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Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер
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Движение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.
Как сообщает агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Шойгу рассказал о роли военных США в распространении героина
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Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».
Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки».
Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.
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Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.
Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
МИД назвал причину поражения США в Афганистане
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Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.
«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».
При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он.
Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».
Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.
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В Афганистане уничтожены два боевика ИГ в результате удара США
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Два главаря террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России) ликвидированы, еще один ранен в результате авиаудара США в Афганистане, сообщил генерал-майор Хэнк Тэйлор на брифинге в Пентагоне.
«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ* были убиты, один ранен. Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», – цитирует ТАСС Тэйлора.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.
По его словам, США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которая остается динамичной.
«Угроза по-прежнему сохраняется. Ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени», – заявил он, подчеркнув, что США по-прежнему «намерены завершить операцию [по эвакуации] к концу месяца».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула
Войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы начали отходить», – сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в афганской столице, передает ТАСС.
Официальный представитель оборонного ведомства указал, что они по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, в то время как новые представители власти Кабула никак не вовлечены в этот процесс.
«Мы все еще отвечаем за аэропорт. Мы все еще отвечаем за безопасность в аэропорту. Что было правдой несколько дней назад, то и остается правдой сейчас: у талибов есть КПП вокруг аэропорта, <...> но они не находятся в аэропорту, выполняя роль в обеспечении безопасности или вроде того», – сказал он.
В свою очередь генерал Хэнк Тэйлор добавил, что США собираются управлять аэропортом до конца миссии.
Кирби отметил, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которые остаются серьезными. При этом Вашингтон все еще настроен завершить операцию по выводу войск к 31 августа. По состоянию на 28 августа, из Кабула были эвакуированы 5,4 тыс. граждан США, всего вывезены из Афганистана 117 тыс. человек, большинство из которых афганцы, добавили в Пентагоне.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Британия эвакуировала из Афганистана всех своих военных
Из Афганистана вылетел последний самолет с британскими военными, сообщило Минобороны Великобритании.
Ведомство в Twitter поблагодарило «всех, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать самых уязвимых гражданских лиц».
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Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. На заседании СБ ООН в понедельник Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.
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Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной
На Западе «удивительно формулируют свое отношение» к ситуации в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, «они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Захарова назвала такую позицию «очень неординарной, учитывая, сколько возможностей сделать выводы было за последние 10, 15, 20 лет» у «западных партнеров». Представитель МИДа отметила, что «в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
При этом Москва давно предупреждала об опасности насильственной «демократизации» Востока, так что теперь заявления Запада «странно слышать», сказала Захарова. «Нужно начать не с переваливания ответственности... А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась», – заявила она.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Российский посол назвал «потенциальный нарыв» в Афганистане
Ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» (запрещено в России) придерживается линии на мирное урегулирование, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Ситуация вокруг Панджшера – это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <...> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала – что в Панджшере нужно мирное урегулирование», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, между диппредставительствами России и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза граждан из страны. Жирнов добавил, что никаких проблем во взаимодействии стран по этим вопросам нет. «Единственное, они попросили нас сдвинуть сроки. Мы к этому с пониманием полностью отнеслись», – добавил он.
«Политический контакт с американцами по Афганистану не прекращается, потому что процесс урегулирования не закончен. Он просто вступил в новую фазу, связанную с новыми условиями», – подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что еще около 200 граждан России запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. По словам главы диппредставительства России, речь идет об «афганцах со вторым российским паспортом».
«Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят. Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо», – отметил посол.
Также Жирнов заявил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.
«Контакты между талибами и американцами идут. Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет», – сказал дипломат.
При этом он уточнил, что Запад не обсуждал с Россией вопрос признания талибов властью в Афганистане. «Я думаю, что если у них такие мыслительные процессы ведутся, то они связаны с тем, что, видимо, Запад понял, что альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет», – заявил посол.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Посол отказался считать победу талибов в Афганистане «завоеванием»
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Движение «Талибан» (запрещено в России) не завоевывало Афганистан, он им «просто перешел», заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
«Собственно говоря, Афганистан они не завоевывали, он им просто перешел потому, что хуже уже было некуда», – сказал он, отметив, что страна перешла к талибам «в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь». Жирнов считает, что в «обозримой перспективе» ситуация в Афганистане «успокоится».
