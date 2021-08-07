Украине указали на единственный способ «вернуть» Крым

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман выразила уверенность, что чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом» Киев должен помириться с двумя соседними странами и братскими народами.

Герман подчеркнула, что украинцам стоит навсегда забыть о своей «мечте», если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами, передает РИА «Новости».

«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», – сказала Герман в эфире телеканала «НАШ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».

Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.

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