Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в «красной зоне» В народной программе «Единой России» создадут раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19 5 августа 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы». Среди предложений – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления. «Делать это нужно не на наших личных каналах в Facebook, «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», – сказал Проценко, слова которого приводятся на сайте «Единой России». К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Проценко. Они могли проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений. «Потому что я прекрасно понимаю, что у докторов, экспертов из ковидных госпиталей ресурсы не безграничны для этой просветительской работы», – отметил главврач больницы в Коммунарке. В свою очередь главный врач Инфекционной больницы Калининградской области Ольга Краснова предложила регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников. «Остаются пациенты, выписанные из стационаров, ослабленные после тяжелой болезни. Есть одинокие и пожилые люди. Пациенты, перенесшие ковид, оказываются в сложной ситуации, и им необходима помощь и соучастие не только близких (а иногда и их нет), но и разных специалистов: врача, социального работника, психолога», – сказала она. Также эксперты предлагают изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Речь идет об отмене требования об обязательном ношении противочумных костюмов для врачей. Эту инициативу поддержал замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам. «Предложение по возможности проведения вакцинации, например, медиков на местах работы, в стационарах, крайне важно. Мы его абсолютно поддерживаем. Другие предложения мы берем в работу. Это касается удлинения сроков антикоагулянтной терапии после выписки пациентов из стационаров и других вопросов. Обсудим их на рабочей группе по подготовке методических рекомендаций по ведению пациентов с ковидом, как мы это делаем обычно», – отметил Гриднев. Напомним, на площадке «Единой России» 28 июля состоялось обсуждение с экспертами и общественниками из профильных организаций предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. В партии уверены – качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан. Ранее по предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.

ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID 4 августа 2021, 17:24

Фото: Jane Barlow/PA/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

До конца сентября необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», – пояснил он, передает РИА «Новости». Эксперты ВОЗ уточнили, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года. Кроме того, отмечается, что в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно. Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию 5 августа 2021, 10:27

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram. Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. В РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в Eвропе 4 августа 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», – добавил он, передает ТАСС. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Во вторник стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран. Украина ужесточила правила въезда для россиян 5 августа 2021, 08:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан, передает РИА «Новости». По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины – получить хотя бы одну прививку. «Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», – сказал министр. При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию. Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Памфилова ответила на отказ БДИПЧ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму 5 августа 2021, 11:16

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Председатель ЦИК Элла Памфилова глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она. «Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», – говорится в письме Памфиловой директору БДИПЧ Маттео Мекаччи, передает ТАСС. Она выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий. «За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», – отметила председатель ЦИК России. Она также проинформировала директора БДИПЧ, что «Россией были направлены приглашения прислать наблюдателей на сентябрьские выборы международным и иностранным организациям и институтам, традиционно занимающимся такой деятельностью, ряд из которых уже подтвердил свое участие». При этом, обратила внимание глава ЦИК, «для всех приглашенных создаются равные условия». В то же время, подчеркнула Памфилова, если решение БДИПЧ окончательное, то «освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам». В письме председатель Центризбиркома подтвердила, что «ЦИК России неизменно приветствует и ценит вклад международных наблюдателей в совершенствование избирательных процессов в нашей стране». Она также заверила, что «ЦИК России и в рамках текущей избирательной кампании в стране будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, в том числе и с ОБСЕ». Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Ученые нашли способный лечить коронавирус цветок 4 августа 2021, 15:43 Текст: Наталья Ануфриева

Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении коронавируса, пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. В данном растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции, передает РИА «Новости». «Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», – рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад. Исследователи выявили и другие полезные свойства тимохинона: например, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка. В качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом. Кроме того, австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции. Ранее в Киргизии предложили бороться с COVID ядовитым корнем: в местных СМИ стала появляться информация, что в местных больницах коронавирусных больных лечат настойкой из иссык-кульского корня, более известной как аконит, затем внезапно это подтвердил в своих соцсетях лично президент Киргизии Садыр Жапаров. Позже выяснилось, что разлив настойки происходит прямо в государственной резиденции президента Киргизии «Ала-Арча». Более того – изобрел это «лекарство» сам Жапаров, когда в прошлом году сидел в тюрьме. Жапаров также заявил, что якобы вылечил им от коронавируса тысячу заключенных. До этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать против COVID корень солодки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме дали оценку отказу БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы 5 августа 2021, 00:42 Текст: Антон Антонов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». По его словам, «всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам». Он заявил, что «у нас свои выборы, свои законы и свой путь», которые необходимо «уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме». «А деление на «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» демократии мы не признаем и никогда не признаем», – приводит его слова РИА «Новости». Вице-спикер напомнил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России. При этом организация ссылается «на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась». Отмечается, что «структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения». Так, подобная ситуация произошла в 2007 году. Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек». «Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла», – заявил он. Пискарев сказал, что «решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на выборы в России находится в русле рекомендаций не признавать итоги предстоящих выборов в России». Он заявил, что отказ структур ОБСЕ «воспринимается с недоумением», ведь Россия входит в организацию и «открыта для наблюдения». Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Иммунолог рассказал о влиянии температуры после вакцинации на антитела 5 августа 2021, 09:20 Текст: Наталья Ануфриева

Считается, что высокая температура после вакцинации от коронавируса говорит об эффективности иммунного ответа, однако это не всегда так, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Крючков отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса – не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений, это могут быть и «уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ», передает радио Sputnik. «Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы», – пояснил иммунолог. При этом напрямую данные явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления. «Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – пояснил Крючков. Кроме того, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач. Ранее был спрогнозирован срок формирования коллективного иммунитета к COVID в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки решения проблемы с задержками поставок вторых доз вакцины «Спутник V» 4 августа 2021, 20:38 Текст: Елена Мирошниченко

Благодаря увеличению мощностей производства в августе будут разрешены проблемы с задержками поставок второго компонента вакцины «Спутник V», сообщается на сайте российской вакцины. «Команда «Спутника V» подтверждает, что, благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцины, временные задержки с поставкой второго компонента, которые произошли в связи с введением новых мощностей, будут полностью устранены в августе», – приводит сообщение ТАСС. Ранее стало известно, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories. «Единая Россия» передала Минпросвещения реестр нуждающихся в капремонте школ 4 августа 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения создадут центр по контролю за программой капремонта школ в регионах с участием экспертов и родительского сообщества. В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. «Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», – приводятся на сайте ЕР слова Турчака. Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы – от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ. «Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», –подчеркнул Турчак. Сельская школа порой выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. «Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, но и наполнить ее новым содержанием», – подчеркнул он. Одним из таких объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области. Здесь помимо капремонта в рамках партпроекта будет построен ФОКОТ. «Будет ядро такое – образовательное, спортивное, появится возможность разгрузить и очередь по местам в детских садах», – сообщил Турчак. Обновление школ в регионах позволит решить и кадровую проблему, уверен губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев. «Огромный стимул для молодых педагогов приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров в сельских школах», – заявил он. В регионе одной из первых в программу капремонта вошла школа в поселке Лальск Лузского района. «Остро стоит проблема износа инженерных коммуникаций, замены окон. Мы очень надеемся на программу партии, которая, я надеюсь, поможет нам в ремонте школы», – сказал директор учебного заведения Андрей Зарубин. Средства на проектно-сметную документацию для ремонта здания будут предусмотрены в бюджете Кировской области, отметил губернатор Игорь Васильев. Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД. «Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжемся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию», – сказал он. В целом начиная с 2022 года будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке «Единой России». За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» в Госдуме окажет Правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ. В Таиланде задержали продававшего несуществующие вакцины от COVID мужчину 4 августа 2021, 21:16 Текст: Дарья Григоренко

