Россиян предупредили о заморозках в ряде регионов

Заморозки прогнозируются на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале, легкий мороз ожидается в Тюменской и Омской областях, в центре Европейской России пока без заморозков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Заморозки определяют наступление осени. В последние два дня лета заморозки будут во многих регионах. На севере Европейской России - это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до -3 градусов. Но более важно, что заморозки до -2 градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он уточнил, что в Оренбургской области, Башкирии и Удмуртии также будут заморозки.

«На юг Тюменской области и в Омской области температура упадет до -5. Это уже не заморозки, а легкий морозец», – сказал Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, заморозки будут наблюдаться с 29 августа по 1 сентября. Вильфанд уточнил, что в центре Европейской России заморозки пока не прогнозируются.

Напомним, в июле на перевале «Дедушкина лысина» на трассе «Колыма» в Магаданской области выпал снег.