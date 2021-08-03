Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США

|
3 августа, вторник | Последнее обновление — 12:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России выявили 22 тыс. случаев коронавируса
Разделы
Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре».
Подробности...
Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы.
Подробности...
Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам.
Подробности...
Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...
В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Президентских договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию в отношениях к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя спор между послом России в Вашингтоне и главой пресс-службы Госдепа относительно условий работы диппредставительств обеих стран.
«Спор обусловлен не только тем, что со стороны Вашингтона кто-то намеренно срывает женевские договоренности двух президентов, но и тем, что дипломатический кризис вызван большим количеством накопившихся взаимных претензий», – полагает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
Политолог напомнил, что еще накануне саммита в Женеве ситуация осложнилась высылкой российских дипломатов из США, а также запретом на наем российского персонала в американском посольстве. «Все это серьезно ухудшило положение дипломатов», – указал Тимофеев.
«Ситуация зашла настолько далеко, что выйти из состояния инертности с помощью одной встречи на высшем уровне очень сложно, – считает эксперт. – Для этого требуются определенные сигналы по линии профильных ведомств обеих стран. По всей видимости, трудность кроется в вопросе политического престижа – кто-то все-таки должен сделать первый шаг. При этом каждая сторона опасается, что если этот шаг сделает она, то противоположная сторона воспримет его как слабость и некую уступку, на которую можно не отвечать».
«Именно поэтому в данном вопросе сохраняется напряженность. Договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию к лучшему», – пояснил собеседник.
Что касается российско-американского диалога в целом, то повестка переговоров и до Женевы была достаточно узкой. В настоящее время она сводится к вопросам стратегической стабильности, разговору о безопасности в киберпространстве и некоторым другим аспектам. «Но и в этих сферах диалог идет непросто», – указал политолог.
В такой ситуации, по мнению Тимофеева, России следует сосредоточиться на собственных проблемах и по возможности дистанцироваться от американо-китайского противостояния. «Но как великая держава, Россия не может игнорировать развитие событий на этом направлении. Китай и США – наши соседи. Поэтому Москва будет внимательно следить за тем, что происходит в отношениях Вашингтона и Пекина», – убежден эксперт.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова в Facebook.
Кроме того, Антонов отметил, что «вопреки пониманиям, достигнутым на Женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим».
Также Антонов заявлял, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».
Также он заявил, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами.
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о создании «худшего кошмара» для России
|
|
Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.
По словам журналиста, многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими, передает РИА «Новости».
Осборн также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать «самолеты-невидимки». Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет дли них чрезвычайно сложной, добавил он. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет «худшим кошмаром» для России, подытожил журналист.
Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов – концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, – скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности.
Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться М=17 (число Маха). Дальность – до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом Россия пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС.
США попросили 24 дипломата России покинуть страну в течение месяца
|
|
США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости».
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Госдеп заявил о «неправильных» высказываниях Антонова о высылке дипломатов
|
|
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».
«Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз российских [дипломатов] – в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», – приводит слова Прайса ТАСС.
Ранее в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК
|
|
Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.
При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».
Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».
«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
В РУСАДА ответили на нападки главы Антидопингового агентства США
|
|
Все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты», напомнил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.
«К сожалению, коллега не знает, что Всемирный антидопинговый кодекс основан на презумпции виновности. Статья 5 кодекса указывает на принцип тестирования, по которому каждый спортсмен в любое время может быть уведомлен антидопинговым агентством о необходимости сдать тест. Именно каждый спортсмен. Допинг-тестирование основано на принципе вероятностной выборки, учитывающей критерии риска употребления запрещенных препаратов. Мировое антидопинговое регулирование построено именно на презумпции виновности, и каждое антидопинговое агентство осуществляет тестирование, уже презюмируя риски употребления запрещенных препаратов, доказывая обратное, если из лаборатории приходит отрицательный результат», – заявил Буханов, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «сам процесс допинг-тестирования – это процесс получения неопровержимых лабораторных доказательств «чистоты» спортсмена. Все олимпийцы всего мира на равных условиях получают доступ к Играм, когда мировая антидопинговая система получает неопровержимые доказательства «чистоты» спортсменов».
