Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России

В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией.

Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости».

Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример.

«Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt.

«Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083.

Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма.

«Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628.

«Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель.

Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов.

«Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них.

«На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael.

«Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.