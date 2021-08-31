США назвали условие помощи талибам

Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе.

«Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова.

Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.