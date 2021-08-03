В МИД России оценили ситуацию с визами российских дипломатов в США

США действуют вне правового поля в ситуации с визами российских дипломатов в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я могу сказать, что это не какой-то новый выпад США, это история старая, о который мы неоднократно говорили. Речь идет о том, что, как вы знаете, они по большому счету действуют вне правого поля в отношении российских дипломатов», – сказала Захарова на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», комментируя ситуацию с продлением виз российским дипломатам в США, передает РИА «Новости».

Она также напомнила об изъятии российской дипломатической собственности в США и «бесконечных высылках российских дипломатов» без повода. Захарова также отметила, что ограничение сроков виз для дипломатов России в три года не действует для сотрудников диппредставительств других стран.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».

Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.

В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.