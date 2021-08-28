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В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 492 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1498, Санкт-Петербурге – 1406, Московской области – 849.
Всего в стране выявили 6 863 541 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 131 446 человек, из них 19 411 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 840 человек.
Накануне, 27 августа, в России выявили 19 509 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 17.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому
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Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга.
«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».
Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких.
«У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он.
Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари».
Голикова назвала число вакцинированных россиян
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.
«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову.
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).
Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов
Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».
«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.
Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге
Существенное снижение смертности от COVID-19 произошло в августе в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается «по результатам последней недели в десяти регионах». Она также сообщила, что в июле смертность в годовом измерении, по данным Росстата, выросла на 18,6%, весь прирост связан с коронавирусом, передает «Интерфакс».
«За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне, – добавила вице-премьер. – При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией», – пояснила вице-премьер.
Ранее Голикова назвала число полностью и частично вакцинированных россиян. Также в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время.
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Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru.
По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников.
При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников.
Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего.
В Китае ответили на доклад США о происхождении COVID-19
Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки, посвященный происхождению коронавируса.
«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в дипведомстве, передает РИА «Новости».
В документе подчеркивается, что Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления, что Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. Как отметили дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ.
«Доклад разведывательного сообщества США показывает, что Вашингтон стремится пойти по неверному пути политических манипуляций. … Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения», – добавили в ведомстве.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
Ранее постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения COVID-19, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей
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Министерство сельского хозяйства США сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.
Согласно заявлению министерства, специалисты подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо. «Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.
Минсельхоз США отмечает при этом, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента. Кроме того, было известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.
Специалисты при этом отмечают, что заразившиеся олени не демонстрируют никаких клинических симптомов болезни. «Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», – подчеркивают в министерстве.
Ранее ученые предупредили о передаче коронавируса от хозяев кошкам. Отметим, директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупреждал, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.
В конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков». В апреле научный институт Россельхознадзора начал выпуск препарата. Вакцинация животных от COVID началась в России в конце мая.
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Озвучено отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона» от старой
Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы, объяснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«ЭпиВакКорона» содержит пептидные белки, то есть искусственно синтезированные поверхностные антигены – белковые молекулы, которые находятся на вирусной частице», – рассказал он телеканалу «360».
Отмечается, что по заявлениям производителей, новая вакцина по своему составу не будет сильно отличаться от обычной «ЭпиВакКороны», разница есть лишь в технологии создания.
«Главная задача, которая стоит перед производителями вакцин, – создать универсальный препарат, который сможет обеспечить иммунитетом против разных вариантов вируса. Пока достаточно сложно судить о том, насколько тот или иной иммунобиологический препарат эффективен, но можно наблюдать, что вспышки заболеваемости происходят в коллективах, в которых меньше всего людей вакцинировано», – рассказал врач.
Кроме того, по мнению Шункова, перспективной будет российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Сейчас препарат проходит регистрацию.
«Ее механизм действия будет ориентирован на появление клеточного иммунитета, в то время как остальные вакцины вставляют в организм S-белок, стимулируя выработку иммуноглобулина G в крови», – заявил он.
Ранее Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных.
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В ВОЗ дали прогноз по снижению смертности от COVID в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации.
«Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде», – приводит РИА «Новости» слова Вуйнович.
Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения.
«Конечно, Россия – огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться», – добавила она.
За минувшие сутки в России выявили 19 509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. Всего в стране выявили 6 844 049 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 112 035 человек, из них 19 217 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 180 041 человек.
Трансгенную вакцину-томат против COVID-19 решили создать в Узбекистане
Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщил представитель Академии наук республики.
«Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном», – передает РИА «Новости» слова представителя академии.
Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года.
«Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая «съедобная» вакцинация очень кстати для детей», – добавили в академии.
Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.
Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.
На выплаты участвующим в вакцинации от COVID медикам выделили 7,8 млрд рублей
Минздраву России выделят 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса, распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным. Кроме того, до 1 февраля 2022 году Министерству необходимо предоставить доклад в правительство об эффективном и целевом использовании выделенных средств.
Ранее Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы исключить дефицит препаратов в регионах.
Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V»
Аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала июня, сообщила пресс-служба компании.
«Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1179625 доз первого компонента и 3890000 доз второго», – приводит текст сообщения ТАСС.
В пятницу министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что компания Richmond передала ведомству новую партию вакцины, которая прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам.
Напомним, в конце июля Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V». Ранее «Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине.
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На Паралимпиаде выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 22 человека из числа задействованных в проведении летних Паралимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».
В Паралимпийской деревне новых случаев заражения не выявлено. Среди зараженных – три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Игр, передает ТАСС.
Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио прошла 24 августа. Игры в Токио завершатся 5 сентября. Соревнования проходят без зрителей.
Напомним, в последний день ОИ в Токио выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Ранее американские СМИ сообщали, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.
В начале августа исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.
В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.
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После вакцинации препаратом Moderna в Японии умерли два человека
За последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси, сообщило Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии.
По его данным, за последний месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти расследуются.
Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших, передает ТАСС.
Ранее после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет.
Солиста Rammstein предупредили о соблюдении антиковидных мер на концерте под Тверью
Российские правоохранители в рамках ночного визита к Тиллю Линдеманну предупредили солиста группы Rammstein о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщил информированный источник.
«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», – сказал источник «Интерфакса».
Ранее сообщалось, что представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Причина визита не сообщалась.
О визите силовиков к Линдеманну также сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий», организатор фестиваля «Макларин за Родину» Максим Ларин. Он уточнил, что у правоохранителей якобы возникли претензии к футболкам мероприятия, и появление людей в них на фестивале якобы может трактоваться как несанкционированный митинг в поддержку партии «Родина».
«Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют. Я все, что мог, сделал для вас. Но против лома у меня нет приема. Будут новости – сообщу», – написал Ларин, однако позже удалил пост. Его скриншоты сохранились в Сети.
Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери.