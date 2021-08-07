Сборная России завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду на ОИ

Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали 14-е золото сборной России на ОИ

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.

Ромашина и Колесниченко набрали в сумме за техническую и произвольную программы 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000), передает РИА «Новости».

Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Ромашина завоевала в Токио свою шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.

Вместе с тем она объявила, что Игры в Токио станут последними в ее спортивной карьере. «У меня планка – Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» – сказала она.

Спортсменка объявила, что собирается родить второго ребенка. «На самом деле уже пора, и я это прекрасно понимаю, я это чувствую по своему физическому состоянию. Многие говорили о том, что я очень быстро восстанавливаюсь после родов, что я отлично вернулась, что у меня прекрасная форма после рождения ребенка, что можно это заново повторить, но, конечно же, это все в большей степени шутки, потому что если бы первого ребенка я родила в 24, то это бы еще ничего было. А тут я родила в 27, 28 (...) то есть возраст для дальнейшей карьеры уже не тот. И меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но все равно очень хочется второго ребенка», – завила Ромашина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Она отметила, что пока не готова сказать, отойдет ли целиком от спорта уже сразу после Олимпийских игр: «Пока я так сразу вам не скажу. Пока так никто не скажет, потому что Олимпиада в августе, а чемпионат мира уже в мае (...) По нашим спортивным меркам это уже. Обычно он тоже где-то в июле-августе, то есть это еще год. А тут, грубо говоря, можно месяц-два передохнуть, и останется всего лишь четыре–пять месяцев».

При этом она отметила, что не готова остаться в спорте до Игр в Париже 2024 года.

«Да, всего три (года). Но нет. Понятное дело, что это в большей степени все шутки, но я бы хотела, допустим, чтобы некоторые девчонки из команды остались», – подчеркнула спортсменка.

Кроме победы в Токио, 31-летняя Ромашина завоевала олимпийское золото в группе в 2008 году в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро на ее счету было два золота в дуэте с Ищенко и в группе.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.