуации из Афганистана.
«Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов», – цитирует РИА «Новости» главу организации Робина Ганцерта.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы уничтожили военную технику в аэропорту Кабула
Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
«Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими», – передает «Интерфакс» слова Маккензи.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.
«Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться», – сказал Маккензи.
Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
«Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты», – подчеркнул генерал, отметив, что «они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова».
Ранее представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена.
Байден объявил о завершении эры силового переустройства других стран
|
|
Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации.
«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кандагаре толпы людей начали отмечать конец военного присутствия США
|
|
Толпы людей вышли на улицы Кандагара в Афганистане, они несут белые флаги «Талибана» (движение запрещено в России) и скандируют лозунги, приветствующие окончание военного присутствия США в стране.
Местные жители рассказали РИА «Новости», что среди собравшихся присутствуют талибы, например, боевик Джаббар, который призвал радикальное движение «поблагодарить Бога за то, что наступил мир, оккупация завершилась». По его мнению, теперь необходимо жить в «братстве», поддерживая в стране спокойную обстановку.
Такое же мероприятие прошло в городе Хост. Один из жителей этого города Мохаммад Шах по телефону рассказал агентству, что порадоваться завершению военной миссии США собрались «сотни людей». В Хосте участники «празднования» демонстрировали, наряду с белым талибским флагом, и привычный трехцветный флаг Афганистана, против которого выступают талибы.
Кроме того, вывод войск США приветствовали и ряд бывших афганских чиновников. Экс-министр финансов Афганистана Хазрат Омар Захилвал отметил в Twitter, что произошли «поражение США и НАТО» и «победа талибов».
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Позже стали известны имена нового правительства страны.
Пентагон объявил о завершении войны в Афганистане
Самая продолжительная для Соединенных Штатов война в Афганистане завершена, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена», – заявил Кирби в интервью CNN, передает ТАСС.
Он добавил, что Пентагон не предполагает роли военных в эвакуации из Афганистана оставшихся американцев.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан: на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Стали известны имена новых министров Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) определилось с основным составом правительства Афганистана, сообщил источник.
Глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел страны, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.
Сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани назначен главой МВД.
Консультации по созданию нового правительства закончены, об их результатах будет объявлено в ближайшее время, указал собеседник.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Пушков заявил о развитии «афганского синдрома» у США
|
|
Вашингтон ранее уже испытывал внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, а теперь у США развился «афганский синдром», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Его главная черта – крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», – написал Пушков в Twitter.
По его словам, провал признают «практически все», кроме госсекретаря США Энтони Блинкена, который по-прежнему считает его «успехом».
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Афганское сопротивление предложило странам региона объединяться для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) после достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден раскрыл процент брошенных в Афганистане американцев
|
|
Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику, заявил президент США Джо Байден в ходе обращения к нации.
«В итоге 90% американцев в Афганистане, которые хотели уехать, смогли это сделать», – приводит утверждение Байдена ТАСС.
При этом он заверил, что для оставшихся в республике 100-200 американцев «нет крайнего срока» выезда из Афганистана, а власти США верны взятым на себя обязательствам (по вывозу всех американцев из захваченной талибами страны).
По версии американской администрации, с конца июля из Афганистана были вывезены порядка 123 тыс. человек, из них порядка 6 тыс. – американцы.
Накануне Байден в ходе выступления в Белом доме назвал операцию по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана «чрезвычайно успешной».
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной»
|
|
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме во вторник выразил мнение, что американская операция по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана якобы была «чрезвычайно успешной».
«Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки. В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран – союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов», – приводит слова Байдена ТАСС.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп призвал Байдена извиниться перед американцами за провал в Афганистане
Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business заявил, что нынешний глава страны Джо Байден в предстоящем во вторник выступлении о выводе войск из Афганистана должен извиниться перед согражданами за то, как это произошло.
«Он должен сказать: «Я извиняюсь». Он должен принести американцам извинения», – приводит слова Трампа ТАСС.
По мнению экс-президента, ситуация на авиабазе Довер, где в воскресенье прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных – позор.
«Он стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой. Он должен извиниться за это», – высказался Трамп.
Во вторник ожидается выступление президента США Джо Байдена по Афганистану.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан: на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Ранее возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Опубликовано фото покидающего Афганистан последнего солдата США
Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
«Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан», – говорится в сообщении 18-й воздушно-десантного корпуса США в Twitter.
На снимке, сделанном инфракрасной камерой, запечатлен генерал-лейтенант Крис Донахью, командующий воздушно-десантным корпусом. Он поднимается на борт C-17 ВВС США с штурмовой винтовкой в руке. После его посадки в самолет США официально завершили вывод своих войск из Исламской республики.
-
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вывод войск США из Афганистана свидетельствует о неудаче Вашингтона и открывает новую страницу в истории афганского народа.
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель назвал случившееся в Афганистане «явным поражением Запада»
|
|
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) «явным поражением Запада».
«Это точно не победа Запада, <...> это явное поражение Запада», – заявил Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero, подчеркнув, что кризис в Афганистане приведет к «значительному изменению международных отношений», передает ТАСС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам выразил мнение, что Европа должна «извлечь множество уроков из произошедшего», в частности, понять, каким образом следует выстраивать отношения «со своими союзниками, включая США», и «с той частью планеты, которая отказывается принимать наши (европейские) ценности».
Говоря о «Талибане» (движение запрещено в России), глава дипломатии ЕС исключил возможность его «институционального признания», отметив при этом, что Евросоюз как политический институт не обладает полномочиями по признанию третьих стран, и такие решения его государства-члены принимают самостоятельно. Боррель также выразил мнение, что случившееся является «трагедией и катастрофой» для народа Афганистана.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы».
Боррель также сравнил значимость событий в Афганистане с возвращением Крыма в состав России и назвал произошедшее в Афганистане катастрофой доверия к Западу в мире. При этом он призвал Евросоюз не позволить России и Китаю «взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула». В МИД России на это сказали: «Пусть попробуют». Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил сожаление, что «такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|