Россия ввела санкции против ряда граждан Британии

Москва вводит персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, сообщили в МИД России.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – передает сообщение российского МИД РИА «Новости».

Отмечается, что меры введены в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – заявили в МИД.

В МИД пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».

В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении».

«Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», – заключили в МИД.

Также Москва призывает Британию отказаться от конфронтации в отношении России, недружественные шаги не останутся без адекватного ответа.

В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека.

В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать.