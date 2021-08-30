В ЕС захотели ограничить въезд из США

В Евросоюзе задумались о том, чтобы рекомендовать временный запрет на въезд без особой срочности для американских граждан, пишут СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Чиновники в ЕС начали обсуждать это предложение из-за выросшего числа случаев инфицирования коронавирусом в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Занимающая пост председателя ЕС Словения призвала включить в «запретный» список, кроме США, еще и другие пять стран, откуда разрешены необязательные поездки.

Соединенные Штаты на текущий момент лидируют по числу заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. По данным университета Хопкинса, в стране заразились более 38,7 млн человек, умерли свыше 637 тыс. человек.