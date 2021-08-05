Выборы-2021: Шойгу назвал честью право возглавить список ЕР, эсеры придумали «южнорусскую сиесту» Эксперт: Европа капитулировала в поддержке российской оппозиции 5 августа 2021, 14:02 Текст: Елена Лексина

«Это решение не повлияет ни на общее количество международных наблюдателей, ни на ход голосования», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ привыкло выдавать себя за единственного международного наблюдателя за выборами. Но это не так. Помимо этой организации, есть наблюдатели из ЕАЭС и из других стран», – заметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян. Он также подчеркнул, что несмотря на отказ БДИПЧ прислать наблюдателей на выборы в Госдуму, в целом присутствие международных наблюдателей в разных регионах страны не отменяется. «А их количество, скорее всего, останется неизменным за счет передачи квоты другим организациям. Есть определенные требования, связанные с эпидемиологической ситуацией, но они вполне выполнимы. И те наблюдатели, которые действительно хотят приехать на выборы, смогут это сделать», – полагает эксперт. Более того, Кирьян заметил, что количество международных наблюдателей, даже с учетом отказа БДИПЧ, будет примерно в десять раз больше, чем на выборах в США. «Это объясняется различиями в сложившихся традициях наблюдения за иностранными выборами. В России всегда количество международных наблюдателей было внушительным», – объяснил он. Собеседник подчеркнул, что это далеко не первый отказ БДИПЧ от наблюдения за выборами в России. «Такое случается редко, но это не уникальное явление. К тому же это не сильно влияет на саму процедуру голосования», – уверен Кирьян. Он напомнил, что в 2007 году БДИПЧ также отказалось от наблюдения за парламентскими выборами в Госдуму. «Кроме того, у нас есть независимый корпус наблюдателей со стороны системной и несистемной оппозиции. Они всегда отслеживают ход голосования на конкретных избирательных участках. И если замечают какие-то недочеты, сигнализируют об этом. Здесь позиция БДИПЧ также не имеет значения», – отметил Кирьян. «Однако мнение Бюро учитывает ЕС, чтобы сформировать свою оценку результатов голосования в России. В этом смысле отказ БДИПЧ может означать некоторую капитуляцию Европы в поддержке российской оппозиции. В результате выводы будут делаться не за счет наблюдения, а на основе косвенных информационных сообщений и информации, которую сложно проверить», – заключил он. Напомним, ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ. При этом она уточнила, что если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям. «Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», – говорится в письме Памфиловой директору БДИПЧ Маттео Мекаччи, передает ТАСС. В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал он в Telegram. Ранее политолог Владимир Шаповалов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Бюро уклоняется от наблюдения за сентябрьскими выборами, чтобы потом включиться в кампанию по критике их результатов».

Раймонд Паулс: Кому сегодня нужны такие, как Пугачева 4 августа 2021, 18:32

Фото: Владимир Старков/ТАСС

Композитор Раймонд Паулс рассказал, что на сегодняшний день к публике необходим другой подход, в то время как раньше с певицей Аллой Пугачевой они создавали «что-то мелодичное», что сейчас, по его словам, считается старомодным. «Вообще, сегодня нужен другой стиль и другой подход. В 80-е годы мы делали с Пугачевой что-то мелодичное – людям нравилось, а сейчас говорят, что это старомодно – посмотри, мол, на рэперов. Не понимаю, как такая бездарь, как эта... как ее... Бузова, может стать мультимиллионером?! Но она же через интернет к каждому в уши залезет. И кому сегодня нужны такие, как Пугачева?!» – рассказал он в интервью новостному порталу Латвии delfi.lv. Также Паулс рассказал, что понимает, как песня станет хитом. По его словам, «самое важное как в кино, так и в театре, чтобы что-то вышло за двери и пошло в люди». «Был такой классик советской эстрады Дунаевский – у него из каждого фильма что-то люди пели. Удается это мне? Не знаю... Никто этого заранее не знает. Я же сто раз рассказывал, что Пугачева «Миллион алых роз» петь не хотела – сказала, что это слишком простенькая мелодия для нее. Так же было и с «Листьями желтыми» – наши местные сказали: это мы петь не будем. Получилось наоборот. Как ни странно, перевод «Миллиона алых роз» вышел во всех азиатских странах, начиная с Японии, потом был китайский и корейский – все пели», – поделился он. Паулс отметил, что ему помог его «выход на русский рынок». «Встреча с Вознесенским, Евтушенко. Великие люди, совсем другой подход к стихам. Они стадионы в свое время собирали – сейчас такое невозможно... Латышский текст – это мой долг, мой язык, это надо писать, но выйти с ним на международный уровень почти невозможно», – поделился композитор. Ранее Паулс заявил, что российская публика отзывчивее, чем латышская. Белоруссия показала, как Литва травит мигрантов собаками 4 августа 2021, 18:15 Текст: Дарья Григоренко

