Американцы оценили фото покидающего Афганистан последнего солдата США

Зрители американского телеканала Fox News оценили фотографию с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, отметив, что США провалили операцию.

«Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту «Титаника», готовящегося сесть в спасательную лодку», – выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt, передает РИА «Новости».

«Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство», – возмутился AmericaFirstSteve.

«Последний солдат, покинувший Афганистан, – это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат», – отметил CosmicCowboy.

«Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китай и России. Американские военные, бегущие под натиском Талибана, не добавляют этим угрозам убедительности», – подытожили комментаторы.

In awe of our Sky Dragon Soldiers.



This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy.



Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M — XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 30, 2021

Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).