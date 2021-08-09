Зарубежные эксперты оценили отказ ОБСЕ и БДИПЧ направлять наблюдателей на выборы в Россию

Организации ОБСЕ и БДИПЧ давно политически ангажированы, поэтому неудивительно, что они отказались направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России. При этом их политические претензии утратили свой вес, заявили журналистам зарубежные эксперты.

«Что касается вопроса международных организаций, которые высказывают претензии касаемо выборов в России, с точки зрения Черногории, можно сказать, что у нас было несколько выборов и референдум о разделении Сербии и Черногории. Все эти международные организации закрывали глаза на нарушения прав граждан, закона и большое количество неправильных политических шагов и позитивно оценивали эти выборы», – отметил независимый журналист, колумнист, общественный деятель, координатор движения «Бессмертный полк Черногория» Игорь Дамьянович.

«Что касается критики России, они давно потеряли свой международный вес и репутацию. На мой взгляд их политически мотивированные претензии не имеют никакого веса, ровно как и на выборах в Черногории. Когда был референдум о государственной независимости, представители Еврозоюза отвергли более тысячи претензий со стороны Сербии и Черногории», – считает эксперт.

По словам президента французской НКО Le Collectif France-Russie Андре Мишеля Шанклю, отказ БДИПЧ и ОБСЕ от миссии наблюдения на выборах в России закономерен: «Неудивительно, что БДИПЧ и ОБСЕ в такой экстравагантной форме отказались от миссии наблюдения на выборах в России. Эти организации, как и многие подведомственные организации ООН и ЕС, давно политически ангажированы, и после крушения Советского Союза стабильно обслуживают интересы политических заказчиков из Вашингтона и Брюсселя. России же достаточно сделать выборы открытыми для любых частных лиц и общественных организаций, что она и сделала. Специальная экспертиза БДИПЧ для подтверждения честности и прозрачности выборов точно не нужна. Достаточно посмотреть на выборы в США, куда многие штаты, согласно своему законодательству, не пускают международных наблюдателей – вообще никаких!» – сказал он.

В свою очередь депутат палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн подчеркнул, что постоянные провокации со стороны Запада должны прекратиться.

«Совершенно непонятно, почему ОБСЕ не хочет направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу России. Этот спор без надобности обострился и представляет собой ненужную провокацию. Сейчас нам нужна новая политика разрядки и более тесное сотрудничество с Россией», – заключил эксперт.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.