На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. «Сегодня на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь», – пояснили в ведомстве, передает БелТА. В погранведомстве также уточнили, что «иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак». Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения, проинформировало ведомство. Также Госпогранкомитет распространил видеозапись с пострадавшими. Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки. В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении. Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко. МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку 5 августа 2021, 03:22

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Международный олимпийский комитет заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде. Как пишет «Чемпионат», речь, в частности, идет о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК заявил, что «дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх». Комитет «связывался с официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии». МОК сообщил, что «принимает соответствующие меры». Международный олимпийский комитет «приветствуем то, что Токио–2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр». Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца 4 августа 2021, 19:38

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. «На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by. Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны. Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством. Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки. В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении. Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко. Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских 4 августа 2021, 17:05

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Текст: Елена Мирошниченко

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР). В ходе церемонии награждения диктор представил украинок как представителей Russian Olympic Committee, передает ТАСС. «Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – рассказала российская синхронистка Светлана Колесниченко. Ранее стало известно, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620). ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID 4 августа 2021, 17:24

Фото: Jane Barlow/PA/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

До конца сентября необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», – пояснил он, передает РИА «Новости». Эксперты ВОЗ уточнили, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года. Кроме того, отмечается, что в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно. Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США 4 августа 2021, 18:47

Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery

Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км. Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением. В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4. В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton. Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию 5 августа 2021, 10:27

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram. Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам 5 августа 2021, 04:09

Фото: Pavlo_bagmut/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство. Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС. Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ. Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий». Эксперт оценил прогноз Чубайса о революционной смене элит 4 августа 2021, 14:54

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Анастасия Куликова

«Появление новых источников энергии в ближайшие годы вряд ли сможет изменить конфигурацию элит в мире», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление Анатолия Чубайса о грядущей смене мировых элит из-за революции в энергетике. «В последнее время Анатолий Борисович высказывается строго по повестке Демократической партии США, что вызывает определенные вопросы к этому деятелю», – отметил политолог Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Чубайс ранее много говорил о том, что «человечество в ближайшее время научится хранить энергию в промышленных масштабах». «Однако мы до сих пор этому не научились», – указал собеседник. По мнению Дробницкого, энергетика, несомненно, будет участвовать в следующем технологическом рывке. «Однако не нужно надеяться на мельницы и солнечные батареи, тем более на этаноловое топливо. На мой взгляд, новая уникальная российская ядерная установка с замкнутым топливным циклом – это действительно подход к новому энергетическому уровню развития и вообще обеспечения электроэнергетики. Подобные проекты в ближайшем времени принесут много новостей как для традиционных приверженцев топливно-энергетического комплекса, так и для тех людей, кто выступает за зеленую энергетику», – считает политолог. Дробницкий сомневается, что появление новых источников энергии в ближайшие годы повлечет за собой революционную смену элит. «Но когда те или иные страны сделают этот технологический рывок, тогда, полагаю, расклад в мире будет действительно другим. Не исключаю, что элит условного форума в Давосе, которых, как известно, Анатолий Борисович очень любит, никто слушать и не будет. В этом смысле Чубайс, возможно, предрек конец именно этим элитам». «Сейчас в энергетической сфере балом правят люди, сидящие на проблеме глобального изменения климата. И эта тема может толкнуть вперед новый инвестиционный цикл. Те инициативы, которые были озвучены, в частности, президентом России Владимиром Путиным, также показывают, что руководство России рассматривает глобальное изменение климата как возможность для нового инвестиционного цикла. На фоне замедления роста мировой экономики, начала долларовой инфляции – это неплохой толчок, – подчеркнул Дробницкий. – Россия при этом также вкладывается и в другие серьезные проекты». «При этом те люди, которые уверенно рассуждают о последствиях революции в энергетике, скорее отыгрывают некую политическую повестку и, может быть, даже заказ, нежели рассказывают миру о сокровенных знаниях», – предложил Дробницкий. Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции. Об этом сообщает РБК по ссылкой на копию соответствующего письма. По прогнозу Чубайса, не позже конца 2020-х годов сформируется новая мировая элита XXI и, вероятно, XXII веков. При этом мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX века». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», – указал Чубайс. По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы – промышленной революции XVIII–XIX веков» – «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато есть отличие «в скорости – она займет всего около 30–50 лет», считает Чубайс. На этом фоне российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией, однако она же открывает перед страной и новые возможности. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», – говорится в письме. Ранее стало известно, что Германия и США установили климатическо-энергетическое партнерство и теперь будут вместе бороться за углеродную нейтральность, разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, а также содействовать энергопереходу в развивающихся странах. Несмотря на это, Западная Европа, возглавив «зеленую» революцию и рассуждая о планах по энергопереходу, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля. МОК отреагировал на поведение бразильцев во время игры с российскими волейболистками 5 августа 2021, 12:29

