В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

Взгляд
28 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
Разделы

За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сама оптика Цукерберга – двойные, тройные, четверные стандарты, преследование по нечетко определенному признаку, триумфальное торжество обратной силы Норм сообщества – это совершенно чекистская по своей сути штука. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
    Пушков объяснил появление плакатов с Калининградом в составе Германии СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме Российская полиция пришла к лидеру Rammstein
    В Китае ответили на доклад США о происхождении COVID-19 В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей
    Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения избирателей Штрафы за громкую музыку из машин и рев моторов предложили ввести по всей России Родителей убитой в Тюмени школьницы захотели лишить родительских прав

    Главная тема


    К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

    опасная зона


    Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула

    личные обстоятельства


    Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем

    разделение компаний


    Оператору «Северного потока – 2» предложили продать часть проекта

    Видео

    «Северный поток – 2»


    Газпрому придется обхитрить Европу

    конец эвакуации


    Американцев в Афганистане ждет новое унижение

    виртуальные деньги


    За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

    обещания и реальность


    Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

    бывший ссср


    Эстония жестоко развеяла европейские грезы Украины и Грузии

    Новый мировой порядок


    Владимир Можегов: Однополярный мир закончился в Афганистане

    двойные стандарты


    Максим Соколов: «Стук-стук-стук» как норма сообщества

    освоение Кавказа


    Валерий Коровин: Русские должны вернуться на Кавказ

    на ваш взгляд


    Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?

    В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

    28 августа 2021, 11:39

    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1498, Санкт-Петербурге – 1406, Московской области – 849.

    Всего в стране выявили 6 863 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 131 446 человек, из них 19 411 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 840 человек.

    Накануне, 27 августа, в России выявили 19 509 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 17.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому
       27 августа 2021, 18:35
    Фото: ЕТВ LIVE/YouTube
    Текст: Вера Басилая

    Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга.

    «Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

    Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких.

    «У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он.  В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он.

    Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари».

    Коментарии (12)
    Голикова назвала число вакцинированных россиян

    27 августа 2021, 21:14

    Текст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.

    «По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову.

    Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).

    Коментарии (17)
    Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов

    27 августа 2021, 13:38

    Текст: Алина Назарова

    Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

    Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».

    «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.

    Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.

    Коментарии (31)
    Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге

    27 августа 2021, 22:20

    Текст: Антон Никитин

    Существенное снижение смертности от COVID-19 произошло в августе в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается «по результатам последней недели в десяти регионах». Она также сообщила, что в июле смертность в годовом измерении, по данным Росстата, выросла на 18,6%, весь прирост связан с коронавирусом, передает «Интерфакс».

    «За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне, – добавила вице-премьер. – При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией», – пояснила вице-премьер.

    Ранее Голикова назвала число полностью и частично вакцинированных россиян. Также в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме

    28 августа 2021, 09:49

    Текст: Алина Назарова

    Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

    «После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru.

    По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников.

    При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников.

    Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего.

    Коментарии (19)
    В Китае ответили на доклад США о происхождении COVID-19

    28 августа 2021, 08:32

    Текст: Алина Назарова

    Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению коронавируса.

    «Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в дипведомстве, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ.

    «Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. … Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения», – добавили в ведомстве.

    Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.

    Ранее постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.

    Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

    Коментарии (0)
    Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей
       28 августа 2021, 02:30
    Фото: Andrew Mccaren/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министерство сельского хозяйства США сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.

    Согласно заявлению министерства, специалисты подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. «Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.

    Минсельхоз США отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.

    Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. «Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», – подчеркивают в министерстве.

    Ранее ученые предупредили о передаче коронавируса от хозяев кошкам. Отметим, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупреждал, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.

    В конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков». В апреле научный институт Россельхознадзора начал выпуск препарата. Вакцинация животных от COVID началась в России в конце мая.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Озвучено отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона» от старой

    27 августа 2021, 14:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы, объяснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

    «ЭпиВакКорона» содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены – белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице», – рассказал он телеканалу «360».

