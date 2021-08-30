В Китае назвали символ дерзости и отваги русских

МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру

Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США. С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Лукьянцев подчеркнул, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране.

«В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер», – добавил он.

В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи, либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.

Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.

Лукьянцев добавил, что масштабная кампания США по охоте за гражданами России за рубежом началась с момента ареста Бута. «Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию России. Он стал жертвой произвола и одним из первых наших граждан, который как раз в 2008 году был схвачен американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экстрадирован в США. И как раз нужно сказать, что с момента ареста Виктора Бута и началась масштабная кампания США по поиску, по охоте за нашими гражданами за рубежом», – подчеркнул дипломат.

По словам Лукьянцева, общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, достигает 9218 человек. «Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», – сказал он.

Уточняется, что эти цифры приблизительны и не носят исчерпывающий характер, так как в ряде государств действуют очень жесткие ограничения по таким вопросам, как защита персональных данных, поэтому они не могут разглашать эти данные.

«Ряд стран имеет определенные ограничители политического характера, и поэтому они не разглашают такую информацию. Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах. То есть они не заинтересованы в том, чтобы разглашать информацию о том, что у них какие-то проблемы с пенитенциарными органами в зарубежных странах», – сказал дипломат.

По его словам, если проводить неформальный рейтинг государств, где наибольшее число наших соотечественников находится под определенными ограничениями в связи со своим процессуальным статусом, то большинство этих стран – это как раз те, которые имеют достаточно большую русскую и русскоязычную общину. Это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.

Напомним, Бут уже 13 лет провел в тюрьме. Он был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году – приговорили к 25 годам тюрьмы.