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Международный олимпийский комитет серьезно относится к соблюдению правил поведения на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, заявили в пресс-службе МОК, комментируя инцидент с бразильской делегацией во время волейбольного матча со сборной России. В МОК заявили, что просят «всех лиц, аккредитованных и присутствующих на Олимпиаде, продолжать следовать правилам поведения, в которых содержатся максимально четкие рекомендации о том, как свести к минимуму риск заражения COVID-19», передает РИА «Новости». «В местах проведения мероприятий есть объявления, напоминающие людям о контрмерах COVID-19, и даже могут быть конкретные указания людям, если возникают повторяющиеся проблемы с конкретными лицами и группами. Мы относимся к этому очень серьезно», – добавили там. В среду женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в четвертьфинале Олимпиады. Волейбольный турнир проходит без зрителей, а громкая звуковая поддержка запрещена организаторами. Однако во время этого матча многочисленная бразильская делегация громко поддерживала национальную команду на трибунах, а также ухала и свистела во время подач волейболисток сборной России. Ранее Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе. Газпром сменил свой адрес 4 августа 2021, 18:51 Текст: Алексей Дегтярев

Газпром официально сменил свой адрес на Петербург, завершена процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц», – цитирует сообщение «Фонтанка». Новым официальным адресом компании теперь стал Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1 (МФК «Лахта Центр»). Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию 5 августа 2021, 10:50

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Канделаки ответила возмущенному роликом с участием Захаровой немецкому журналисту 5 августа 2021, 12:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила реакцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта на видеоролик официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью Press. «Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара – это просто сигара», – написала Канделаки в Telegram. «Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, вы себя лучше знаете. О чем это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства», – добавила она. Она рекомендовала Зеппельту заняться спортом и выплеснуть свою злобу в спортзале. «И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», – отметила Канделаки. «Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов. Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны (и это видел весь мир), я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», – добавила она. «Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю вам для настроения цитату Федора Михайловича: «Красота спасет мир». Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счет», – заключила Канделаки. Ранее Захарова выложила в Telegram ролик, в котором она желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а соперникам обещает: We will ROC you. Стартовые кадры ролика, где Захарова бьет по манекену с надписью Press, подверглись критике со стороны западной прессы, передает РИА «Новости». На этом фоне Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету. «МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», – возмутился журналист. США и «Бухарестская девятка» обсудили «Северный поток – 2» 5 августа 2021, 01:59

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с послами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии), сообщил Совет нацбезопасности при Белом доме. Обсуждались политика и деятельность США в регионе. Вашингтон рассказал странам «Бухарестской девятки» о своем подходе к «энергетической безопасности в Центральной Европе». В частности, речь шла о «мерах по устранению рисков, связанных» с газопроводом из России в Германию «Северный поток – 2». Кроме того, Салливан проинформировал собеседников о «предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского» и «обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии». Также советник президента США «предоставил обновленную информацию о взаимодействии» Вашингтона и Москвы, передает ТАСС. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД