Руководитель полета российского сегмента рассказал о «дышащей на ладан» МКС

Системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

«В декабре прошлого года я делал доклад на Совете РАН по космосу, где совершенно обосновано говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя. На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета «Роскосмоса», где отмечалось, что станция дышит на ладан», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно. «Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», – сказал он.

По словам Соловьева, РКК «Энергия» приступила к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции, финансирование которого начнется с января 2022 года. По словам генконструктора, сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.