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ЛГБТ-сообщество выступило против украинского футболиста Зозули в Испании
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Футбольному клубу «Фуэнлабрада» следует разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей, заявило ЛГБТ-сообщество испанского города.
ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывает, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами. В обращении ЛГБТ-сообщества к клубу говорится, что спорт должен поддерживать «толерантность и взаимоуважение», а переход Зозули в «Фуэнлабраду» грозит «конфликтными ситуациями» в городе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fuenla Entiende.
Напомним, в новы клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение
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«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2».
«Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев.
Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог.
«На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт.
В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом
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Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского.
«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».
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Зеленская захотела получить официальный статус первой леди Украины
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожелала получить официальный статус первой леди, а также нескольких сотрудников, сопровождающих ее деятельность.
«Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен», – заявила Зеленская в интервью изданию «Фокус».
Она добавила, что разговаривала на эту тему с супругами глав других государств, и все они сталкивались с такой же проблемой. По словам Зеленской, супруге президента хватило бы нескольких работников из офиса президента, которые могли бы быть официально прикреплены к ней.
На данный момент ей помогают сотрудники офиса, пояснила Зеленская. Но, так как у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них постоянно.
Напомним, Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины, но не заняла там первое место. Первая позиция досталась послу США на Украине Кристине Квин.
На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка
Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык.
«Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24».
По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.
Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке.
Экс-депутат Рады заявил о приближении раздела Украины
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины.
По словам Мураева, на Украине происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже осенью, передает РИА «Новости».
«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу [Украины]. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», – отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ».
По имеющимся у бывшего парламентария данным, финансирование радикалов идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за «детского мышления», считает Мураев.
«Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», – уверен политик. Он также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге от Украины может остаться «небольшой кусочек», заключил Мураев.
Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Позже в Раде назвали условие дальнейшего существования Украины.
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Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны.
По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости».
«У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев.
Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик.
Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Украине указали на единственный способ «вернуть» Крым
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Бывший депутат Верховной рады Анна Герман выразила уверенность, что чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом» Киев должен помириться с двумя соседними странами и братскими народами.
Герман подчеркнула, что украинцам стоит навсегда забыть о своей «мечте», если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами, передает РИА «Новости».
«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», – сказала Герман в эфире телеканала «НАШ».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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Глава СНБО заявил о желании России уничтожить Украину
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Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, заявил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».
По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.
«Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – заявил секретарь СНБО.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.
СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина
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Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления.
В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости».
СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК.
Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.
Зеленского обвинили в обмане жителей Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточных и центральных регионов страны, проголосовавших за него на выборах, выразил уверенность экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Как отметил бывший парламентарий, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.
«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал) «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
Он добавил, что за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром. «Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает», – заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины над Карпатскими горами перехватил направлявшийся в Румынию самолет Ан-2 (неофициально называемый «кукурузником»), сообщили источники украинского издания «Думская».
Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые. Как утверждается, на борту «кукурузника» находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию, передает РИА «Новости».
Ранее на Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29.
В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».
Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.
Недовольным законом о языке предложили покинуть Украину
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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
«Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал Креминь, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».
Так он прокомментировал слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну.
Это не первое подобное предложение украинских властей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы»
Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
«Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля.
«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.