Он также прокомментировал теракт в Кабуле. По его словам, если теракт совершила террористическая организация «Исламское государство*», то ИГ* «бросило вызов не столько США, сколько талибам». У ИГ* с талибами «борьба непримиримая», теракт – «репутационный укол и по талибам тоже», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».
«Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ*. Талибам больше такое не нужно», – сказал Жирнов.
Посол сообщил, что Запад не выходил на Москву с вопросом о признании новых властей Афганистана. По его мнению, подобные разговоры обусловлены тем, что на Западе, вероятно, осознали, что «альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет, и рухнула западная ставка на президента Гани».
Кроме того, Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, в США «знают ответы» России, «знают наше к этому отношение». У посольств двух стран в Афганистане «сохранилось взаимодействие», российской стороне удалось «нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство, тут никаких проблем нет».
Жирнов сообщил, что талибы помогали посольству в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана: «Отсекли толпу, зевак..., обеспечили, чтобы не было давки среди росграждан». Он также рассказал, что у «многих афганцев в силу их культуры – они думали, что можно в салоне лететь с кинжалами». «Мы им объясняли, вежливо и культурно, но доходчиво, что это не так», – сказал он.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины
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Байден предупредил об угрозе теракта в аэропорту Кабула в ближайшие 24 часа
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В ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула, заявил глава американского государства Джо Байден.
Так считают американские военачальники, сообщил он, добавив, что «ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой». Байден велел «принять все возможные меры» для защиты американских военных в Афганистане. «Они заверили меня, что <…> могут принять эти меры, завершая при этом миссию (по эвакуации) и безопасно выводя наших военных», – приводит его слова ТАСС.
Президент США подчеркнул, что американцы продолжают эвакуацию не только своих граждан, но и граждан третьих стран и афганских беженцев. Он рассказал, что обсудил со своим окружением «подготовку» к тому, чтобы помощь в эвакуации продолжалась и после ухода военных США. Также обсуждался удар, нанесенный США в афганской провинции Нангархар по боевикам «ИГ–Хорасан»*.
Байден заявил, что США, как он и обещал, ответили на теракт в Кабуле 26 августа, но «этот удар не был последним», американцы «продолжат выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставят их заплатить». Вашингтон намерен «отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать» американских военных, сказал Байден.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
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Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев
Все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, эвакуированы, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, эвакуированы «все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с (украинскими) военными, которые были в Кабуле». При этом он не исключил, что в Афганистане остались украинцы, которые не смогли связаться с дипломатами.
Ермак сказал, что горячая линия работает круглосуточно, Киев задействует все свои возможности для эвакуации граждан, которых удастся обнаружить. По его словам, Украина также вывезла из Афганистана и журналистов передовых мировых СМИ (The Wall Street Journal, Global Mail), представителей ООН и граждан других государств, передают «Украинские новости».
Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что «сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами». Всего за шесть рейсов «спасены более 700 человек», передает ТАСС.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
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Талибы усилили охрану у аэропорта Кабула для разгона толпы
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) выставило дополнительные силы вдоль аэропорта Кабула, чтобы не допустить большого скопления людей.
По данным агентства Associated Press News, вдоль дорог к аэропорту были выставлены новые контрольно-пропускные пункты, некоторые талибы на таких пунктах одеты в гражданскую одежду. Зоны, где ранее собирались большие толпы людей, теперь в основном пустуют, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
Действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу..
По его словам, когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе Россия провела совестные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также учения, где участниками стали три страны ОДКБ – Таджикистан, Узбекистан и России.
«Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану... Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться», – подчеркнул Шойгу.
Также он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. «И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло», - отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена. «Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило в конце концов спокойствие», – заключил он.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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Британия завершила эвакуацию из Афганистана
Власти Великобритании завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время военной операции в Афганистане, сообщил посол Соединенного Королевства в республике Лори Бристоу.
По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.
«Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности», – подчеркнул Бристоу.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство.
Кроме того, британское министерство иностранных дел подтвердило, что дипломаты оставили в посольстве в Кабуле документы с данными местных сотрудников. Ведомство подчеркнуло, что эвакуация проходила в сложных условиях и дипломаты пытались уничтожить сведения.