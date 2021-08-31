Мошенники начали обманывать россиян через фейковые сайты театров

В России в десять раз увеличилось число поддельных сайтов театров: ресурсы выглядят, как настоящие, но продают фальшивые билеты на спектакли, сообщили эксперты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

В начале лета специалисты по кибербезопасности обнаружили 32 ссылки на подобные ресурсы, к концу лета их количество увеличилось до 351, передает РБК.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники подделывают сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова, детского театра «Аквариум».

Как сообщает «Ридус», сайты выглядят как настоящие, там есть актуальная афиша и описания спектаклей. В пресс-службе Московского театра комедии рассказали, что чаще всего обманутые люди звонят с жалобами из регионов.

Представитель Театра сатиры жалуется на отсутствие технической возможности быстро блокировать такие ресурсы.

«Мы регулярно, как минимум раз в месяц, отправляем хостинг-провайдерам жалобы на сайты-клоны, выдающие себя за официальный сайт театра, но если такой сайт вносит правки и заявляет, что просто предоставляет информационные услуги по открытым источникам, – провайдеры их не трогают, потому что с правовой точки зрения они находятся в серой зоне», – заявил он.

Ранее в Google Play были найдены вредоносные приложения, использующие тему социальных выплат, их нашли эксперты «Лаборатории Касперского».