    Отмечается, что по заявлениям производителей, новая вакцина по своему составу не будет сильно отличаться от обычной «ЭпиВакКороны», разница есть лишь в технологии создания.

    «Главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, – создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса. Пока достаточно сложно судить о том, насколько тот или иной иммунобиологический препарат эффективен, но можно наблюдать, что вспышки заболеваемости происходят в коллективах, в которых меньше всего людей вакцинировано», – рассказал врач.

    Кроме того, по мнению Шункова, перспективной будет российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Сейчас препарат проходит регистрацию.

    «Ее механизм действия будет ориентирован на появление клеточного иммунитета, в то время как остальные вакцины вставляют в организм S-белок, стимулируя выработку иммуноглобулина G в крови», – заявил он.

    Ранее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    В ВОЗ дали прогноз по снижению смертности от COVID в России

    27 августа 2021, 17:44

    Текст: Вера Басилая

    Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации.

    «Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», – приводит РИА «Новости» слова Вуйнович.

    Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения.

    «Конечно, Россия – огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться», – добавила она.

    За минувшие сутки в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. Всего в стране выявили 6 844 049 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 112 035 человек, из них 19 217 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 041 человек.

    Коментарии (3)
    Трансгенную вакцину-томат против COVID-19 решили создать в Узбекистане

    27 августа 2021, 14:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщил представитель Академии наук республики.

    «Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном», – передает РИА «Новости» слова представителя академии.

    Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года.

    «Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая «съедобная» вакцинация очень кстати для детей», – добавили в академии.

    Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.

    Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.

    Коментарии (2)
    На выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей

    27 августа 2021, 15:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Минздраву России выделят 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается, что Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным. Кроме того, до 1 февраля 2022 году Министерству необходимо предоставить доклад в правительство об эффективном и целевом использовании выделенных средств.

    Ранее Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах.

    Коментарии (0)
    Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V»

    28 августа 2021, 06:31

    Текст: Антон Никитин

    Аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала июня, сообщила пресс-служба компании.

    «Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1179625 доз первого компонента и 3890000 доз второго», – приводит текст сообщения ТАСС.

    В пятницу министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что компания Richmond передала ведомству новую партию вакцины, которая прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам.

    Напомним, в конце июля Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V». Ранее «Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    На Паралимпиаде выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

    28 августа 2021, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 22 человека из числа задействованных в проведении летних Паралимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

    В Паралимпийской деревне новых случаев заражения не выявлено. Среди зараженных – три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Игр, передает ТАСС.

    Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио прошла 24 августа. Игры в Токио завершатся 5 сентября. Соревнования проходят без зрителей.

    Напомним, в последний день ОИ в Токио выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Ранее американские СМИ сообщали, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

    В начале августа исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

    В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    После вакцинации препаратом Moderna в Японии умерли два человека

    28 августа 2021, 10:40

    Текст: Вера Басилая

    За последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси, сообщило Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии.

    По его данным, за последний месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти расследуются.

    Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших, передает ТАСС.

    Ранее после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет.

    Коментарии (3)
    Солиста Rammstein предупредили о соблюдении антиковидных мер на концерте под Тверью

    28 августа 2021, 11:34

    Текст: Алина Назарова

    Российские правоохранители в рамках ночного визита к Тиллю Линдеманну предупредили солиста группы Rammstein о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщил информированный источник.

    «Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», – сказал источник «Интерфакса».

    Ранее сообщалось, что представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Причина визита не сообщалась.

    О визите силовиков к Линдеманну также сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий», организатор фестиваля «Макларин за Родину» Максим Ларин. Он уточнил, что у правоохранителей якобы возникли претензии к футболкам мероприятия, и появление людей в них на фестивале якобы может трактоваться как несанкционированный митинг в поддержку партии «Родина».

    «Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют. Я все, что мог, сделал для вас. Но против лома у меня нет приема. Будут новости – сообщу», – написал Ларин, однако позже удалил пост. Его скриншоты сохранились в Сети.

    Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери. 

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •