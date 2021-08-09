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Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными»
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Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер.
По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ».
«Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили», – сказал он, добавив, что такое отношение российская сторона «заслужила».
По его мнению, «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним». Он выразил надежду, что «это урок, который мы усвоили».
«На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх–2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», – заявил Познер.
Познер отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались – он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Познер полагает, что российские спортсмены «выступили примерно так, как могли», «можно быть удовлетворенными этими результатами».
В ситуации с гимнасткой Диной Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика. Он считает судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам, передает РИА «Новости».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
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Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде
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Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили разочарование действиями судей, которые оценивали выступление художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио. По их мнению, оценка российских спортсменок была несправедлива.
«Художественная гимнастика – тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!» – написал пользователь zor, слова которого приводит ИноСМИ.
«Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?» – написала aij.
«Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали», – пишет yon.
«У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места», – отмечает tm1.
«После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали», – пишет lov
«Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!» – отмечает bir.
«А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение все больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов все больше политики. Куда подевался олимпийский дух – дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!» – отмечает vis.
«Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» – добавила yuk.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Винер-Усманова назвала Олимпиаду в Токио «полным крахом и позором»
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Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх – полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. «Судьи – люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», – добавила президент ВФХГ.
По ее словам, еще на квалификации в субботу было очевидно, что победу отдадут спортсменкам из Болгарии. «Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера. Дина Аверина стала просто героем интернета, соцсетей и подняла патриотический дух нашей страны после того, как ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», – сказала Винер-Усманова, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Она напомнила, что еще «полтора месяца назад на чемпионате Европы Россия обыграла Болгарию». «А сегодня на первом виде Болгарии моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее. Я вчера это предвидела, поняла, гегемонию России нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями», – добавила она.
Винер-Усманова также заявила, что у нее нет претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток на Олимпийских играх в Токио. «Никаких претензий к тренерам у меня нет. Все дело в том, что я поручила нашим прежним тренерам, которые готовили команду к Играм в Рио-де-Жанейро, групповые упражнения. Они сделали совершенно все не то, не советовались со мной, не показывали программу. Кончилось это тем, что сборная России проиграла команде Узбекистана двумя составами», – сказала она.
«После этого я посадила все это, как говорится, себе на шею, и потащила всю эту программу. Надо сказать, что эти люди помогали мне постольку поскольку, поэтому перед Олимпийскими играми я с ними рассталась и посадила молодых. Посадила олимпийскую чемпионку Алину Макаренко, которая подготовила юниорок. Я не заходила в зал вообще, и она выиграла три золотых медали на чемпионате Европы. Думаю, что она может быть тоже тренером сборной команды. Второй молодой тренер – Алина Правоторова, она тоже видит хорошо ошибки, очень эмоциональная», – добавила она.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
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Украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
Некоторые украинские СМИ, а также националисты обратили внимание на фото, сделав акцент на том, что Ласицкене, выступающая за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ. Радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook легкоатлетки.
«Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?» – написала Merida Kalakhari, передает РИА «Новости».
«Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики! Позор!» – возмутилась Olena Naumenko.
«Позор – военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! ...>Это не представительница Украины, это стыд Украины», – заявил Andriy Borodavko.
«Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика ... Потому что будет, как с (попавшим в базу скандального сайта «Миротворец» боксером Александром. – прим. ред.) Усиком... И, конечно, ждем видео с извинениями», – потребовал Volodymyr Hordiienko.
При этом многие пользователи поддержали Магучих, поздравив ее с олимпийской медалью.
«Умничка. Молодец!» - написал Макс Коротков.
«Держись! Ты лучшая!» – указал Дмитрий Грудницкий.
«Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!» – добавил Yurchenko Sergiy.
«Молодец!» – поддержал спортсменку Andre Ladnyuk.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады
Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей.
Американские волейболистки в финальном матче победили бразильянок со счетом 3-0 и принесли стране победу в медальном зачете Игр в Токио, передает ТАСС.
Сборная США на Олимпиаде в Токио завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. В активе идущей второй команды Китая 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград, при этом китайские спортсмены могут претендовать только на одну золотую медаль в женском боксе в весовой категории до 75 кг.
Тем временем сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету сборной России на данный момент 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Копилка российской команды пополнится еще только одной наградой – женская сборная России играет в финале олимпийского гандбольного турнира. У команды Великобритании, идущей четвертой, 22 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. На шестом месте сборная Австралии – 17-7-22, передает РИА «Новости».
При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.
Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. На данный момент в Токио сборная России завоевала 70 медалей. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).
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Глава ОКР оценил шансы российской сборной на ОИ в Париже
У сборной России есть хорошие перспективы показать на Олимпиаде в Париже еще более высокий результат, чем на Играх в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Учитывая количество серебряных медалей, у нас хорошие перспективы сделать следующий шаг в Париже. Меня приятно удивили организаторы Игр, все лучше, чем ожидалось», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он признался, что доволен пятым местом национальной команды в медальной зачете Олимпийских игр в Токио.
«Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен», – сказал он.
В целом сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей.
При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.
Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.
Огонь Олимпиады-2020 потушен, сообщает РИА «Новости».
Ранее олимпийский флаг был передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.
В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.
В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
Исполком МОК получил право исключать любой вид спорта из Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) на 138-й сессии организации на Играх в Токио внес поправки в олимпийскую хартию, которая позволяет исполкому организации исключать любой вид спорта из программы Олимпийских игр.
В воскресенье на 138-й сессии МОК в Токио были утверждены поправки исполкома МОК к олимпийской хартии, передает РИА «Новости».