Буханов добавил, что ему очень жаль слышать подобные умозаключения от таких руководителей, как Тайгарт. «РУСАДА отправляет допинг-пробы на анализ в ведущие европейские лаборатории, а также лаборатории североамериканского континента. Получается, что господин иностранный коллега хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов? Это довольно сильный, но не очень рациональный (с позиции здравого смысла) ход рассуждения. Господин иностранный коллега указывает: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом». Данная фраза является типичным примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплекой. Это именно всего лишь популистский прием утверждения несуществующего и игнорирования очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения», – сказал Буханов.
«Если возвращаться к решению Международного спортивного арбитража по поводу допинг-скандала прошлых лет, то все последствия (запреты) в соответствии с Международным стандартом соответствия Кодексу и решением суда были соблюдены применительно к настоящим Олимпийским играм, и это очевидно всем. Говоря о том, что запрет является фарсом, говоря о «недостаточности наказания», коллега ставит себя на роль Международного спортивного арбитража, а также на роль авторов Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, что всего лишь свидетельствует о больших моральных и логических допусках выступающего», – отметил он.
По словам Буханова, Тайгарт своими высказываниями в отношении российских олимпийцев хочет поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы в части лабораторных анализов. «Общеправовой принцип «каждый считается невиновным, пока иное не доказано» не применяется в мировом антидопинговом регулировании. Указывать подобное означает демонстрировать незнание Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов», – сказал Буханов.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.
Госдеп объяснил ограничение работы российских дипломатов в США
|
|
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
Прайс выступил с утверждением, что действия Госдепартамента США от 2 марта и 15 апреля якобы «были ответом» и, по мнению Вашингтона, преследовали цель по «привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) интересам», передает ТАСС.
«Мы не [преследовали цель] эскалации ситуации, не искали эскалации. Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия», – утверждает дипломат.
«Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», – заявил глава пресс-службы Госдепа США.
«На прошлой неделе мы объявили, что Госдепартамент ограничит длительность командировок большинства прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США максимум пятью годами. Конечно, это не касается всех [иностранных] миссий, – сказал Прайс. – Ограничение длительности [командировок] помогает нам сбалансировать взаимосвязь двустороннего утверждения дипломатов <…> в США и для американских дипломатов за рубежом».
На вопрос о том, почему в отношении российского посольства действует трехлетний лимит, представитель Госдепа ответил: «Я не могу комментировать, является [ли] это [ограничение] уникальным для российских дипломатов или нет». «Они [российские дипломаты] могут запросить продление [длительности командировок в США]. <…> Все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе». – добавил он. При этом Прайс не согласился с тем, что подобная практика является своего рода возмездием России.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Россия разрешила США пополнить штат посольства американцами
|
|
Российская сторона не запрещает Соединенным Штатам полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос о том, насколько соответствуют действительности утверждения американской стороны о том, что Россия так усложняет деятельность американских диппредставительств, что они не смогут выполнять некоторые функции, Антонов сказал: «Это абсолютно не так». «Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Мы готовы внимательно рассматривать все получаемые обращения», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал» посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей», – добавил российский посол, подчеркнув при этом, что «автоматизма здесь не будет».
«За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, – обратил внимание Антонов. – Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договоренностью».
«Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», – подчеркнул посол России.
Ранее Антонов обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков призвал конгресс США не смешить мир планами по «Северному потоку – 2»
|
|
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами.
«Северный поток – 2» превратился в крупный фактор мировой политики. Уже одно это доказывает, что роль России в европейских и мировых делах куда крупнее, чем пытаются доказать глупцы в США и Европе, рассуждающие о России как «региональной державе», – написал Пушков в Telegram.
Сенатор отметил, что ранее в эту «понятийную ловушку» попал экс-президент США Барак Обама, «раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику; затем ныне покойный сенатор (Джон) Маккейн; затем неудавшийся кандидат в президенты Митт Ромни, повторявший чужие глупости о России как «бензоколонке», поскольку собственных мыслей у него не было и нет; и, наконец, сонм неумных экспертов, пытавшихся встроиться в линию на принижение России».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«На деле «Северный поток – 2» и, по определению, энергетическая политика России превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием администрации США, конгресса США, Германии, Польши, стран Балтии и т.д. «Региональная держава»? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности – с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», – заключил Пушков.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».
До этого в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».
Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва сочла опасными слова американского адмирала об ударах в Черном море
|
|
Слова командующего ВМС США по Черному морю Роберта Берка о нанесении ударов опасны, это – попытка свалить ответственность за вероятную эскалацию с больной головы на здоровую, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую», – цитирует Грушко РИА «Новости».
Он отметил, что причиной усиливающейся напряженности в регионе является возрастающее присутствие США в непосредственной близости от российских границ.
Дипломат отметил, что восстановление профессиональных военных контактов между Россией и НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов.
«Первыми шагами к уменьшению такой опасности могло бы стать восстановление нормальных профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО и предметная реакция на предложение российских военных по деэскалации и совершенствованию механизмов по избежанию военных инцидентов, включая установление минимально разрешенных дистанций между боевыми самолетами и боевыми кораблями», – указал замминистра.
Напомним, Берк ранее заявил, что Россия якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми.
США ввели антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России
Минторг США намерен ввести антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея, следует из заявления ведомства.
Уточняется, что американское ведомство введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из этих стран, передает ТАСС.
Комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».
«В результате положительного решения комиссии минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и с Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», – сказано в документе.
США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты
|
|
Военно-воздушные силы США в очередной раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщают местные СМИ.
Издание The Drive сообщает, что тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии, РИА «Новости».
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По сообщениям военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить «ценные данные»: в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.
Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ писали, что AGM-183A якобы может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы –за 20 минут.
Ранее сообщалось, что двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Между тем в конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты.
В Кремле не согласились с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.
Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало известно в июле: российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».
Вступили в силу новые требования к посольству и консульствам США в России
С 1 августа работа посольства и консульств США в России должна соответствовать новым требованиям, согласно которым им запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, сообщают информационные агентства.
Сообщалось, что численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, передает РИА «Новости».
В конце июня посол Соединенных Штатов Джон Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что придется уволить 182 служащих.
Сделку по «Северному потоку – 2» связали со страхом США перед Китаем
Белый дом мог отказаться от санкций против «Северного потока – 2» из-за страха санкций со стороны других стран в отношении компаний США, пишут американские СМИ.
Колумнист Foreign Policy Элизабет Броу считает, что одна из причин, по которым США пошли на сделку с Германией, «связана с американскими компаниями», а не «с отсутствием симпатии к Украине». По ее мнению, в Вашингтоне опасаются, что «санкции США против компаний позволят другим странам вводить санкции против американских компаний» или приведут к тому, что компании убедят «перестать торговать в долларах».
Указывается, что санкции, которые уже применялись в отношении «Северного потока – 2», касаются, к примеру, страховщиков, а это «выходит далеко за пределы ситуации» с газопроводом, передает РИА «Новости».
«Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению», – отметила Броу, напомнив про «карательные» тарифы Пекина на австралийское вино и урезание импорта рыбы из Норвегии.
Броу предложила представить ситуацию, при которой компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от Филиппин на военно-морские патрульные корабли. Китай мог бы ввести санкции, следуя примеру США, которые ввели санкции из-за «Северного потока – 2», хотя тот и легален по российским и немецким законам.
По мнению Броу, «если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию». А без страховок США «могут попрощаться с функционирующим частным сектором». «А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции», – говорится в материале.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Слуцкий счел заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
|
|
Глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий назвал заявление адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасным, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе.
«Что же касается заявлений адмирала Берка – возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что слова адмирала США о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, – э то привычная для Вашингтона риторика и попытка в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».
Политик отметил, что слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России.
«Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется «провокацией». Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить», – заключил Слуцкий.
Напомним, Берк ранее заявил, что Россия якобы «провоцирует» Соединенные Штаты на нанесение удара в Черном море первыми.
Антонов обвинил Госдеп США в введении СМИ в заблуждение
|
|
Американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.
Таким образом Антонов прокомментировал высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Москвы для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.
«Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, – обратил внимание Антонов. – Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться».
В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|