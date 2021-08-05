Шойгу проверил ход работ над беспилотником «Охотник» в Новосибирске

Глава Минобороны Сергей Шойгу ознакомился с ходом работ над новым тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник» во время посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ).

Дрон создается на мощностях НАЗ. Пояснения относительно процесса дал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Сотрудники НАЗ проводят опытно-конструкторскую работу по изготовлению опытных образцов С-70, передает ТАСС.

Отмечается, что тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения.

В четверг Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО), он проверит исполнение гособоронзаказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ), а также проинспектирует производственные мощности предприятия. Кроме того, Шойгу заслушает доклад командования ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет.

Накануне в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57.