Ранее исполком МОК предложил внести в олимпийскую хартию поправку, позволяющую исполкому исключать виды спорта, события и дисциплины из программы Олимпийских игр.
Кроме этого исполкомом МОК были предложены следующие поправки к олимпийской хартии: позволить в особых случаях выбирать до семи членов МОК без учета привязки к гражданству или Национальному олимпийскому комитету; разъяснить, что сессия МОК может исключить любой вид спорта из программы Олимпийских игр, если, среди прочего, соответствующая международная федерация, управляющая данным видом спорта, не выполняет решения исполкома МОК, или если соответствующая федерация действует таким образом, что может запятнать репутацию Олимпийского движения; усиление принципа, согласно которому никто не имеет права на аккредитацию, а также принципа, согласно которому предоставление и лишение аккредитации осуществляется на полное усмотрение МОК.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.
В правительстве России пообещали не оставить без внимания необъективность судей на ОИ
Ситуации на Олимпиаде в Токио, когда «политика оказалась выше объективной оценки» выступления российских спортсменов, не останутся без внимания, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Для российских спортсменов эти Игры стали одними из самых сложных из-за пандемии и особых условий подготовки, а также из-за отсутствия зрителей, отметил Чернышенко, передает РИА «Новости».
«Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо», – подчеркнул зампред.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Болельщики сборной России на ОИ устроили пикеты у посольств в поддержку Авериной
Российские болельщики провели одиночные пикеты у посольств разных стран в поддержку гимнастки Дины Авериной, они считают, что гимнастку засудили в индивидуальном многоборье, она должна была получить золото, а не серебро на Олимпиаде в Токио.
«Я считаю, что решение судьи из Аргентины Ариэль Миланесио было необъективным и нашу спортсменку Дину просто засудили. В связи с этим я пришел сюда, чтобы выразить свой протест по поводу этого решения», – цитирует актера Андрея Чаплинского Ura.ru.
Видео с одиночных пикетов были опубликованы в социальных сетях.
Активисты вышли к дипломатическим представительствам Швейцарии, Украины, Франции и Аргентины с плакатами «Вам не стыдно? Олимпиада вне политики».
Они считают, что судьи из этих стран были предвзяты по отношению к Авериной, и требуют пересмотреть оценку по индивидуальному многоборью.
«Вышел с одиночным пикетом, потому что считаю, что нашу гимнастку засудили на Играх в Токио», – заявил активист Вадим Лобурец. «Я считаю, что (судья из Франции Ева Симон Серрано) предвзято относилась к нашей спортсменке Дине. Я считаю, что она ее просто засудила», – отметил активист Василий Соколов.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Канделаки об итогах Олимпиады: Все усилия злопыхателей пропали даром
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подвела итоги выступления россиян на Олимпийских играх в Токио, подчеркнув, что все усилия злопыхателей пропали даром.
«В активе нашей сборной 71 медаль и по общей сумме мы выступили лучше, чем на трех предыдущих летних Играх. 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые», – подвела Канделаки итог в Telegram.
Она оценила усилия российских олимпийцев. «Были травмы, не позволившие нашим спортсменам выступить. Были медали, завоеванные с травмами и далеко не в оптимальном состоянии. Было много прекрасных игр, поединков и выступлений через не могу. 71 повод для гордости за российский спорт вопреки политике и несправедливости. А злопыхателям остается только убедиться в том, что все их усилия пропали даром. И поделом», – написала Канделаки.
Напомним, сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей. При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.
Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).
В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады
Женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.
В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30, передает РИА «Новости». Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии, разгромившие команду Швеции (36:19).
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высоко оценил работу тренерского штаба женской национальной команды на Олимпиаде в Токио. «У нас будет исполком, взвесим все за и против, (оценим) как все работали. Были допущены определенные ошибки. Но я очень высоко оцениваю работу тренерского штаба», – сказал Шишкарев.
В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала, передает ТАСС.
В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. Советские гандболистки дважды становились олимпийскими чемпионками (1976, 1980) и один раз занимали третье место (1988), также бронза была на счету Объединенной команды на Играх-1992.
В целом сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей.
При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.
Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).
Сборная России прошла на церемонии закрытия ОИ в Токио
Российская сборная прошла на параде спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр в японском Токио, церемония прошла без зрителей.
Знаменосцем российских атлетов выступил двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, он завоевал золото в весовой категории до 97 килограммов Токио.
Церемония закрытия, как и открытия, прошла без зрителей, передает РИА «Новости».
Игры прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Сборная России завоевала 71 награду, она заняла пятое место в медальном зачете. Российские атлеты завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Глава МОК назвал Олимпиаду в Токио успешной
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.
«Мы провели успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени», – завил Бах, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что педставители 93 Национальных олимпийских комитетов отметились хотя бы одной медалью на Олимпийских играх в Токио, это рекорд Игр – на шесть больше, чем предыдущий. Всего участие в Играх-2020 приняли спортсмены из 205 НОК, а также команда беженцев.
Кроме того, Бах заявил, что на Играх был зафиксирован очень низкий процент положительных тестов на COVID-19. «Наш пузырь сработал, COVID не получил распространения в связи с Олимпиадой, положительные тесты сдали 0.02% участников Игр, это экстремально низкий показатель», – сказал он.
Перенесенная с 2020 года из-за коронавируса Олимпиада в Токио завершается 8 августа. По данным на 8 августа, общее число случаев заражения COVID-19 среди лиц, задействованных в проведении Игр, составило 430. Ранее Бах назвал ничем не подтвержденными заявления, что Олимпиада оказывает непрямой эффект на рост заражений коронавирусом в Японии.
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