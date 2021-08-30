В Партии пенсионеров предложили Социальный кодекс для регуляции социальной сферы

Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса, регулирующего и структурирующего социальную сферу, заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе заседания круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске.

«Социальные обязательства развитого государства должны не только неукоснительно исполняться, но и расширяться, становиться все более широкими и всеобъемлющими. Поэтому в России необходимо создание Социального кодекса, – приводятся слова Казакова на сайте партии.

Он убежден, что социальная сфера имеет для современных общества и государства основополагающее значение. Однако правовые нормы, регулирующие ее, никак не структурированы, нигде не объединены, существуют независимо друг от друга. «Зачастую о существовании некоторых положений не знают даже субъекты, которых они непосредственно касаются. Самой такой сферы, как социальное право, в России не существует», – сказал Казаков.

«Также следует признать, что наши чиновники и законодатели привыкли решать проблемы ограниченности бюджетных средств за счет первоочередного сокращения социальных статей. Это не дает сиюминутного видимого положительного эффекта, требует значительных регулярных расходов, часто затрагивает очень узкие и немногочисленные социальные группы, которыми, с точки зрения чиновников, можно пренебречь», – добавил он.

По мнению Казакова, сегодня бюрократия всех уровней во избежание общественного недовольства осуществляет урезание (оптимизацию) социальных льгот не одновременно, а постепенно, поэтапно. Отменяются или изменяются отдельные документы, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы.

«Власть сменяема, и новый чиновник, пришедший на место предыдущего, вновь по неумолимой административной логике встанет перед соблазном сэкономить на социальной сфере, а моральных оснований отказаться от реформ у него уже нет. Не он ведь обещал, а кто-то когда-то. Он, может быть, об этих обещаниях и не знает», – пояснил свою точку зрения спикер.

Партия пенсионеров убеждена, что закрепление всех социальных выплат и льгот в едином документе – Социальном кодексе – затруднит попытки уменьшения социальной защиты населения. Изменить единый кодифицированный закон гораздо сложнее, чем незаметно скорректировать несколько малоизвестных разрозненных нормативных актов, зачастую просто ведомственных инструкций, подчеркивают в политическом объединении.

Особенную значимость будет иметь то, что каждый получит возможность без приложения сверхусилий сравнить изменение объема социальных льгот на любом временном промежутке.

«Даже сам по себе факт изменения именно кодекса, тем более социального (а не одного из тысяч законов и подзаконных актов), – это действие, которое будет привлекать внимание как средств массовой информации, так и общества в целом. В такой ситуации принятие необдуманных решений со стороны законодательной и исполнительной власти будет затруднено. Принимаемые решения получат широкое общественное обсуждение и станут более выверенными», – указал Казаков.

По его словам, зафиксированное в Конституции определение Российской Федерации как социального государства ни в коем случае не может означать замороженное статичное положение. Чем больше развивается общество и государство, тем сложнее его структура, тем больше в нем социальных групп, тем более совершенной и разнообразной должна быть социальная политика. Отсутствие развития социальной системы означает стагнацию во всех сферах жизни, прежде всего в экономике.

«Социальная политика – это мощнейший инструментарий взаимодействия власти и общества. Его можно и, более того, жизненно необходимо использовать. Сегодня же мы находимся в положении врача, который потерял стетоскоп, шприц взял не того размера, а скальпель забыл дома. Социальная система государства - это не абстрактное понятие и не узко понимаемая в бытовом сознании банальная помощь обездоленным, а, главным образом, инструмент взаимодействия государства и общества. Это практический инструмент непосредственного воздействия на экономику, демографию, межнациональные отношения, на все сферы жизни», – сказал политик.

Участники круглого стола поддержали точку зрения Партии пенсионеров о том, что социальная политика в регионах России юридически оформлена еще хуже, чем на федеральном уровне.

По их мнению, зачастую социальные программы действуют на основе некой традиции или вообще устных распоряжений. Несмотря на то, что необходимость в таких документах на местах осознается давно, сама разработка с нуля единой системы социальной поддержки неподъемна для большинства субъектов Российской Федерации. Принятие же региональных социальных кодексов по образцу уже разработанного и принятого государственного будет естественным процессом и не займет много времени, особенно если будет поощряться из центра.