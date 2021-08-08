Журова назвала историческим прорыв россиян на Играх в Токио

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио смогли завоевать медали в видах спорта, где у России давно не было успехов, им удалось показать достойные результаты в жесткой и неблагоприятной обстановке, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова (фракция «Единая Россия»).

«У нас 25 лет не было золотых медалей и в женском, и в мужском командном многоборье. По 40 лет не было в других дисциплинах. Причем вдвойне приятно, что это прорывы в командных видах спорта. И это очень заметно раздражало наших противников, которые не понимали, что происходит», – отметила Журова, напомнив о звучавших даже в конце игр призывах разрешить россиянам выступать только в индивидуальных видах спорта. Эти победы депутат назвала историческими.

Она подчеркнула, что «две золотые медали для тхэквондо – это очень хорошо». «Отличный стимул для дальнейшего развития этого достаточно доступного вида спорта для детей. Они сейчас захотят еще больше заниматься», – добавила Журова, передает ТАСС.

Парламентарий также указала на то, что российские спортсмены, выступая из-за санкций WADA под флагом Национального олимпийского комитета и под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee), достойно проявили себя, не поддались на провокации и не обращали внимания на заявления спортсменов из ряда стран, которые хотели оправдать свой проигрыш. «Ребята молодцы, я их хочу искренне поздравить. Многие перед Олимпиадой говорили: не надо ехать, зачем что-то кому-то доказывать. Но в спорте именно так – если тебя нет, значит ты согласен с тем, что проиграл», – сказала Журова.

«Если бы мы не поехали, никто бы не увидел, что чистые спортсмены из России могут выступать на таком уровне. Это необходимо было продемонстрировать», – продолжила она. Депутат заметила, что российские олимпийцы выступали «без флага и гимна», но им удалось завоевать большое количество медалей. «И мы оказались здесь без легкоатлетов – это достаточно важное дополнение, потому что у нас могло оказаться гораздо больше медалей. Я рада, что многие болельщики поменяли свое отношение к нашей поездке на соревнования, что наше общество не раскололось, а консолидировалось, объединилось», – заключила она.

Напомним, сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей. При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.