Программа строительства военной инфраструктуры на Курилах расширена Ультраправые устроили акцию протеста у посольства России в Токио 9 августа 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

В районе посольства России в Токио ультраправые проводят акцию протеста, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну против Японии, сообщают информационные агентства. В демонстрации принимают участие несколько десятков человек на по меньшей мере 10 автомобилях с написанными на кузовах ультраправыми лозунгами, передает ТАСС. В основном участники акции ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам на минивэнах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть «северные территории» (так в Японии называют южные Курильские острова). Небольшие группы протестующих периодически подходят к воротам посольства и выкрикивают протестные высказывания. Их стараются сдерживать сотрудники полиции. В район, где находится российское диппредставительство, с самого утра стянуты сотни полицейских. Подъезды к посольству при попытках ультраправых проехать к нему на автомобилях оперативно перекрываются. Акция проводится несмотря на плохую погоду: в Токио периодически идут дожди, вызванные проходящим тайфуном. Обычно такие акции приходятся на значимые для японской стороны даты, такие как «День северных территорий» 7 февраля или день вступления СССР в войну против Японии. 9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция была завершена 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, окончившей Вторую мировую войну. Напомним, Москва анонсировала уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Южных Курил. Японский бизнес заинтересован в работе на Курилах, но помешать ему могут националистически настроенные японские политики, выступающие против любых совместных проектов на островах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде 8 августа 2021, 14:20

Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили разочарование действиями судей, которые оценивали выступление художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио. По их мнению, оценка российских спортсменок была несправедлива. «Художественная гимнастика – тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!» – написал пользователь zor, слова которого приводит ИноСМИ. «Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?» – написала aij. «Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали», – пишет yon. «У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места», – отмечает tm1. «После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали», – пишет lov «Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!» – отмечает bir. «А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение все больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов все больше политики. Куда подевался олимпийский дух – дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!» – отмечает vis. «Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» – добавила yuk. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер 8 августа 2021, 11:52 Текст: Елена Мирошниченко

Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах. «При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС. Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа. Ранее в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы. Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть. Президент Грузии назвала условия диалога с Россией 8 августа 2021, 11:07

Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в связи с 13-й годовщиной войны 2008 года, заявила, что условием диалога с Россией станет исполнение Москвой взятых на себя обязательств. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, в этом «состоит подход всех» – Грузии и международного сообщества. После этого, отметила президент Грузии, «можно будет перейти на новый этап взаимоотношений – начало диалога». Напомним, Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии, Россия заявляет, что полностью выполнила обязательства по прекращению военных действий. «Оккупация грузинских территорий – наша боль. Но мы с этим не смиримся, поэтому это и день надежды. Россия должна проявить волю и повести дело к деэскалации», – сказала Зурабишвили. Руководители Грузии и представители оппозиции, гражданского общества в воскресенье посещают братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси. 8 августа в Грузии приспущены флаги – в стране день траура. Вместе с тем президент Грузии объяснила, почему день 8 августа «не траурный, а надежды». Она провела параллели с тем, что в бывшем СССР многие не верили, что Грузия добьется независимости и призвала «веря, пройти путь к восстановлению территориальной целостности». «Мы увидим объединение Грузии», – сказала Зурабишвили. Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил «политическую ответственность за августовскую войну» на «Единое национальное движение» – партию экс-президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. «Двадцать процентов территории Грузии оккупированы Россией», – сказал глава правительства, отметив в то же время, что тогдашние власти страны совершили «антигосударственную провокацию, которая никогда не должна повториться». «Чтобы добиться деоккупации, надо работать день и ночь, проводить продуманную, последовательную, целенаправленную политику», – заявил премьер-министр Грузии. Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти. По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем). Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков. С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже десятые натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Она назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага». Любовь Соболь нарушила судебный запрет и уехала из России 8 августа 2021, 15:04

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. «Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. По его словам, в Турции Соболь совершит пересадку, но куда направится – пока неизвестно. Ранее на этой неделе Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область. Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. В США оценили российские «Робокатюши» 8 августа 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Россия разрабатывает роботизированную систему залпового огня, которая сможет самостоятельно поражать цели и будет способна одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет журналист издания The National Interest Майкл Пей. Новинка, которая в статье называется «Робокатюшей», вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта. Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор, передает РИА «Новости». РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». «Торнадо» имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров. Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО «Сплав» имени Ганичева (входит в концерн «Техмаш» Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО. Автомобиль с российскими военнослужащими разбился в Армении 8 августа 2021, 15:30

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Военнослужащий российской военной базы в Армении погиб, еще четверо военных получили травмы в результате ДТП на автотрассе Гюмри – Ереван, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. «8 августа около 7 часов на трассе Гюмри – Ереван в районе населенного пункта Талин произошло ДТП с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь», – отмечается в сообщении. По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка, заявили в пресс-службе. Ранее в воскресенье офицер армянской армии и его беременная супруга скончались после взрыва гранаты в Гюмри. В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года. Омбудсмен Кузнецова обратилась в прокуратуру после видео с ребенком из волгоградской больницы 8 августа 2021, 17:26

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

После видео с ребенком из волгоградской больницы, ползающим с грязной простыней по полу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу жизнеустройства мальчика, сообщили в пресс-службе омбудсмена. В социальных сетях опубликовали видеозапись с ребенком, закрытым в больничной палате. Распространившие ролик сообщили, что мальчик содержится в плохих условиях. На видео запечатлено, как он таскает по полу испачканную фекалиями простыню. «Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», – цитирует Кузнецову РИА «Новости». Омбудсмен также направила обращение в Ассоциацию организаций по защите семьи, ребенка навестят в больнице и установят, какая помощь необходима. Между тем издание «Блокнот» сообщило, что ребенок содержится в детской инфекционной больнице Волгограда № 8, мальчику примерно два года и шесть месяцев. Мать ребенка, по этим данным, недавно лишили родительских прав. Пациентки учреждения сообщили, что мальчика редко купают и мало кормят. С наступлением вечера он вынужден сидеть в темноте в закрытой палате, ему отказываются включать свет. Также проверку проводят следователи регионального следственного управления СК. Предварительно установлено, что двухлетнего мальчика 30 июля госпитализировали по решению органов системы профилактики. До этого мать на несколько дней оставляла его у знакомых, чтобы тот не мешал ей употреблять алкоголь. В ведомстве отметили, что при осмотре в больнице мальчик был чист и опрятен, он спал. В Госдуме оценили идею семидневной рабочей недели 8 августа 2021, 12:17 Текст: Алина Назарова

Увеличивать продолжительность рабочей недели категорически нельзя, у людей должно быть время на отдых, заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов. «Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании – они излишни, все, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике… непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать – я с этим не согласен. Должно быть время на отдых», – подчеркнул Нилов, передает РИА «Новости». Политик также прокомментировал идею о сокращении рабочей недели, отметив, что фактически четырехдневка уже доступна для многих работников. «Пандемия подтолкнула нас к тому, что стали использовать такую форму занятости, как удаленная и смешанная занятость. И сегодня, не теряя в заработной плате, не снижая производительности труда, а распределяя свое свободное рабочее время, некоторые сотрудники, которые работают удаленно, они уже себе фактически установили рабочую неделю», - заключил депутат. В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в России. «Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», – сказал он в беседе с RT. По мнению парламентария, такая мера нецелесообразна, поскольку не всегда приводит к наращиванию производства. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал мнение, что в связи с экономической ситуацией в стране нужно думать не о переходе на четырехдневку, а об увеличении рабочей недели. Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене 8 августа 2021, 17:22

Фото: Dylan Martinez/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр. Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook. Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага». «Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене 8 августа 2021, 10:05

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. Некоторые украинские СМИ, а также националисты обратили внимание на фото, сделав акцент на том, что Ласицкене, выступающая за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ. Радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook легкоатлетки. «Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?» – написала Merida Kalakhari, передает РИА «Новости». «Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики! Позор!» – возмутилась Olena Naumenko. «Позор – военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! ...>Это не представительница Украины, это стыд Украины», – заявил Andriy Borodavko. «Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика ... Потому что будет, как с (попавшим в базу скандального сайта «Миротворец» боксером Александром. – прим. ред.) Усиком... И, конечно, ждем видео с извинениями», – потребовал Volodymyr Hordiienko. При этом многие пользователи поддержали Магучих, поздравив ее с олимпийской медалью. «Умничка. Молодец!» - написал Макс Коротков. «Держись! Ты лучшая!» – указал Дмитрий Грудницкий. «Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!» – добавил Yurchenko Sergiy. «Молодец!» – поддержал спортсменку Andre Ladnyuk. В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула 8 августа 2021, 19:14

Фото: Yan Zhonghua/Zumapress/Global Look Press

Текст: Михаил Мошкин

«Взятие города Кундуз означает – регион который в 1990-х и начае 2000-х был оплотом антиталибского «Северного альянса», теперь полностью под контролем «Талибана», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о возможном захвате талибами одного из ключевых центров севера Афганистана – города Кундуз. «После взятия Кундуза и установления там своей власти, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) перегруппирует свои силы, и поведет наступление на столицу, Кабул, для установления своей власти», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. Утром в воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана». «Захват Кундуза будет также означать контроль над соседними провинциями близ северной афганской границы – Дзаузджан, Балх, Тахар и другими», – указал Матвийчук. Отметим, что талибы в воскресенье талибы также сообщили о взятии города Сари-Пуль – центра одной из северных провинций к юго-западу от Кундуза. Вечером того же дня ТАСС сообщил, что «Талибан» установил контроль над основными районами города Талукан – центра провинции Тахар на северо-востоке страны у таджикской границы. Из этого следует, что попытка вновь организовать аналог «Северного альянса», который с 1996 года и до начала американской операции в Афганистане противостоял талибам, сейчас невозможна, отметил полковник Матвийчук. Северо-восточные районы страны, которые тогда оставались под контролем альянса и стали его плацдармом, сейчас плотно контролируются «Талибаном». Переброска американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress на помощь кабульскому правительству вряд ли переломит ход боевых действий, полагает Матвийчук. «Я думаю, что реальный ущерб от бомбовых ударов будет минимальным, потому что талибы являются в движении, они рассредоточены. Попасть в них практически невозможно», – считает военный эксперт. По мнению Матвийчука, посылка бомбардировщиков ВВС США – это в большей степени политический жест. «Американцы таким образом демонстрируют, что после сворачивания своего военного присутствия в стране они ушли не навсегда, что они продолжают помогать афганскому правительству. Но похоже, что США делают хорошую мину при плохой игре», – отметил собеседник. При этом эксперт отметил – B-52, судя по сообщениям, наносят удары по объектам в южных провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд – по территориям, которые населены в основном пуштунами, и давно контролируются «Талибаном». «При этом американцы не бомбят ту же провинцию Кундуз и другие районы, где в основном живут таджики, узбеки и другие тюркоязычные афганцы. Я думаю, здесь имеет место некая политическая игра», – отметил Матвийчук. Афганские таджики и узбеки, напомним, с середины 1990-х и по начало 2000-х составляли базу антиталибского «Северного альянса». С 2003 по 2013 год в Кундузе располагался полевой лагерь бундесвера. Немецкие солдаты, входившие в состав международной коалиции, отсюда помогали правительственным силам обеспечивать безопасность на севере Афганистана. С 2015 года Кундуз трижды захватывался исламистами. Нынешняя осада города продолжалась несколько недель. Боксера Аветисяна арестовали по делу о разбое в Москве 8 августа 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян арестован по делу о разбойном нападении с оружием на мужчину, у потерпевшего похитили 900 тыс. рублей, сообщили в Перовском районном суде Москвы. «Суд избрал Аветисяну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 162 («Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере»)», – цитирует сообщение суда ТАСС. Инцидент произошел 4 августа возле одного из кафе на улице Сталеваров. Боксер и его приятели, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма, напали на него, заранее продумав план действий. В ГУ МВД по столице сообщили, что сумма украденного составляет 900 тыс. рублей. Спортсмену 26 лет, он начал карьеру в профессиональном боксе в 2015 году. В отношении него ранее проводили доследственную проверку по подозрению в избиении своей девушки, уголовное дело не возбудили. На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы» 8 августа 2021, 20:28 Текст: Алексей Дегтярев

Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network. «Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля. «Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года. В Совфеде назвали войну 2008 года уроком для Украины 8 августа 2021, 10:10

Фото: Виктор Панов/РИА Новости

Текст: Олег Мельник

«Реакция России на провокацию грузинской стороны в Южной Осетии в августе 2008 года была быстрой и очень четкой. Выражение, «Россия не начинает войн – она их заканчивает» полностью применимо к той ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор, бывший уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов. В воскресенье исполняется 13 лет с начала пятидневной войны в Южной Осетии. «Боевые действия в Южной Осетии, начатые 8 августа 2008 года, был откровенной провокацией режима Михаила Саакашвили, направленной не только против народа Южной Осетии, но и против российских миротворцев», – напомнил сенатор, экс-уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов. Провокация грузинской стороны была заранее спланирована, причем, с соответствующей внешней подпиткой, отметил собеседник. Долгов добавил, что позиция ряда западных государств изначально была однозначно тенденциозной и прогрузинской, притом, что в целом в мировом сообществе реакция России на агрессию встретила понимание. «Я в тот момент работал в нашем представительстве при ООН в Нью-Йорке, – рассказал экс-сотрудник МИДа. – Очень хорошо помню все дискуссии в рамках Совета Безопасности ООН. Надо сказать, что и позиция западных держав стала несколько меняться – когда через пять дней был прекращен огонь, и когда Тбилиси де-факто признал свое поражение. Но и на начальном этапе, именно в широких ооновских кругах, реакция России встречала понимание – и это не случайно». Москва отреагировала на гибель мирных жителей и бойцов миротворческого контингента, единственно возможным в тот момент образом – силовым путем сдержав грузинскую агрессию, указал Долгов. При этом российское руководство доказало делом, что никаких захватнических намерений в отношении Грузии у России не было, подчеркнул собеседник. «Тогда при желании можно было легко и просто взять Тбилиси, а по сути всю Грузию. Но этого сделано не было. Операция ограничилась обеспечением безопасности жителей Южной Осетии, зачисткой прорвавшихся туда грузинских военных. Повторяю, реакция России была очень адекватной, быстрой и четкой», – отметил Долгов. «События августа 2008 года – это урок тем, кто не оставляет людям права высказывать свою точку зрения – что мы, к сожалению, многократно видели, например, в Донбассе. Это предостережение для всех кто питает некие иллюзии и хочет повторить авантюру Тбилиси 2008 года», – подчеркнул парламентарий. «Как известно, история не столько учит, сколько сурово наказывает за незнание ее уроков, - добавил сенатор. – Если Киев, президент Зеленский и та команда которая сегодня находится у власти на Украине, питая иллюзии силового решения на Донбассе, не дай Бог доведут ситуацию до каких-то практических шагов в этом направлении, если будут попытки возобновить масштабную операцию против народа Донбасса – то это будет абсолютно губительно не только для Зеленского, но и для Украины в целом». Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти. По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем). Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков. С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже 10-е натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Он назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО 8 августа 2021, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. «Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС. Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр. Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.