Тимановская прояснила намерение получить политическое убежище

Депутат из Белоруссии назвал действия Тимановской запланированными

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала на Олимпиаду для реализации своего плана, а не для спортивных достижений, заявил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и белорусский депутат Александр Масейков.

«Человек долгое время уединялся, вел себя неестественно, сопоставляешь это с другими фактами, и складывается мнение, что на Олимпиаду Тимановская ехала не бороться и выступать, а у нее был какой-то свой план... Нужно было привлечь к себе внимание. Смотрим дальше – у нее семья уже уехала за границу (из Белоруссии). И когда Тимановская говорит, что ей хотелось бы поехать в Австрию, напрашивается вопрос: а чем ей Япония не нравится или Литва? Получается, что человек об этом думал, и был всего лишь найден повод, чтобы свои желания воплотить в реальность», – сказал Масейков РИА «Новости».

Он добавил, что Тимановская заботится только о себе и не задумывается о последствиях, которые могут повлечь ее действия для других белорусских атлетов. Также парламентарий отметил, что спортсменка могла бы пробежать эстафету, на которую ее звали.

«Какие проблемы? Ладно, если бы ей сказали марафон бежать. Может, я не большой специалист в легкой атлетике. Но у нас в гребле есть дистанция и 200 метров, и 500 метров, и 1000 метров. По крайней мере, если не победить, то достойно представить (страну). Если команда заявилась и не вышла на старт, то будут штрафные санкции», – сказал депутат.

Руководство сборной, вызывая ее на эстафету, не ставило перед Тимановской «высокие цели».

«Ничего страшного не случилось бы, если бы она чуть хуже выступила на своей дистанции, но поддержала команду. В спорте это практикуется», – отметил он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после ее критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.

Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.

По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.

МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

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