Полиция Таиланда задержала мужчину, который успешно продавал в тайскоязычных социальных сетях три месяца несуществующие вакцины от COVID-19, сообщили в управлении таиландской полиции по борьбе с киберпреступностью. 45-летний гражданин Таиланда размещал свою рекламу на нескольких аккаунтах в социальных сетях: он утверждал, что импортирует через частные больницы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna из США и вакцину Sinopharm из КНР, доступа к которым, на самом деле, не имел, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-версии газеты Bangkok Post. В национальной программе вакцинации населения в Таиланде пока используются только препараты китайской компании Sinovac и таиландского завода компании AstraZeneca, причем иммунизация проводится бесплатно. В настоящее время этих вакцин поступает в распоряжение минздрава страны недостаточно. Кроме того, многие жители Таиланда хотят привиться другими вакцинами – мРНК-вакцинами из США и Европы, вакциной Sinopharm из Китая или российским препаратом Sputnik V. Кроме того, отмечается, что мошеннику, задержанному в провинции Прачинбури в 170 км на восток от Бангкока, за три месяца деятельности удалось собрать более 200 тыс. таиландских бат (шесть тыс долларов) с 50 клиентов. По словам полицейских, допросивших задержанного, полученные деньги он тратил на жизнь и интернет-игры. Выяснилось также, что мужчина был в сентябре 2020 года досрочно освобожден по амнистии из заключения, которое отбывал по статье о мошенничестве в интернете. Ранее интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае. ВОЗ зафиксировала снижение случаев COVID в России 4 августа 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». «Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение», – приводит ее слова ТАСС. Она добавила, что «сейчас репродуктивный номер, этот номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении, он сейчас в России ниже 1, и это хорошо. Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 161 715 человек. В ЕР сообщили о подешевевшем «борщевом наборе» в регионах 4 августа 2021, 17:27 По всей стране при участии «Единой России» созданы рабочие группы, контролирующие стабилизацию ситуации с ценами на сезонные овощи, заявил зампред Госдумы. Заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах, передает слова депутата сайт ЕР. «Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок», – рассказал Гордеев. Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Среди передовиков – Брянская область (там провели более 500 рейдов), Курская, Ярославская область, Республика Крым и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ. Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. «По данному направлению отличаются Республика Крым, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область, которыми проведено уже несколько десятков встреч», – отметил Гордеев. Более чем 80 регионами все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. «По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тыс. ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого» набора» было продано 4,2 тыс. тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% – лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», – сказал замминистра. Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой» набор взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах состоялось почти 4,2 тыс. рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1,2 тыс. дополнительных ярмарок с конца июля. Предложенные «Единой Россией» и правительством меры приносят результаты, отмечают в регионах. В Липецкой области удалось добиться снижения цен в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы «Единой России» договорились, что наценка на сезонные овощи в торговых сетях там будет минимальной – 10-15%. Заметно снизилась цена на овощи в Нижегородской области: картофель подешевел на 22% – до 36 рублей за килограмм, лук репчатый – на 7%, до 30 рублей, морковь – на 4%, до 58 рублей за килограмм. Первая сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дзержинске, в ближайшее время они будут открыты в других районах и городах региона. В Калужской области наблюдается тенденция к снижению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей нет. Жители региона могут приобрести фруктовую и овощную продукцию из Ростовской, Московской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Крыма. Стабилизации ситуации с ценами в регионе объясняют ограничениями торговой надбавки – она не может превышать 10% на отдельные товары. 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. На совещании с членами правительства 21 июля президент России Владимир Путин поддержал предложения ЕР и кабмина по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы. За сутки в России выявили 23,1 тыс. случаев коронавируса 5 августа 2021, 11:07

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3227, Санкт-Петербурге – 1911, Московской области – 1287. Всего в стране выявлено 6 379 904 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 700 212 человек, из них 20 370 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В мире выявлено более 200 млн случаев коронавируса 5 августа 2021, 05:35 Текст: Антон Антонов

Свыше 200 млн случаев коронавируса выявлено по всему миру, скончались более 4,2 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Зафиксировано 200014602 случая COVID-19, умерли 4252873 человека. По всему миру поставлено более 4 млрд доз вакцин против COVID-19, передает РИА «Новости». Напомним, длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе.